Samsung Galaxy Fold wordt uitgerold

UPDATE: De Samsung Galaxy Fold komt in eerste instantie niet naar Nederland, zo laat Samsung weten aan Tweakers. Vanwege de beperkte beschikbaarheid heeft de fabrikant haar wereldwijde lanceringsplan moeten herzien.

Samsung verkondigt met gepaste trots dat de langverwachte Galaxy Fold 'nu verkrijgbaar' is. Een tikkeltje misleidend, want het gaat enkel om de officiële release van de vouwbare telefoon in thuisland Zuid-Korea. De verkoop start daar op vrijdag 6 september.

Je hoeft je geen zorgen te maken dat de Fold exclusief blijft voor de Koreaanse markt; de uitgestelde vouwbare smartphone wordt 'in de komende weken' verwacht in de Verenigde Staten en diverse Europese landen. Alleen Frankrijk en Duitsland worden vooralsnog expliciet genoemd als Europese landen.

In het persbericht van Samsung werd er ook voor het eerst gesproken over een 5G-variant van de Galaxy Fold, zij het een beetje vaag: er zou een 5G-ready versie klaarliggen in een select aantal landen. Welke dat zijn, laat de Zuid-Koreaanse fabrikant vooralsnog in het midden.

De prijs van de Samsung Galaxy Fold blijft onveranderd hoog: je moet 1.999 euro in kas hebben om het opvouwbare beestje überhaupt te kunnen kopen. De telefoon komt in twee kleuren beschikbaar die op papier niet heel erg tot de verbeelding spreken: Cosmos Black en Space Silver.

Galaxy Fold verbeteringen en releasedatum

Over de exacte releasedatum in Europa is nog niets bekend, maar leaker Evan Blass weet wel te melden dat de Fold op 27 september zijn opwachting maakt in de Verenigde Staten.

Mocht de Galaxy Fold ook rond die tijd in Europa verschijnen, dan hebben geïnteresseerden ongeveer vijf maanden langer moeten wachten dan verwacht; de oorspronkelijke releasedatum was namelijk gepland in mei 2019.

De vernieuwde Galaxy Fold verschilt in sommige opzichten van het originele model. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, weten we wel al dat de toplaag, die eruit zag als een screenprotector maar te allen tijde op het display moest blijven zitten, doorloopt onder de rand van de behuizing.

Daarnaast zijn beschermkappen aan boven- en onderzijde toegevoegd, wat moet voorkomen dat vuil en stof zich ophoopt in de telefoon. Samsung heeft verder de afstand tussen het scharnier en de behuizing verkleind, en zijn meerdere metalen lagen toegevoegd onder het flexibele scherm voor extra stevigheid.

We verwachten dat Samsung op IFA 2019 in Berlijn nog het een en ander naar buiten brengt over haar vouwbare smartphone. Naast de Fold zal er ook veel aandacht zijn voor de Galaxy Note 10 (Plus), de nieuwste phablet van de Zuid-Koreaanse fabrikant.