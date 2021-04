Samsung Galaxy A82 ontwerp en specs gelekt

Nu de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 hun opwachting hebben gemaakt, kan Samsung verdergaan met zijn volgende betaalbare mid-range toestel. Het wordt waarschijnlijk de Galaxy A82. Een nieuw leak van deze smartphone toont ons hoe het toestel eruitziet, met enkele belangrijke specificaties.

Bekende leaker Mukul Sharma plaatste de afbeelding en informatie op Twitter. Hij zou deze naar verluidt uit de Google Play Console (ontwikkelaarstool) hebben verkregen. We zien de voorzijde, maar het is niet duidelijk of het hier om een render gaat of een tijdelijk concept.

Als de afbeelding echt is, dan komt het toestel met een centrale punch-hole selfiecamera bovenaan het scherm. Er deden ook geruchten de ronde dat de smartphone met een roterende pop-up selfiecamera zou komen, net als bij de Samsung Galaxy A80, maar we zullen moeten afwachten of dat klopt.

Het leak geeft ons helaas geen beeld van de achterkant van de Samsung Galaxy A82. Dit versterkt mogelijk het idee dat de bijgevoegde foto slechts een generiek kiekje is. We verwachten echter dat het uiterlijk niet veel zal verschillen van de andere toestellen die Samsung dit jaar heeft uitgebracht.

Samsung Galaxy A82 visits Google Play Console. Key specifications revealed.Android 116GB RAMSD855+#Samsung #SamsungGalaxyA82 pic.twitter.com/NXEX5Y9pPEApril 1, 2021 See more

Op vlak van specs lijkt het erop dat de Galaxy A82 met een Qualcomm Snapdragon 860-chipset komt. Dat is een kleine upgrade ten opzichte van de Snapdragon 855 van 2019, maar voegt wel 5G-connectiviteit toe.

Het is dezelfde chip die recent ook in de Poco X3 Pro van Xiaomi verscheen, dus verwacht op dat vlak gelijkwaardige prestaties. Die chipset wordt blijkbaar vergezeld van 6GB RAM, dus het wordt een mid-ranger die zeker zijn mannetje kan staan.

Volgens andere informatie komt de smartphone met Android 11. De schermresolutie bedraagt 1080 x 2400 pixels, maar over de exacte dimensies kunnen we nog geen uitspraak doen.

We willen ook graag weten wanneer deze smartphone uiteindelijk verschijnt. Gezien de vermelding van de Galaxy A82 op de Google Play Console zal het waarschijnlijk niet lang meer duren alvorens Samsung het toestel officieel aankondigt. En ja, je hebt het goed opgemerkt: er was geen Galaxy A81. Deze werd omgevormd tot de Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Via Pocketnow