Samsung Galaxy S11 krijgt mogelijk een Space Zoom functie

The Samsung Galaxy S10, above, only offers 2x optical zoom

Het lijkt erop dat de camera van de Samsung Galaxy S11 zich aanpast aan de donkere hemel, en de camera krijgt waarschijnlijk als codenaam 'Hubble' nu Samsung het papierwerk heeft gedaan om een handelsmerk te registreren genaamd 'Space Zoom'.

De aanvraag voor het handelsmerk - dat werd gespot door SamMobile - beschrijft deze functie als "software voor gebruik in smartphones... met name software om in te zoomen op een object zonder het verlagen van de beeldkwaliteit".

De naam wekt de suggestie dat dit specifiek ontworpen is voor het maken van foto's in het donker, om de sterrenhemel zo helder mogelijk vast te kunnen leggen.

Bekijk ook onze review van de Samsung Galaxy Note 10

Space concurrenten

Dat klinkt wel logisch, buiten de koppeling aan de Hubble codenaam, dat is ook een functie waar concurrenten mee bezig zijn, zoals Google met zijn astro-fotografiemodus op de Pixel 4, en Huawei met zijn maanmodus op de Huawei P30 Pro.

Maar of deze functie nu wel of niet op de ruimte is gericht, we verwachten dat de Samsung Galaxy S11 goed is voor het nemen van telephoto foto's in het algemeen, verschillende bronnen melden dat hij 5x optische zoom biedt.

Een van die bronnen voegde eraan toe dat de S11's 5x optische zoom geen normale zou zijn, dus de focus op de ruimte kan dan hetgeen zijn waar ze naar verwijzen.

Maar, we moeten niet op de zaken vooruit gaan lopen, aangezien in de aanvraag voor het handelsmerk voor de Space Zoom niet specifiek de Samsung Galaxy S11 wordt genoemd. Dus het is mogelijk dat deze functie bestemd is voor een andere handset, maar de S11 lijkt toch de meest voor de hand liggende kandidaat.