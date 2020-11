Samsung Galaxy S21 FE en Galaxy Z Fold FE gespot in Samsung line-up

Hoewel we de Samsung Galaxy S21-serie volgend jaar pas verwachten, is er nu al een informatie gelekt over welke andere toestellen we in 2021 mogen verwachten, waaronder de Samsung Galaxy Z Fold 3, de klaptelefoon Samsung Galaxy Z Flip 3, en een (in potentie) goedkopere Samsung Galaxy Z Fold FE (Fan Edition).

Naast de drie foldables is er ook een lijst van de 2021 smartphones gelekt door notoire leaker Max Weinbach. Verwacht onder meer een drietal Galaxy S21-telefoons, evenals een Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung flagships to expect this year:S21 FES21S21+S21 UltraZ Fold 3Z Flip 3Z Fold FENovember 15, 2020

Dat zijn maar liefst zeven telefoons in totaal. Hoewel we al eerder geruchten hebben gezien over sommige van deze telefoons, is het de eerste die we horen over de Z Flip 3, de Samsung S21 FE en de Z Fold FE. Hoewel het geen verrassing is dat de Samsung Galaxy S20 FE een vervolg krijgt, is het interessant dat we een goedkopere versie van de Z Fold-familie mogen gaan verwelkomen.

De Z Flip 2 is natuurlijk nog niet eens uit, dus het is interessant om te horen dat zijn opvolger er al aankomt, tenzij de Z Flip 5G een soort-Z Flip 2 moet voorstellen.

Een betaalbare foldable met S Pen?

Weinbach meldde verder geen informatie over de toestellen, zoals releasedatum, prijs of specificaties. Wel zien we in een volgende tweet dat drie van de zeven genoemde apparaten S Pen-ondersteuning krijgen.

Met help van andere geruchten en wat kritisch denken, kunnen we min of meer raden om welke toestellen het hier gaat. Zo wees een eerder gerucht op S Pen-ondersteuning voor Galaxy S21 Ultra. Het belangrijke woord hier is 'ondersteuning'. De high-end smartphone heeft mogelijk geen speciaal slot voor de stylus zoals de Note-serie, maar zou er alsnog mee overweg kunnen.

Een ander gerucht wees erop dat de Galaxy Z Fold 3 ook ondersteuning krijgt voor de S Pen, wat vrij logisch zou zijn voor de nogal prijzige foldable. Ook hier zou het niet onlogisch zijn als er geen ruimte meer zou zijn voor een fysiek slot om de stylus in te bewaren.

We wachten ondertussen voor meer bevestiging over de S Pen, en kijken vooruit naar de bevestiging van de vooralsnog vrij onbekende Galaxy S21 FE en Z Fold FE.