Samsung Galaxy S11 krijgt waarschijnlijk 120Hz-display

De volgende vernieuwingen in displaytechnologie van smartphones lijken zich te focussen op de ververssnelheid. Tot op heden hebben de meeste smartphones een standaard ververssnelheid van 60Hz, maar dit jaar zijn er meerdere smartphones verschenen die daar een tikkeltje bovenop doen.

Zo ondersteunen de OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro allemaal een ververssnelheid van 90Hz, net zoals de nieuwe Google Pixel 4. De eerste smartphone met een hogere ververssnelheid dateert dan weer van 2017 en is de originele Razer Phone. 2020 lijkt het jaar te worden waarin deze hogere ververssnelheden mainstream kunnen worden.

Samsung lijkt namelijk plannen te hebben om zijn Galaxy S11 uit te rusten met een 120Hz-display. Dit gerucht is gebaseerd op een bètaversie van One UI, het besturingssysteem op Samsung-smartphones. Een gebruiker heeft daar verborgen instellingen gevonden waarin hij kon kiezen tussen een ververssnelheid van 60Hz en 120Hz. Die ontdekking werd later door UniverseIce gedeeld op Twitter.

It offers three options:1. Turn off the high refresh rate mode and keep 60Hz2. Turn on the high refresh rate mode and keep 120Hz3. Turn on the high refresh rate mode and switch automatically between 60Hz and 120Hz.November 20, 2019