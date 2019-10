Samsung Galaxy A50 review

De Samsung Galaxy A50 is een stap in de juiste richting. Het AMOLED display is een genot om naar te kijken, evenals de bijzonder glimmende achterkant. Niet alle aspecten zijn echter even oogverblindend.

Met de Galaxy A50 probeert Samsung iets van haar dominatie in het high-end segment over te brengen naar het middensegment. De ververste A-serie telefoon komt onder meer met drie camera's, een U-vormige inkeping én 4000 mAh aan accucapaciteit.

Verder is een vingerafdrukscanner geplaatst onder het display, een feature die je voornamelijk bij premium smartphones vindt. Dit maakt de A50 alleen maar een betere koop.

De A50 landt op de markt in een segment dat wordt gedomineerd door onder meer de Poco F1, Nokia 7.1, en Galaxy A70, een andere Samsung telefoon met een scanner onder het display, al kost laatstgenoemde iets meer dan de A50.

Kortom, de Galaxy A50 moet heel wat in petto hebben om een serieuze kandidaat te zijn in het middensegment.

Samsung Galaxy A50 releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy A50 is begin 2019 op de markt verschenen met een adviesprijs van 349 euro, maar momenteel haal je de telefoon al voor minder dan 300 euro in huis. De versie in Europa beschikt over 4GB RAM en 128GB aan intern opslaggeheugen.

Geïnteresseerde kunnen de Galaxy A50 kopen in de kleuren zwart, blauw en koraal (oranje).

Design

De Galaxy A50 voelt heel erg gepolijst in onze hand. De telefoon heeft een sandwich-achtig chassis met plastic randen tussen het scherm en de plastic achterkant. Hoewel het bedrijf voor een inkeping heeft gekozen aan de bovenzijde, is er alsnog een flinke kin aan de onderkant zichtbaar.

De achterzijde van deze telefoon is waar Samsung haar magie op heeft losgelaten. Er is een reflecterende coating aangebracht die het licht breekt dat op de plastic behuizing schijnt. Als gevolg hiervan vind je vrijwel alle kleuren van de regenboog terug. Het is een effect dat we nog niet vaak hebben gezien, wat ervoor zorgt dat de A50 qua ontwerp al een streepje voor heeft op menig concurrent.

Dat gezegd hebbende: de achterzijde is een ware vingerafdrukmagneet. In de praktijk merkten we dat wij de drang voelden om meerdere malen per dag een doekje te gebruiken voor de A50.

De telefoon is met een dikte van 7,7 millimeter redelijk smal te noemen. Desalniettemin heeft Samsung ruimte gevonden voor een koptelefooningang en USB-C-poort aan de onderkant van het apparaat. Naast deze poort vind je een enkele speaker terug, waarvan het maximale volume redelijk hard is te noemen. De volumeknoppen en aan/uit-knop vind je terug aan de rechterzijde.

De achterkant van de A50 is verrijkt met drie camera's, allen gepositioneerd aan de linker bovenzijde, met daaronder een LED-flitser. Samsungs logo in combinatie met de kleurige achterkant zorgt voor een mooie combo. Ondanks de plastic behuizing voelt de telefoon best premium aan.

Display

Het 6,4 inch Super AMOLED-paneel van de Galaxy A50 ziet er lang en mooi uit. Het gaat om een Full HD+-resolutie (2340 bij 1080 pixels), wat neerkomt op een pixeldichtheid van 404 per inch en een 19,5:9 beeldverhouding. Dankzij de U-vormige inkeping realiseert de A50 een indrukwekkende screen-to-body-ratio van 91,6 procent.

Het scherm is voorzien van een laagje Gorilla Glass 3 om krasjes en barstjes te voorkomen.

Het AMOLED-paneel geeft kleuren op een intense, mooie wijze weer. Het contrast is eveneens prima en goed verzadigd. De algehele tint van het display is wat warm, maar in de praktijk vonden wij dit niet heel storend.

De automatische schermhelderheid liet het af en toe afweten, maar via een software-update kan dit probleem makkelijk aangepast worden. Gezien de prijs is het display van de A50 al lang geslaagd vanwege het mooie AMOLED-paneel.

Camera

De Samsung Galaxy A50 maakt gebruik van drie camera's aan de achterzijde: een primaire 25-megapixellens, een 5-megapixeldieptesensor, én een 8-megapixelgroothoeklens met een beeldhoek van 123 graden.

Samsung AR Emoji en Hyperlapsem zijn ook aanwezig, en de camera's van de Galaxy A50 kunnen ook diverse scènes detecteren, om vervolgens de kiekjes te optimaliseren. De slagingskans van Live Focus is 50/50, aangezien de camera's vaak falen in het 'herkennen' van diepte. Het duurt even, maar indien dit wel lukt ogen de foto's best goed.

De A50 schiet redelijke plaatjes overdag, maar in de avonduren is het echt bijzonder matig. In de geschoten foto's bij situaties met weinig licht is er vrijwel geen detail aanwezig in de foto's.

Over de groothoeklens kunnen we hetzelfde zeggen: best redelijk overdag, heel matig in de avonduren. Een groothoeklens heeft standaard kwalitatief wat mindere plaatjes, maar voor op Instagram zijn de geschoten kiekjes prima. Verwacht echter niet veel meer dan dat.

Video's schieten is mogelijk in maximaal 1080p en 30 frames per seconde. Beelden zien er redelijk uit. De elektronische beeldstabilisatie doet zijn werk, maar voor echt mooie video-opnames kun je beter een smartphone kopen met optische beeldstabilisatie.

Afbeelding 1 van 19 Afbeelding 2 van 19 Afbeelding 3 van 19 Afbeelding 4 van 19 Afbeelding 5 van 19 Afbeelding 6 van 19 Afbeelding 7 van 19 Afbeelding 8 van 19 Afbeelding 9 van 19 Afbeelding 10 van 19 Afbeelding 11 van 19 Afbeelding 12 van 19 Afbeelding 13 van 19 Afbeelding 14 van 19 Afbeelding 15 van 19 Afbeelding 16 van 19 Afbeelding 17 van 19 Afbeelding 18 van 19 Afbeelding 19 van 19