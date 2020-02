Samsung Galaxy S10 Lite review

De Samsung Galaxy S10 Lite is een nogal vreemde smartphone. Hij combineert elementen van de nieuwe Galaxy A- en Galaxy S10-serie, en de voornaamste pluspunten zijn de accuduur en de prima presterende chipset. Kijken we echter naar de concurrentie in dit prijssegment, dan is er op elk aspect wel een telefoon die beter presteert.

Het jaar 2019 was een groot succes voor Samsung. Na de ietwat teleurstellende verkoopcijfers van de Galaxy S9-serie was de Zuid-Koreaanse fabrikant weer eens toe aan een groot succes, en dat kwam er in de vorm van de Samsung Galaxy S10-serie. Zowel de reguliere Galaxy S10 als de Galaxy S10 Plus én de kleine S10e wisten ons te bekoren.

Op het moment van schrijven ligt de S10-release inmiddels al een tijdje achter ons. Wat heet; over slechts enkele dagen ziet de Samsung Galaxy S20 het levenslicht. Hoe vreemd is het dan dat er in januari 2020 nog een Samsung Galaxy S10 Lite uitgebracht wordt?

Niet alleen qua naam is het beestje verwarrend; de specificaties differentiëren op zo een manier van de reguliere S10-serie dat we lang niet alles 'Lite' aan deze telefoon kunnen noemen. Wellicht dat het te maken heeft met het feit dat de S10 Lite oorspronkelijk als Galaxy A-smartphone uitgebracht zou worden. De hoogste tijd dus om deze vreemde eend in de bijt aan de tand te voelen.

Samsung Galaxy S10 Lite prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S10 Lite is in januari gepresenteerd en ligt nu al in de winkels. De officiële verkoopdatum is 27 januari 2020. Het werkgeheugen verschilt per regio; in de Benelux is de S10 Lite te koop met 8GB RAM en 128GB intern opslaggeheugen voor 649 euro.

Je kunt de Galaxy S10 Lite in drie verschillende kleuren in huis halen: Prism White, Prism Black en Prism Blue. Alle drie de toestellen kennen een glanzende afwerking aan de achterzijde.

(Image credit: Future)

Design

Op het eerste gezicht doet de Samsung Galaxy S10 Lite ons erg denken aan de Samsung Galaxy Note 10. De meest belangrijke eigenschap daarvoor is het cameragat aan de voorzijde; net als bij de Note-telefoons zit deze gecentreerd aan de bovenzijde. Bij de andere S10-telefoons vind je het cameragat terug in de linkerbovenhoek.

Het valt ons op dat ons reviewexemplaar al vrij snel vol zat met kleine krasjes aan de bovenzijde, iets wat we niet vaak zien bij smartphones die enkel in onze broekzak en op de tafel geplaatst zijn. Een screenprotector lijkt ons dan ook geen overbodige luxe.

Met afmetingen van 162,5 x 75,6 x 8,1 millimeter weet je al snel dat je te maken hebt met een joekel van een telefoon. Wat heet; de S10 Lite is zelfs 0,2 millimeter langer dan de Note 10 Plus. Dankzij de zeer dunne schermranden beschik je dan ook over lekker veel scherm. Erg handzaam is het apparaat echter niet. Het is maar wat je liever hebt.

(Image credit: Future)

Het aluminium frame dat de voor- en achterzijde verbindt, voelt en ziet er degelijk uit. De achterkant van het toestel glanst als een malle en toont in elk soort licht weer andere kleuren van de regenboog. Verder is de achterzijde licht gebogen, waardoor de telefoon nog enigszins prettig in de hand ligt.

Iets minder te spreken zijn we over het bouwmateriaal; dat is namelijk plastic. Naast dat draadloos opladen hierdoor onmogelijk is, voelt de smartphone niet zo premium aan als de ongeveer net zo dure Galaxy S10. Ook de nieuwe vorm van de camera-opzet zaait verdeling op de redactie.

Aan de rechterrand vind je een volumeregelaar en aan/uit-knop terug. De onderste rand is verrijkt met een USB-C ingang en enkele monospeaker. De speaker verwerkt net boven het cameragat is enkel voor telefoongesprekken. Er is helaas geen koptelefooningang meer aanwezig. Vreemd, want in alle andere S10-telefoons zit deze wel. In de linkerrand vind je het simkaartsleufje terug, en de bovenzijde is verder leeg gelaten.

(Image credit: TechRadar)

Scherm

De Samsung Galaxy S10 Lite is, zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, ontzettend groot. Combineer dat met het feit dat de schermranden minimaal zijn gehouden, en je weet dat er een groot scherm tot je beschikking staat. Om precies te zijn gaat het om een schermdiagonaal van 6,7 inch met een beeldverhouding van 20:9.

Het gebruikte paneel is een Super AMOLED Plus-display, en dat behoort kwalitatief gezien tot een van de beste schermen die je vandaag de dag op een scherm kunt vinden. In tegenstelling tot de S10 en S10 Plus blijft de resolutie echter steken op Full HD+; de S10 (Plus) geeft ook beelden standaard in Full HD+ weer, maar geven je ook de optie om in WQHD+ resolutie alles te zien.

Doorgaans hechten we niet zoveel waarde aan de WQHD+ resolutie, maar het zou zeker van meerwaarde kunnen zijn op zo een groot scherm als de Galaxy S10 Lite. Dat gezegd hebbende: beelden zien er alsnog bijzonder mooi en scherp uit. Zolang je er geen Note 10 Plus naast legt, zal je echt meer dan tevreden zijn met de Full HD+ resolutie.

Zowel de maximale als minimale schermhelderheid scoren ruim voldoende. Het AMOLED-scherm is dankzij zijn diepe contrasten ook in fel zonlicht nog prima af te lezen. De automatische helderheidsmodus vinden we ook prettig in gebruik. Dankzij de blauwlichtfilter is het display ook in de avonduurtjes vrij aangenaam af te lezen.