Samsung Galaxy A71 renders: cameragat en vier camera's gespot

Er begint inmiddels schot in de zaak te komen rondom de Black Friday deals, en er bestaat een grote kans dat je de midrangers van Samsung vaak in lijstjes voorbij ziet komen. De meeste toestellen uit deze lijn zijn intussen al driekwart jaar te koop, en langzaamaan komt de geruchtenstroom voor hun opvolgers op gang.

Zo ook voor de opvolger van de Samsung Galaxy A70. Deze bijzonder grote midranger krijgt, niet geheel verrassend, een vervolg in de vorm van de Samsung Galaxy A71.

Had je de Galaxy A70s verwacht? Dat begrijpen we; zo zijn inmiddels de Galaxy A30s en A20s al verschenen, maar bij de term 's' houdt Samsung het op minieme updates. De Galaxy A71 moet dus op enkele vlakken wezenlijk verschillen van zijn voorganger.

(Image credit: OnLeaks)

In de renders, gedeeld door @Onleaks, zien we dat de Samsung Galaxy A71 is uitgerust met een cameragat in het midden, een designtrend die we onder meer terugzien in de Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus. Vergeleken met de regendrupnotch van de A70 is er dus relatief meer schermoppervlak beschikbaar.

(Image credit: OnLeaks)

Met een schermdiagonaal van 6,7 inch behoort de Galaxy A71 eveneens tot een van de grootste Samsung-telefoons die de Zuid-Koreanen gemaakt hebben. Een optische vingerafdrukscanner is verwerkt onder het display.

Een andere significante aanpassing vinden we terug in de camera-opzet. De Galaxy A71 komt met één extra camera aan de achterzijde, en de camera-opzet is voorzien van een donkere tint, vergelijkbaar met de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL. De opzet steekt tevens wat uit ten opzichte van de rest van de achterkant.

(Image credit: OnLeaks)

De bodem is verrijkt met een luidspreker, USB-C poort, en een koptelefooningang, terwijl alle fysieke toetsen aan de rechterzijde gepositioneerd zijn. Over de interne specificaties is nog niets bekendgemaakt, maar we verwachten uiteraard een upgrade ten opzichte van de A70.

De Galaxy A70 zelf beschikt over een Snapdragon 675, 6GB RAM, een flinke 4500 mAh aan accucapaciteit én 25W snelladen. De primaire 32-megapixellens wordt bij de midranger van Samsung bijgestaan door een groothoeklens en dieptesensor.