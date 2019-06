De P30 Pro zet niet alleen een nieuwe standaard voor Huawei, hij zet ook een nieuwe standaard voor de hele mobiele industrie. De vier camera's achteraan zijn gewoonweg verbluffend, het ontwerp is opvallend en de kracht is overvloedig. Het is een echte topsmartphone.

De P30 Pro is een statement van Huawei, waarbij de Chinese smartphonefabrikant verklaart dat zijn nieuwe topproduct "de regels van fotografie zal herschrijven".

Hij wil dat doen met zijn quadcamerasysteem dat een 5x optische zoom, 10x hybride zoom en een enorme 50x digitale zoom biedt, samen met gedurfde uitspraken voor prestaties bij weinig licht.

Elders heeft de P30 Pro de functies die je zou verwachten van een moderne top smartphone, waaronder een premium ontwerp, een in-display vingerafdrukscanner, draadloos opladen, veel vermogen onder de kap, een groot scherm en een voldoende grote batterij.

Huawei is de afgelopen jaren van kracht naar kracht gegaan, en de P30 Pro is de meest volmaakte smartphone tot nu toe.

Huawei P30 Pro prijs en beschikbaarheid

Nu verkrijgbaar

Prijs van de Huawei P30 Pro begint bij 859 euro

De Huawei P30 Pro begint bij 859 euro, waardoor het een van de duurste toestellen op de markt is, en past bij de prijs van de Samsung Galaxy S10 Plus, maar hij is goedkoper dan de iPhone XS Max. In de Benelux kost de 256GB versie 1049 euro.

Naast Amber Sunrise - ook wel oranje/rood - (exclusief voor het 512GB model), is de 128GB P30 Pro verkrijgbaar in Breathing Crystal (onze lichtblauw/paarse review unit), Aurora (een donkerder blauw/paarse afwerking) en Black.

Design

Premium design met enorm dunne schermranden

Weinig grip, maar meegeleverde hoes helpt daarbij

In-display vingerafdrukscanner

Het design van de Huawei P30 Pro verder ontwikkeld en verfijnd tegenover het toestel dat het vervangt, de Huawei P20 Pro.

Huawei heeft de schermranden boven en onder het scherm tot een minimum beperkt, waardoor de grootte van de notch boven en onder het scherm is gereduceerd tot de exacte grootte om de camera aan de voorkant te plaatsen, terwijl aan de onderkant de vingerafdrukscanner in het scherm is ingebed, waardoor het scherm zich verder kan uitbreiden tot de basis van de smartphone.

Het instellen van de vingerafdrukken op de scanner is een beetje tijdrovend, met een aantal scans die nodig zijn voor elke vinger die je registreert - we raden zowel duimen als wijsvingers aan voor het gebruiksgemak. Eenmaal ingesteld werkt de scanner echter met grote nauwkeurigheid en snelheid.

Veel gebeurt er niet, maar het voelde alsof de scanner van de P30 Pro een slag sneller was dan die van de Galaxy S10 Plus.

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Het scherm en het beschermende Gorilla Glass zijn nu gebogen, waardoor een slanker aanvoelend profiel in de hand gecreëerd wordt en een look die zeer vergelijkbaar is met die van de Samsung Galaxy S10 Plus.

De algemene uitstraling wijst op een premium styling, en naast het feit dat hij er goed uitziet voelt hij ook stijlvol in de hand.

De Huawei P30 Pro meet 158 x 73,4 x 8,4 x 8,4 mm, waardoor hij dikker is dan zowel de Galaxy S10 Plus als de iPhone XS Max, maar hij voelt dunner en smaller aan dan je zou verwachten dankzij de gebogen randen van het scherm en het gebogen achterglas.

Het is nog steeds een groot en hoog apparaat met een gewicht van 192g, en degenen met kleinere handen zullen moeite hebben om de P30 Pro met één hand te gebruiken. Zelfs voor mensen met grotere handen zal het een beetje lastig zijn om de P30 Pro te hanteren, omdat de volledig glazen afwerking weinig grip biedt.

Huawei lijkt zich hiervan bewust te zijn, want in sommige markten levert het een doorschijnend siliconenhoesje in de doos met de smartphone, dat de nodige grip en lichte bescherming biedt zonder het ontwerp te bederven.

