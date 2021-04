Samsung Galaxy Z Flip 3 leak toont acht mogelijke kleuren

Het ziet ernaar uit dat Samsung een heel opvallende smartphone op de markt zal brengen met de Galaxy Z Flip 3. De aankomende vouwbare clamshell zal volgens geruchten beschikbaar zijn in niet minder dan acht verschillende kleuren.

Deze zijn volgens een bron in Zuid-Korea lichtpaars, zwart, groen, beige, matgrijs, wit, donkerblauw en donkerroze (via SamMobile). Je zal dus genoeg keuze hebben als dit jouw volgende smartphone-upgrade wordt.

De huidige Galaxy Z Flip 5G is in slechts drie kleuren beschikbaar met hun eigen namen: Mystic Grey, Mystic Bronze en Mystic White. Dit keer ziet het ernaar uit dat Samsung dezelfde richting inslaat als de iPhone 12, die in zes verschillende tinten uitkomt.

Maak je geen zorgen, je hebt de Galaxy Z Flip 2 niet gemist: er was eerst de originele Samsung Galaxy Z Flip, gevolgd door de 5G upgrade, wat eigenlijk de Flip 2 is. Nu krijgen we dus de Flip 3, zodat de nummering in dezelfde lijn ligt als die van de Galaxy Z Fold 3.

Andere geruchten rond de Z Flip 3

Dus wat weten we nog over de aankomende clamshell? Het lijkt alsof er voor het eerst een of andere vorm van waterdichtheid wordt toegevoegd, wat niet eenvoudig is gezien het vouwbare ontwerp van de smartphone.

Er is ook sprake van een sterker 'Armor Frame' rond de zijdes van zowel de Z Flip 3 als de Z Fold 3, wat misschien vervaardigd is uit carbon, titanium of roestvrij staal. Als dat inderdaad het geval is, dan zal de smartphone iets sterker worden.

De schermgrootte van de nieuwe smartphone zou naar verluidt 6,7 inch zijn als hij volledig geopend wordt. Aan de buitenzijde zou er dan een 3 inch zitten. Dit externe scherm is hiermee significant groter dan dat van zijn voorganger. De algemene grootte van de smartphone zou niet veel afwijken van die van eerdere modellen.

De Galaxy Z Flip 3 kan volgens de laatste geruchten al in juli verschijnen, maar dat is geen zekerheid. Het ziet ernaar uit dat de smartphone samen met de Galaxy Z Fold 3 verschijnt, waardoor je de keuze krijgt uit twee nieuwe foldables van Samsung voor jouw upgrade in 2021.