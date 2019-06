Review: Huawei P30

De Huawei P30 heeft één van de beste camera's aan boord die we in een smartphone hebben gezien, waaronder een indrukwekkende optische zoom en een nachtmodus waar zijn concurrenten alleen maar van kunnen dromen. Toch voelt deze smartphone meer als een middensegment smartphone dan als een vlaggenschip.

Update: we hebben meer tijd doorgebracht met de Huawei P30, en vooral als het aankomt op de camera in een aantal verschillende omgevingen en situaties. We hebben er zo veel plezier mee gehad, dat we er een artikel aan gewijd hebben. Lees snel hoe de Huawei P30 me weer wist te interesseren voor phone photography.

De telefoons uit de P-serie van Huawei staan bekend als fantastische apparaten voor fotografie - dat is waar de P voor staat - en met de Huawei P30 is het bedrijf duidelijk op zoek gegaan naar een nieuw toestel dat boven de concurrentie uitsteekt als het gaat om zijn camera-instellingen.

De P30 is op 26 maart gelanceerd in Parijs, samen met de Huawei P30 Pro en een hele verzameling andere gadgets. Huawei wilde de manier waarop mensen hun smartphone gebruiken revolutionaliseren. Maar kan de P30 die zware wens in vervulling laten gaan?

En zelfs als de P30 de beste fotografische mogelijkheden ter wereld heeft, is een telefoon veel meer dan zijn camera. Levert de P30 ook de andere belangrijke functies en prestaties die we van een vlaggenschip verwachten?

Prijs en beschikbaarheid

Huawei maakte de P30, net als de P30 Pro, onmiddellijk beschikbaar in Europa na de lancering op 26 maart 2019 - maar wereldwijd is dat wel anders. Zo kun je de Huawei smartphones in de US momenteel helemaal niet kopen, en je moest tot 16 april wachten tot je hem in Australië kon kopen.

Bron afbeelding: TechRadar

De Huawei P30 kost je € 749 euro, wat een flink stuk hoger is dan de introductieprijs van de P20, maar nog altijd een stuk goedkoper dan de adviesprijs van de Huawei P30 Pro 128GB variant, die een adviesprijs heeft van € 999.

Er is slechts een variant van de Huawei P30 beschikbaar, met 6GB RAM en 128GB opslag, maar er zijn genoeg kleurencombinaties om je de vrijheid te geven je eigen stijl te volgen.

Beste camera in een smartphone ooit?

Als je de Huawei P30 bekijkt, komt dat waarschijnlijk omdat je een telefoon voor fotografie wilt, en de combinatie van drie camera's volstaat om de beste modellen van Samsung en Apple te evenaren.

De hoofdcamera is een 40MP breedhoekbeest - Huawei noemt het een Super Spectrum-shooter en het 'ziet' RYYB (rood, geel, geel, blauw) licht in plaats van de typische RGB (rood, groen, blauw),. Daardoor wordt het mogelijk om een breder scala aan kleuren vast te leggen voor rijk gedetailleerde afbeeldingen en, aldus Huawei, betere foto's te schieten bij weinig licht.

Bron afbeelding: TechRadar

Daarnaast biedt de telefoon een 16MP ultragroothoek camera en een 8 MP telefoto-camera, waarvan de laatste zich kenmerkt door een snelle autofocus en een 30x optische zoomfunctie, zodat je echt heel ver kunt inzoomen, zelfs op verafgelegen onderwerpen.

Dat klinkt allemaal geweldig op papier. Met de toevoeging van een 32 MP frontcamera voor onnodig hoge resolutie selfies lijkt het alsof de Huawei P30 de beste camera-instelling op de markt heeft (behalve de P30 Pro, die een 50x zoom biedt en een extra 'time-of-flight' dieptewaarnemingscamera voor betere bokeh-opnames) - je moet naar het gedeelte Camera van deze review gaan om te bekijken hoe goed het in de praktijk is gegaan.

Ontwerp en beeldscherm

Het formaat van de Huawei P30 is gemiddeld: 149,1 x 71,4 x 7,6mm, met een gewicht van 165g. Dat is precies hetzelfde afmeting als de Samsung Galaxy S10 , hoewel de P30 iets zwaarder is.

De voor- en achterkant van de smartphone zijn gehuld in Corning Gorilla Glass, die samen met de afgeronde hoeken zorgen voor een glad ontwerp en geven de P30 dan ook een premium uitstraling. De bovenkant en onderkant van de smartphone zijn vlak, terwijl de zijkanten zijn afgerond. Dat is een afwijking op het ontwerp, alsook de camera die als een bobbel uit de achterkant van de smartphone prijkt. Die elementen doen afbreuk aan het ontwerp, hoewel er smartphones zijn die het nog wat bonter maken, zoals de Xiaomi Mi 9 .

Afbeelding 1 van 2 Bron afbeelding: TechRadar Afbeelding 2 van 2 Image credit: TechRadar

Onder op de smartphone vind je een USB-C en 3,5mm koptelefoon aansluiting, aan de rechterkant vind je de volumeknoppen en de powerknop.

De aanwezigheid van de koptelefoonaansluiting is een kleine verrassing, aangezien de Huawei P20 er geen had. Persoonlijk zijn we blij met de toevoeging, hoewel de P30 wel gelijktijdig werd gelanceerd met de Huawei FreeLace draadloze koptelefoon, die gekoppeld kan worden aan de USB-C port voor extra energie en het instellen, dus de herintroductie van de aansluiting was een beetje dubbel.

De Huawei P30 valt op door zijn kleurrijke behuizing, ook als het aankomt op de kleurverlopen die erin verwerkt zijn: Amber Sunrise (vooral oranje), Breathing Crystal (licht blauw), Aurora (levendig blauw), maar ook standaard wit en zwart.

Wij gebruikten de Aurora voor onze review en mensen vertelden ons hoe mooi de telefoon er uitzag. Hij valt blijkbaar echt op als smartphone!

Bron afbeelding: TechRadar

Het 6,1-inch OLED scherm neemt een indrukwekkend groot deel van de voorkant van de smartphone in, waarbij het alleen onderbroken wordt door de 'druppel' aan de bovenkant van de behuizing voor de frontcamera. Het scherm heeft een resolutie van 2340 x 1080 pixels en ondersteunt Full HD+, waardoor je een grotere helderheid en meer levendige kleuren kunt waarnemen.

De maximale helderheid van het display is aanzienlijk feller dan de schermen van andere smartphones, maar de kleuren leken een beetje bleker. Dit viel echter alleen op wanneer we de smartphone naast een andere telefoon gebruikten, het is echt geen significant verschil.