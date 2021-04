Samsung Galaxy A82 verschijnt in leaks

Nieuwe gelekte beelden tonen naar verluidt de Samsung Galaxy A82. In tegenstelling tot zijn voorganger en eerdere geruchten is er geen vernieuwende camerasetup, maar zijn er gewoon statische lenzen.

De Samsung A82 kan dus hard lijken op wat we van de Samsung Galaxy S21 FE verwachten met zijn drie achterste camera's in een verticale lijn.

Een nieuwe reeks leaks geeft ons dit beeld van de Samsung Galaxy A82. Om te beginnen is er een unboxing video van SamMobile. Daarin zien we een smartphone genaamd de Samsung Galaxy A Quantum 2. Dat is de opvolger van een variant van de Galaxy A71, de Samsung Quantum, die vorige mei in sommige regio's verscheen.

In de video valt ons op dat de Quantum 2 een gelijkaardig ontwerp heeft aan dat van de Samsung A52 en Samsung A72, die beide in maart werden aangekondigd. Het heeft hetzelfde verhoogde camerablok, maar met slechts drie lenzen achteraan, net als de Samsung Galaxy S21. Dit model verschijnt in het wit en heeft zo te zien een licht gebogen watervalscherm, met rechts een volume- en aan/uitknop en onderaan een USB-C-poort (maar zonder 3,5 millimeter hoofdtelefoonaansluiting. De A82 komt naar verluidt met een 15W snellader en kabel in de doos.

(Image credit: Weibo)

Een andere set gelekte afbeeldingen (boven) verscheen in een post op het Chinese socialemediaplatform Weibo. Daarop zien we een smartphone die volgens de gebruiker de Galaxy A82 is. Deze lijkt veel op de Quantum 2 van boven, maar dan in een donkergrijze tint. Het gaat hier vermoedelijk ook om dezelfde smartphone, maar het is altijd mogelijk dat de ene een lichte variant is van de andere en dat er verschillen zijn op vlak van interne specificaties.

De pop-up camera van de Samsung Galaxy A80's pop-up camera (Image credit: Future)

Samsung A82: Waar is de leuke camera?

Uit deze beelden kunnen we opmaken dat de Samsung A82 met een vrij conventioneel (lees: immobiel) camerablok komt. Onze verwachtingen lagen toch b ij een meer innovatief camerasysteem net als zijn voorganger, de Samsung Galaxy A80. Deze kwam met een mechanisme waarbij de achterste camera's naar voren werden gedraaid voor selfiekiekjes.

Enkele leaks suggereerden dat de A82 met een eenvoudige punch-hole kwam voor de voorwaartse camera. Andere geruchten stelden dan weer nieuwe oplossingen voor, waaronder een verticale kolom die achteraan uitsteekt en naar voren kan worden geflipt voor selfies. Een punch-hole houdt echter meer steek (en is goedkoper om te produceren). We verwachten steeds dat dit dus de oplossing wordt voor de uiteindelijke smartphone, maar we kunnen er nog steeds naast zitten.