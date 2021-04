'Samsung Galaxy S21 FE heeft grotere batterij dan gewone Galaxy S21'

Elke nieuwe Galaxy S-smartphone leidt tot de komst van een meer betaalbare Fan Edition, en we hopen dat de Samsung Galaxy S21 FE in de komende maanden verschijnt. Het ziet ernaar uit dat we iets meer informatie hebben opgevangen over een van de belangrijkste specs.

Volgens bronnen van GalaxyClub komt de Galaxy S21 FE met een 4.500mAh batterij. Deze is beter dan de 4.000mAh batterij in de gewone Galaxy S21, maar doet nog steeds onder voor de 4.800mAh batterij in de S21 Plus en 5.000mAh in de S21 Ultra.

De Samsung Galaxy S20 FE kwam ter vergelijking met een 4.500mAh batterij. Deze was op zijn beurt beter dan de standaard Galaxy S20 (4.000mAh), maar op hetzelfde niveau als de Galaxy S20 Plus (4.500mAh) en slechter dan de Galaxy S20 Ultra (5.000mAh).

Je ziet dat de FE-versie van de Galaxy smartphone van vorig jaar op vlak van batterij overeenkomt met het Plus-model (4.500mAh), wat dit jaar niet het geval is (4.500mAh versus 4.800mAh). De batterijlevensduur wordt echter door meer bepaald dan enkel het aantal milli-ampère per uur, dus we hopen nog altijd dat we er langer mee aan de slag kunnen.

De laatste geruchten

We hebben al veel gehoord van wat de Samsung Galaxy S21 FE allemaal kan aanbieden. Enkele dagen geleden zagen we onofficiële renders van de smartphone. Daaruit bleek dat het toestel op vlak van ontwerp heel veel weg heeft van de rest van de Galaxy S21-familie.

We vermoeden ook dat de selfiecamera een upgrade krijgt ten opzichte van die in de Galaxy S21. De camera zou naar verluidt van 10Mp naar 32MP gaan, dus je selfies en groepsfoto's zullen er beter uitzien dan ooit tevoren.

De smartphone komt volgens de verwachtingen ook in een witte, grijze, paarse, roze en lichtgroene tint. Maar net zoals bij elk ander beetje informatie moet je alles met een korreltje zout nemen tot Samsung het bevestigt. Er zou een Snapdragon 888 aanwezig zijn die de boel laat draaien, met een 6,4 inch Super AMOLED display.

De Galaxy S21 kreeg een prijskaartje van 849 euro, dus verwacht je maar aan iets dat hieronder ligt. Sommige bronnen stellen dat de onthulling in augustus plaatsvindt, dus we moeten misschien niet lang meer wachten op een officiële prijs en de exacte specificaties.

Via SamMobile