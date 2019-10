'Samsung Galaxy S11 verschijnt op 18 februari'

We weten nog maar weinig over de Samsung Galaxy S11, maar daar komt nu verandering in. De lanceringsdatum is namelijk bekendgemaakt.

Althans niet door Samsung zelf, maar door een bron die de datum heeft verklapt aan SamMobile. Op 18 februari 2020 zou de Galaxy S11 gepresenteerd worden.

Het nieuws moet wel met een korreltje zout genomen worden. De website meldt dan ook dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen of de datum die wordt gegeven, ook daadwerkelijk de datum is waarop de Samsung smartphone wordt gelanceerd.

Al vinden wij 18 februari wel geloofwaardig, aangezien de Samsung Galaxy S10 ook in februari werd gepresenteerd, namelijk op 20 februari van dit jaar. En de Galaxy S9 kwam uit op 25 februari 2018. Dus een lancering in die maand zou niet heel raar zijn.

Maar hoewel recente Galaxy modellen in die periode zijn gelanceerd, zijn er een aantal Samsung smartphones in andere maanden verschenen. Al was dat wel over het algemeen in het begin van het jaar.

Onthulling

Als deze datum klopt, dan zou dit betekenen dat de Samsung Galaxy S11 nog voor de MWC 2020, het Mobile World Congres, verschijnt. Dit congres vindt eind februari plaats in Barcelona.

Volgens de bron zou de Galaxy S11 tijdens een evenement in San Francisco worden onthuld.

Zodra er meer bekend is over de lancering van de Samsung Galaxy S11, lees je dit op TechRadar.

Meer nieuws over Samsung: Samsung Galaxy Fold wordt uitgerold

Via T3