De nieuwe Samsung Galaxy Note 10 Lite is een nieuwe, vrij verrassende toevoeging aan de premium Note-toestellijn, waardoor een groter publiek kennis kan maken met de S Pen en al zijn prettige functies.

Het aanspreken van een nieuwe doelgroep die geen duizend euro overheeft voor een nieuwe smartphone, daar lijkt Samsung zich op te richten met de Galaxy Note 10 Lite. We hebben in 2019 al kennisgemaakt met de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus. Hoewel deze toestellen inmiddels in prijs gezakt zijn, blijft de Note 10 Lite de goedkoopste optie van de drie.

Hoewel de naam mogelijk anders doet vermoeden, voelde de Galaxy Note 10 Lite tijdens onze CES 2020 demo niet heel licht aan. Zo is er onder meer een groot (en plat) 6,7 inch display aanwezig, drie camera's aan de achterzijde, een flinke 4500 mAh aan accucapaciteit en meer, waardoor je al snel uitkomt op een flink totaalgewicht van 198 gram.

(Image credit: Future)

Er zijn enkele overduidelijke compromissen gesloten om tot een relatief laag (maar nog altijd niet helemaal duidelijk) prijspunt te komen. Het display is Full HD+ in plaats van QHD+, enkele S Pen-gebaren zoals in- en uitzoomen op afstand met de camera zijn verloren gegaan, en er is geen off-screen memo-ondersteuning. Niet echt dealbrekers voor de meesten, maar toch.

Ondanks alle compromissen kan de Galaxy Note 10 Lite qua prijs-kwaliteitsverhouding zeker hoge ogen gaan gooien. Het gebruikt de Exynos 9810 die we nog kennen van de Galaxy Note 9, 6GB of 8GB RAM, en 128GB aan intern opslaggeheugen. Op papier moet de Note 10 Lite zeker prima allround prestaties af kunnen leveren.

32-megapixelfrontcamera van de Note 10 Lite (links) versus de 10-megapixelfrontcamera van de S10 5G (rechts). Het aantal pixels zegt zeker niet alles over de kwaliteit. (Image credit: Future)

Het echte mysterie van de Note 10 Lite op dit moment is de camera-opzet. De camera's aan de achterzijde lijken veel op die van de reguliere Note 10-serie, maar toch zijn er verschillen op te merken. De primaire cameralens is 12-megapixel en kent een diafragma van f/2,2, waardoor hij dus de dubbele diafragma-optie mist van de andere Note-telefoons die wisselen tussen f/1,5 en f/2,4, afhankelijk van de lichtsituatie.

De 12-megapixeltelelens en 12-megapixelgroothoeklens lijken meer op wat we gewend zijn van de Note 10, maar we missen de 16-megapixelcamera van de Plus-versie. Ook de 32-megapixelfrontcamera mag op papier dan groots klinken, de 0,8u m pixelgrootte valt in het niet ten opzichte van de Note 10 Plus. Laatstgenoemde schiet met een 10-megapixelcamera superieure selfies, mede dankzij de 1,22um pixelgrootte.

(Image credit: Future)

Voorlopig oordeel

De Samsung Galaxy Note 10 Lite is qua naam een vreemde eend in de bijt. Met nog enkele weken te gaan tot aan de officiële onthulling van de Galaxy S11 (11 februari), hadden we absoluut geen Note 10-exemplaar meer verwacht. Hetzelfde geldt overigens voor de tegelijkertijd aangekondigde Galaxy S10 Lite. Buiten de eigenzinnige naamgeving van de Note 10 Lite is er een goede reden om een S Pen te implementeren op een goedkopere telefoon, zeker voor mensen die op afstand foto's willen schieten en Live Messages graag gebruiken (zie foto hierboven).

De Note features zijn geëvolueerd, en we zijn inmiddels op een punt aangekomen dat de ooit zo kleine, vooral zakelijke doelgroep achterhaald is. De te verwachten prijs voor de Lite-versie toont aan dat Samsung zich hier van bewust is. De komende weken gaan we meer aan de slag met de Note 10 Lite, om binnenkort met een passend eindoordeel te kunnen komen.