Samsung Galaxy A80 vanaf juli in België te koop

Je hebt vast wel eens gehoord van een infinity pool, ofwel een overloopzwembad waar het water over de randen stroomt wat een visueel effect creëert. De Samsung Galaxy A80 beschikt over een Infinity Display, hetzelfde effect als een infinity pool, maar dan bij een smartphone. De randen zijn dus verdwenen, waardoor je meer scherm hebt.

Specificaties

Wat deze smartphone ook uniek maakt is de roterende pop-up triple-lens camera van 48MP. Hij kan dus worden uitgeschoven en je kunt hem roteren. Dat merk je bijvoorbeeld bij het gebruik van de selfiemodus. Ook zit er een groothoeklens van 8MP op met een kijkhoek van 123 graden.

De Samsung Galaxy A80 bevat een 6,7-inch Full HD+ display, een octa-core chipset, 8 GB RAM geheugen, 128 GB aan opslagruimte, 3.700mAh batterij en een interne vingerafdrukscanner.

De smartphone is van glas en heeft een metalen frame over de hele omtrek. De A80 beschikt over Full HD+ resolutie (1080 x 2400) en een Super AMOLED scherm, dit maakt het display scherp, helder en kleurrijk.

Kleuren en prijs

De Samsung Galaxy A80 is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, voor ieder wat wils. Zo kun je kiezen uit Angel Gold, Ghost White en Phantom Black.

De adviesprijs van het toestel komt op 649 euro.