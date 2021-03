Samsung presenteert Galaxy A72, A52 en A52 5G: krachtige midrangers

Nadat we eerder dit jaar kennis hebben gemaakt met de Samsung Galaxy S21-serie, is het nu de hoogste tijd om met de betaalbare midrangers van de Zuid-Koreaanse fabrikant kennis te maken. Op het Unpacked-evenement heeft Samsung de Galaxy A72, Galaxy A52 en Galaxy A52 5G uit de doeken gedaan.

Net als voorgaande Galaxy A-telefoons komen ook deze nieuwe exemplaren met enkele specificaties die we ook zien bij de high-end modellen van Samsung, maar dan verpakt in een betaalbaarder totaalpakket. We behandelen hieronder de belangrijkste eigenschappen van de drie nieuwe smartphones.

Samsung Galaxy A72, A52 en A52 5G officieel

De Galaxy A-serie van Samsung is ruim twee jaar geleden voorzien van een nieuwe koers. Vanaf dat moment zorgde Samsung ervoor dat er meer high-end functies beschikbaar zouden komen voor de goedkopere telefoons. In sommige gevallen zouden de A-toestellen zelfs als eerste unieke functies krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de kekke camera-opzet van de Galaxy A80.

Met de nieuwe A-serie richt Samsung zich vooral op de jeugd. Dat zie je vooral in de uitingen. Samsung focust op de volgende punten bij de nieuwe Galaxy A72, Galaxy A52 en A52 5G: een mooi display en design, indrukwekkende camera's, integratie in het Samsung-ecosysteem en welbekende functies van Samsung zoals waterbestendigheid en een batterij die de hele dag meegaat.

Hieronder hebben we de drie nieuwe smartphones voor je verder uitgelicht.

Samsung Galaxy A72

De Samsung Galaxy A72 is het grootste toestel van de drie. Cijfergewijs zou je verwachten dat dit ook de beste van de drie nieuwe Galaxy A-telefoons is. Die vlieger gaat echter niet helemaal op, waarover zometeen meer.

De Samsung Galaxy A72 is de opvolger van de A71 en is voorzien van een groot 6,7 inch Super AMOLED Plus FHD+ display. De ververssnelheid bedraagt 90Hz, en dat is iets wat de Galaxy A71 nog niet had. Hierdoor zien beelden er vloeiender uit dan bij telefoons met een standaard 60Hz display.

(Image credit: Samsung)

Aan de achterzijde zien we maar liefst vier camera's terug. Het kwartet wordt aangedreven door een primaire 64MP-camera. Verder zien we een 13MP-groothoekcamera, 8MP-telefotocamera met 2x optische zoom en een 2MP-macrosensor. Aan de voorzijde zit een miniem cameragat met daarin een 32MP-frontcamera. Video's opnemen is mogelijk in maximaal 4K met 30 frames per seconde.

De Samsung Galaxy A72 maakt gebruik van de Snapdragon 720G-chipset. In tegenstelling tot veel andere midrangers ondersteunt de A72 met deze chip geen 5G. Verder is er 128GB of 256GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen inbegrepen en 6GB of 8GB RAM. Uit de doos draait de Galaxy A72 op Android 11 met daaroverheen One UI 3.0.

De accucapaciteit is voorzien van een boost en gegroeid tot een flinke 5000mAh. Dat is net zoveel als onder meer de Samsung Galaxy S21 Ultra, die het in onze test makkelijk één tot anderhalve dag wist vol te houden. De A72 ondersteunt 25W snelladen maar is niet draadloos oplaadbaar.

De Samsung Galaxy A72 is vanaf 17 maart beschikbaar voor 449 euro. De beschikbare kleurversies zijn: Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black en Awesome White.

Samsung Galaxy A52 & A52 5G

Dan over naar de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A52 5G. Deze twee smartphones hebben veel overlap met elkaar, maar verschillen op enkele belangrijke vlakken van elkaar. Zo lijkt de behuizing en ook het scherm vrijwel identiek.

De schermtechnologie verschilt echter van elkaar: waar de Samsung Galaxy A52 gebruikmaakt van een 6,5 inch Super AMOLED FHD+ display met een ververssnelheid van 90Hz, ondersteunt het 6,5 inch display van de A52 5G maar liefst 120Hz.

(Image credit: Samsung)

Het volgende verschil laat zich gezien de naamstelling vrij makkelijk raden. De Galaxy A52 5G komt met een Snapdragon 750G-chipset en ondersteunt 5G. De reguliere A52 wordt geleverd met een Snapdragon 720G en kent geen ondersteuning voor 5G. De A52 5G is zowel qua scherm als connectiviteit op papier sterker dan de A52 én de A72.

Verdere specificaties van de twee A52-toestellen zijn zo goed als identiek. Beide smartphones beschikken over vier camera's aan de achterzijde: een primaire 64MP-camera, 8MP-groothoekcamera, 5MP-macrosensor en 2MP-dieptesensor. Aan de voorzijde zit bij beide toestellen een 32MP-frontcamera. Video's opnemen is mogelijk in maximaal 4K met 30 frames per seconde.

Beide telefoons draaien uit de doos op Android 11 met daaroverheen One UI 3.1. De toestellen komen beschikbaar in versies van 128GB/6GB RAM en 256GB/8GB RAM.

De accucapaciteit van de Samsung Galaxy A52 en A52 5G bedraagt 4500mAh. Ook hier geldt: ondersteuning voor 25W snelladen, maar niet voor draadloos opladen.

We mogen de Samsung Galaxy A52 en A52 5G op 17 maart direct verwelkomen in de Benelux. Net als de A72 zijn de A52 en A52 5G beschikbaar in de kleurversies Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black en Awesome White. De Samsung Galaxy A52 komt met een prijskaartje van 349 euro en de A52 5G bedraagt 429 euro.