Samsung Galaxy A71 en A51 officieel: verfijning van succesformule

We hebben een tijdje terug al enkele renders van de twee telefoons gezien, maar het is nu eindelijk officieel: de Samsung Galaxy A71 en Galaxy A51 zijn uit de doeken gedaan. Eerstgenoemde is de opvolger van de Samsung Galaxy A70 en beschikt onder meer over een groot 6,7 inch display met een gecentreerd cameragat, vergelijkbaar met de Galaxy Note 10.

De achterzijde is verrijkt met een camera-opzet waarin ruimte is gemaakt voor maar liefst vier lenzen. De reguliere 64-megapixellens wordt bijgestaan door een 12-megapixelgroothoeklens, 5-megapixelmacrolens en een 5-megapixeldieptesensor.

De A51 kent een vergelijkbare design en camera-opzet. Enkel de primaire 64-megapixellens is bij de goedkopere versie ingeruild voor een 48-megapixelcamera. Beide Galaxy A's hebben een 32-megapixelfrontcamera.

Zowel de Galaxy A71 als de Galaxy A51 verschijnen in de kleuren Prism Crush Black, Prism Silver, Prism Pink en Prism Blue. Hieronder vind je de verschillende kleuredities terug.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Samsung) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Samsung) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Samsung) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Samsung) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Samsung)

Verdere specificaties

Kijken we naar de specificaties van de Galaxy A71, dan zien we dat er het nodige verbeterd is vergeleken met zijn voorganger. Zo is er geen Snapdragon 675 meer aanwezig, maar een Snapdragon 730. Deze chipset is weer net iets sterker.

De A71 komt met 128GB aan intern opslaggeheugen. DIt is uitbreidbaar aan de hand van een microSD-kaartje. Het toestel komt met 6GB of 8GB RAM. Het is nog niet duidelijk of allebei de versies naar de Benelux komen.

De onderscheidende factor van de A70 is zonder meer de accuduur. Net als de A70 beschikt de nieuwe A71 ook over een gigantische accucapaciteit van 4500 mAh. Wederom wordt 25W snelladen ondersteund, waardoor je er relatief weer snel tegenaan kunt met de A71.

De Galaxy A51 houdt vast een octa-core processor van Samsung zelf, namelijk de Exynos 9611. Deze komt met 6/8GB RAM, afhankelijk van de markt. Het opslaggeheugen zal 128GB bedragen en is ook uitbreidbaar. De accucapaciteit blijft net als bij de Samsung Galaxy A50 4000 mAh en ondersteunt 15W snelladen.

Prijs en beschikbaarheid

Het is nog niet helemaal zeker of de nieuwe Galaxy A51 en Galaxy A71 naar de Benelux komen. De huidige release is namelijk voor Vietnam. Aangezien de voorgaande edities hier wel verschenen en erg succesvol zijn, gaan we daar wel vanuit.

Ook de exacte prijs van de twee toestellen is nog niet bekend. De Galaxy A50 verscheen voor 349 euro op de markt, en de A70 kostte 399 ten tijde van de release. We verwachten dat hun opvolgers voor een vergelijkbaar bedrag over de toonbank gaan.

Hieronder vind je een reclamespotje over de nieuwe Galaxy A-toestellen. Of het een geslaagde commercial is, laten we aan jou over.