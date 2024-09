Onze favoriete Garmin horlogefunctie is nog beter geworden met de Fenix 8 en Enduro 3

Wanneer je traint voor een langeafstandsevenement zoals een marathon, is er één functie op de Garmin Epix Pro en de Garmin Fenix 8 die bijzonder nuttig is: het maken van routes. Met slechts een paar klikken in Garmin Connect kan de app automatisch een ronde route genereren die op dezelfde plek begint en eindigt. Soms moet de afstand wat aangepast worden, bijvoorbeeld als er een route van 18,5 km wordt aangeboden terwijl er 20 km is geselecteerd. maar over het algemeen werkt deze functie uitstekend.

Zodra de route is gegenereerd, kan het GPX-bestand eenvoudig naar het Garmin horloge worden gesynchroniseerd, en met turn-by-turn navigatie via kaarten en meldingen op het horloge, wordt het volgen van de route een zorgeloze ervaring. Dit stelt de hardloper in staat zich volledig op de training te concentreren zonder zich zorgen te maken over de navigatie.

Veel van de beste hardloophorloges beschikken over deze soort automatiseringen, zoals virtuele pacers en doel-hartslagzones, waardoor je niet overal op hoeft te letten. Tijdens het testen van verschillende hardloophorloges blijkt dat alleen Garmin deze routefunctie zo gebruiksvriendelijk en naadloos maakt. Dankzij de nieuwe Garmin Fenix 8 en Garmin Enduro 3 worden deze functies nog verder verbeterd.

In een exclusief interview met TechRadar gaf Jon Hosler, productmanager van de Garmin Fenix 8, uitleg over de nieuwe dynamische routefunctie op de Garmin Fenix 8 en Enduro 3. Deze functie stelt je in staat om een vooraf bepaalde afstand te lopen, waarbij je altijd terugkomt op het startpunt zonder veel voorplanning. Zelfs als je van de geplande route afwijkt, herkent het horloge dit en wordt de route opnieuw berekend met de oorspronkelijke afstand in gedachten.

(Image credit: Future / Matt Evans)

"Veel mensen wijken tijdens hun run graag af van de geplande route, of soms is een weg afgesloten, en dan moet er een andere weg worden genomen," zei Hosler. "Dat kan de hele run verstoren als je niet precies weet waar je bent."

"De nieuwe functie is nu veel adaptiever. Als je halverwege van route verandert, onthoudt het horloge dat je een bepaalde afstand wilde lopen, bijvoorbeeld 5 of 10 kilometer, en creëert het direct een nieuwe route die je terugbrengt op die afstand. Als je bijvoorbeeld rond een meer wilt lopen en daarna nog steeds op die 5 kilometer wilt uitkomen, proberen we dat nu mogelijk te maken."

Maar dynamische routing gaat verder: het kan ook een route terug naar het startpunt plannen tijdens onvoorziene runs waarbij een bepaalde afstand is ingesteld.

(Image credit: Breslavtsev Oleg / Shutterstock)

"Het tweede deel van deze functie is gericht op mensen die wel weten waar ze naartoe rennen, maar graag wat extra zekerheid willen dat ze gemakkelijk terug kunnen keren naar hun startpunt. Als je tijdens een run een doel instelt, krijg je tijdens de run herinneringen, maar zonder turn-by-turn navigatie."

"Op 40% van je route, bijvoorbeeld na twee mijl, begint het horloge automatisch een terug-naar-start route te creëren en krijg je de vraag: ‘Wil je terug naar je startpunt?’ Als de loper ‘ja’ selecteert, geeft het horloge een routevoorstel voor het tweede deel van de run."

Deze aanpassingen aan één van de meest geliefde functies van hardloophorloges zullen van onschatbare waarde zijn voor mensen die trainen voor lange afstanden. Het is vaak moeilijk om ronde routes te vinden voor de afstanden die nodig zijn voor de training, vooral in nieuwe gebieden, maar Garmin is vastbesloten dit makkelijker te maken.