Samsung Galaxy S21 FE verschijnt mogelijk in augustus

Een gelekte roadmap wijst erop dat de Samsung Galaxy S21 FE zijn opwachting zal maken tijdens een Samsung Unpacked-event in augustus. Dit nieuws volgt nadat de Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G en A72 deze week zijn onthuld.

De Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) moet de opvolger worden van de Samsung Galaxy S20 FE van vorig jaar. Dit is een iets betaalbaarder toestel dan het S20-vlaggenschip. Het verscheen in oktober 2020. Volgens de mini-roadmap die leaker Evan Blass plaatste op Voice, zullen we de S21 FE dit jaar een stuk eerder zien dan zijn voorganger.

Mini Samsung roadmap shows S21 FE, and not Note, Unpacked event in August: https://t.co/vcUFS4JVd6March 17, 2021 See more

Waarom zal de S21 FE mogelijk eerder verschijnen dan verwacht? De vertraging van de nieuwste Samsung Galaxy Note naar 2022 zou een groot gat kunnen veroorzaken. Het is plausibel dat de S21 FE de plaats inneemt van wat de Galaxy Note S21 had moeten zijn. Volgens het leak zou dit op 19 augustus moeten gebeuren.

Andere Samsung-producten in aantocht?

De roadmap van Blass noemt ook enkele andere productlanceringen dit jaar. Opvallend genoeg wordt er een Unpacked-event verwacht voor PC's. Dit zou mogelijk duiden op de komst van nieuwe Galaxy Chromebooks of Galaxy Books. Het evenement vindt naar verluidt plaats op 14 april.

Er wordt eveneens een betaalbare Galaxy Tab S7 Lite genoemd. Deze zou in juni moeten verschijnen. Daarnaast is er mogelijk een goedkopere Samsung Galaxy A22-reeks in aantocht, waaronder een 5G-versie. Deze toestellen worden mogelijk in juli geïntroduceerd.

Tot slot benoemt Blass dat de Samsung Galaxy A82 5G ook wordt verwacht dit jaar, hoewel deze niet op de roadmap is terug te vinden. Het moet de opvolger worden van de Galaxy A80 uit 2019.

Via PhoneArena