Gerucht: Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite worden gelanceerd in december

Samsung heeft bevestigd dat de Samsung Galaxy S10 Lite in ontwikkeling is en het lijkt erop dat het toestel er snel aankomt. Volgens een bron zou zowel de S10 Lite als de Samsung Galaxy Note 10 Lite volgende maand gelanceerd worden.

Om wat specifieker te zijn, een "persoon die bekend is met de strategische plannen in India van Samsung" sprak met 91mobiles en liet weten dat het bedrijf de Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 10 Lite en Samsung Galaxy A51 lanceert in India in december.

Aangezien ze alleen India noemen, is het mogelijk dat andere regio's langer zullen moeten wachten, als ze deze smartphones überhaupt wel krijgen. Maar we zouden op z'n minst moeten weten wat de toestellen precies te bieden hebben tegen het einde van het jaar, mits het waar is wat deze bron zegt.

Gebaseerd op eerdere gelekte informatie, zou de Samsung Galaxy S10 alleen Lite zijn wat zijn naam betreft. Met een Snapdragon 855 chipset, een 6.7-inch Full HD+ display, een drievoudige camera en een 4.500mAh batterij, waar het toestel naar verluidt over zou beschikken.

We weten minder over de Note 10 Lite, maar hij zou 128GB aan opslag hebben en hij zou waarschijnlijk beschikken over een S Pen, hoewel hij wel in een lagere prijsklasse zit dan de rest van het Samsung Galaxy Note 10 aanbod.

En dan als laatste, de Samsung Galaxy A51 zou een 6.5-inch Full HD+ scherm hebben, 4GB aan RAM, een quad-lens camera achteraan en een midrange Exynos 9611 chipset, volgens eerdere geruchten.

Alle drie klinken ze zeker interessant, maar in hoeverre ze interessant zijn hangt grotendeels af van hun prijzen. En dat is een detail waar we snel achter zullen komen.