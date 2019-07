De "e" in Samsung Galaxy S10e staat voor "essentieel", wat wil zeggen dat hij bijna dezelfde prestaties aflevert als de S10 en S10 Plus, maar tegen een lagere prijs. Je krijg een scherm van 5,8 inch, dezelfde twee hoofdcamera's en een batterij die een hele dag meegaat, maar je mist de derde lens, gebogen randen en de in-screen vingerafdrukscanner. Dat is de verleidelijke compromis die het budget vlaggenschip van Samsung aanbiedt en het antwoord op de iPhone XR.

De Galaxy S10e is Samsungs vlaggenschip met specificaties en functies uit 2019 tegen prijzen uit 2016, waardoor de consument de mogelijkheid heeft om alle coole nieuwe functies in de Galaxy S10 met een aanzienlijke korting aan te schaffen.

Op deze manier heeft de S10e ('e' voor 'essentieel') veel gemeen met de Apple iPhone XR, en het is moeilijk om hem niet te zien als het Samsung 'budget vlaggenschip' van de iPhone XS-reeks: beide toestellen verpakken de beste aspecten van hun generatie in een telefoon die niet zo slank of functierijk is als hun duurdere broers.

Maar de echte concurrentie vindt niet plaats tussen beide budget toestellen, maar wel tussen henzelf en hun duurdere broers. We vonden de S10e robuust genoeg om af te zien van de extra voordelen in de S10 (van 150 euro meer) of de S10 Plus (van 250 euro meer). Als bonus zullen de kleinere afmetingen van de S10e zeker aantrekkelijk zijn voor mensen die de groeiende omvang van de vlaggenschip smartphones niet waarderen.

Er zijn natuurlijk compromissen voor die lagere kostprijs. De S10e mist een aantal van de leuke functies in zijn duurdere broers, zoals een vingerafdruksensor op het scherm, gebogen schermranden of een telelens. Dit soort functies zullen ongetwijfeld in 2019 in meer telefoons te zien zijn, dus het wordt interessant om te zien wat dit doet voor de vlaggenschipstatus van de S10e.

Maar we betwijfelen of je te jaloers zult zijn. De Galaxy S10e is een prachtige eenhandige telefoon die met top-of-the-line specificaties bijpassend is. De 5,8-inch all-screen display is gemakkelijk vast te houden en de chipset is snel genoeg dat het zal concurreren met andere vlaggenschepen voor de komende jaren, zelfs als de compromissen in schermresolutie en camera niet voldoen aan de Samsung Galaxy S10 en Galaxy S10 Plus.

Samsung Galaxy S10e prijs en lanceringsdatum

De Samsung Galaxy S10e werd gelanceerd op 8 maart 2019. In de Benelux heb je de keuze tussen de kleuren zwart, wit, groen en geel. Er is slechts één model van de S10e beschikbaar (128GB opslag, 6GB RAM) voor de kostprijs van 749,00 euro.

Design

Samsung Galaxy S10e specificaties Gewicht: 150g

Afmetingen: 142,2 x 69,9 x 7,9mm

OS: Android 9

Schermgrootte: 5,8 inch

Resolutie: 1.080 x 2.280

CPU: Octa-core chipset

RAM: 6/8GB

Opslag: 128/256GB

Batterij: 3.100mAh

Camera's achteraan: 16MP + 12MP

Frontcamera: 10MP

Zoals eerder vermeld, zou een van de aantrekkelijkere eigenschappen van de Galaxy S10e, ironisch genoeg, de kleinere afmetingen kunnen zijn. Naarmate de belangrijkste vlaggenschepen steeds groter worden, is een groep consumenten gestaag gegaan voor kleinere telefoons - kijk maar naar de populariteit van de iPhone SE - en de S10e is net zo krachtig als topklasse smartphones.

De S10e ziet er verder uit als een gekrompen versie van zijn duurdere broers, met een paar uitzonderingen. Samsung heeft de Infinity Edge van de Galaxy-lijn niet opgenomen in dit goedkopere model, dus je zult een flatscreen met meer opvallende schermranden moeten accepteren. Omdat het de kleinste van de S10-reeks is, is de S10e ook de lichtste met een gewicht van 150g - dat is een pak lichter dan de 208g van iPhone XR.

