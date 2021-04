Samsung Unpacked 2021 valt op 28 april

Er vindt weer een Samsung Unpacked plaats, en dit maal op 28 april rond 16:00 lokale tijd. Dat kondigde het bedrijf aan in een officiële blogpost. Het is nog onduidelijk wat voor onthullingen we mogen verwachten. De vermelding van 'Galaxy' in de aankondiging doet ons echter vermoeden dat we de Samsung Galaxy Z Fold 3 of een nieuwe Galaxy Tab tablet kunnen zien verschijnen.

De aankondiging van het evenement was een verrassing en kwam met slechts één tagline: 'De meest krachtige Galaxy komt eraan.' Er was natuurlijk ook een teaservideo aanwezig waarin we een mysterieus pakketje geleverd zien worden.

Die vermelding van 'meest krachtige' houdt in dat we waarschijnlijk vlaggenschiptoestellen zullen zien. Het zal dus iets anders zijn dan de Samsung Galaxy A82, ondanks het feit dat er recent beelden van zijn gelekt. We denken ook niet dat het event zich zal richten op andere toestellen zoals de Samsung Galaxy Buds 2, al verschenen er ook recent meldingen over deze volledig draadloze earbuds.

Het meest krachtige mobiele toestel dat wij verwachten, is de Samsung Galaxy Z Fold 3. Volgens recente geruchten komt deze met een klein display aan de buitenzijde. Dit soort geruchten garanderen geen aankondigingen. We hebben momenteel geen weet van andere toestellen die wel zouden passen.