Onze review unit kwam in Breathing Crystal, waar de achterkant een roze/groen/blauwe parelmoerachtige afwerking heeft die verandert met het licht. Het is een look die opvalt en goed werd ontvangen door iedereen aan wie we de smartphone hebben laten zien.

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: TechRadar)

De cas biedt nog een ander voordeel: hij voorkomt dat de achterkant van de P30 Pro onder de vingerafdrukken zit.

De Huawei P30 Pro heeft geen hoofdtelefoonaansluiting, wat betekent dat je ofwel een USB-C naar 3,5mm-adapter moet kopen, een hoofdtelefoon met een USB-C aansluiting moet gebruiken (een paar USB-C oortjes is inbegrepen in de doos) of een draadloze hoofdtelefoon moet gebruiken om muziek te luisteren.

Op de onderkant van de P30 Pro wordt een centrale USB-C-poort ingesloten door een luidspreker aan de ene kant en de sim-slot aan de andere kant. Het sim-slot kan twee nano-simkaarten bevatten, zodat je twee simkaarten kunt gebruiken, maar je kunt ervoor kiezen om het tweede slot te gebruiken om de opslagruimte op de smartphone uit te breiden.

De Huawei P30 Pro gebruikt nanoSD-kaarten - dit is een nieuw uitbreidbaar geheugenformaat, dat voor het eerst te zien is bij Huawei, dat kaarten gebruikt die kleiner zijn dan microSD-kaarten. De kaarten zijn niet direct beschikbaar, en ze zijn prijzig, maar Huawei hoopt dat het nieuwe formaat de komende jaren zal aanslaan.

Aan de rechterkant van de smartphone bevinden zich de aan/uit- en volumetoetsen, die mooi onder je duim of vinger vallen, hoewel de knop om het volume te verhogen net iets te hoog kan staan.

Tot slot wordt de Huawei P30 Pro geleverd met een IP68-certificatie, wat betekent dat hij stof- en waterbestendig is, en bestand is tegen een onderdompeling in zoet water tot 30 minuten.

Display

6,47-inch OLED, 1.080 x 2.340, 19,5:9 display met 398ppi

Helder, duidelijk en kleurrijke display, maar niet het beste op de markt

Kleine notch die niet in de weg zit

De Huawei P30 Pro heeft een groot OLED-scherm van 6,47-inch met een resolutie van 1.080 x 2.340, een beeldverhouding van 19,5:9 en een pixeldichtheid van 398 ppi.

Het produceert heldere, duidelijke en kleurrijke beelden en tekst, wat zorgt voor een aangename kijkervaring, hoewel het niet het beste scherm op de markt is.

Veel van zijn rivalen hebben een displays met een hogere resolutie: Samsung, HTC en LG rusten hun topklasse smartphones uit met QHD-panelen, terwijl de Sony Xperia 1 een stap verder gaat met een 4K-display.

Zelfs de iPhone XS Max heeft een hogere resolutie (1242 x 2688, 458ppi) dan de P30 Pro - en Apple heeft de beroemde pixel push van zijn Android-rivalen niet gevolgd door de jaren heen.

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Er moet nog vermeld worden dat bij nieuwe smartphones zoals de Galaxy S10 en S10 Plus de beeldschermen standaard op Full HD+ zijn ingesteld wanneer je geen content in een hogere resolutie bekijkt, dus voor het grootste deel bevindt de P30 Pro zich niet in een nadelige positie.

Als je ervoor kiest om een 4K)video te bekijken, of een grafisch intensief spel te spelen op de hoogste instellingen, zal de kwaliteit op de Huawei P30 Pro niet helemaal overeenkomen met andere toestellen, maar het ziet er nog steeds fantastisch uit, en alleen de zeer kritische geest zal een probleem merken.

We zijn snel de notch bovenaan het scherm vergeten, want door het kleine formaat vervaagt hij mooi in de meldingsbalk. Er zullen er een paar mensen zijn die vinden dat het er niet mooi uitziet, maar we vonden het niet opvallend tijdens onze tijd met de P30 Pro.