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Hoewel de S10e niet beschikt over de fancy in-screen vingerafdrukscanner van zijn duurdere broers, heeft Samsung geen biometrische scanner op de achterkant geplakt, maar ervoor gekozen om in plaats daarvan een kleine sensor in een vergrote aan/uit-knop aan de rechterbovenkant te plaatsen. Hij is verrassend responsief, maar werkt veel beter met je duimen. Waarom? Omdat je de hele sensor moet bedekken met je vinger en je vingertop plat genoeg op de sensor drukken is nogal moeilijk vanuit een hoek. Gebruik gewoon je duim.

Voor de rest ziet de telefoon er als een vlaggenschip uit, met een verchroomde aluminium behuizing, geklemd tussen aantrekkelijk glas en de elegante afgeronde hoeken waarvan we houden. De achterkant bevat een smallere camerabult dan zijn duurdere broers door het ontbreken van een derde camera en een hartslagsensor (wat misschien een erkenning is dat mensen hem toch al niet veel gebruikten).

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: TechRadar)

De telefoon is officieel verkrijgbaar in zes kleuren, hoewel er slechts vier beschikbaar zijn in de Benelux: zwart, wit, groen en geel. Voor de blauwe en roze versies moet je helaas andere oorden opzoeken.

De linkerrand van de S10e bevat de volumeknop, die responsief en functioneel is. Daaronder zit de gedoemde Bixby-knop, maar vrees niet: Samsung heeft je de mogelijkheid geboden om hem eindelijk te gebruiken om andere apps op te starten. Er is een voorbehoud: de knopfunctionaliteit is opgesplitst in enkele en dubbele drukken, en één daarvan moet Bixby activeren.

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Gelukkig is het gemakkelijk om Bixby de mond te snoeren door haar toe te wijzen en de dubbele druk op de knop, terwijl een enkele druk je favoriete app kan lanceren. Als we kijken naar hoe hard Samsung zijn best heeft gedaan om Bixby niet het gedrang te laten komen voor apps van derden, is dit een acceptabele compromis.

Aan de onderzijde vind je een centrale USB-C-poort, microfoon-poort, luidsprekergril en ... een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

Display

Het 5,8-inch AMOLED-scherm doet de naam Galaxy S eer aan, met heldere kleuren en scherpe details. Als je niet helemaal tevreden bent met de kleurbalans, kun je sleutelen met een eenvoudige fix, de Vivid Mode, die doet wat er op de doos staat en die je verder kunt aanpassen om een warmer (meer rood) of koeler (meer blauw) beeld te krijgen. Als dat nog niet genoeg is, kun je de RGB-niveaus afzonderlijk aanpassen.

Naast een iPhone XS Max hield het scherm van de S10e zich staande, maar moest hij toch onderdoen bij de donkerste scènes in een mediavergelijking (de 'Blackwater'-uitzending van Game of Thrones is hiervoor een goede test), waar achtergronden van verschillende tinten zwart veranderen in donkergrijze vegen.

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Dit is enigszins te verwachten, aangezien de S10e een enkele resolutie-instelling heeft van 2.280 x 1.080 (438 ppi). Samsung stelt dit als standaard voor zijn vlaggenschip telefoons, maar zowel de S10 en S10 Plus ondersteunen maximaal 3.040 x 1.440 bij een hogere ~550 ppi. Een ander klein verschil tussen de modellen: de S10e heeft Corning Gorilla Glass 5 op de voor- en achterkant, terwijl zijn grotere broers hun voorste display hebben laten upgraden naar Gorilla 6.

Wat de hele S10-reeks gemeen heeft, is de punch-hole in de rechterbovenhoek van het scherm, de bron van de zogenaamde 'Infinity-O' display. Het is merkbaar, net als de notch van hiervoor, maar veel minder storend dan de bredere balken in de iPhone XS en XS Max.

In ieder geval zullen de meeste media-apps automatisch de boven- en onderkant van het scherm zwart maken om hun beeldverhouding, die de punch-hole omhult, aan te passen. Je favoriete series en films lopen dus geen gevaar.