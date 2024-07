Eerste leak rond Garmin Fenix 8 onthult releasedatum en formaten van de Apple Watch Ultra-rivaal

De eerste details over de Garmin Fenix 8 zijn naar verluidt uitgelekt op een productpagina van een Finse winkel. We zien hier niet alleen de releasedatum, maar ook enkele specificaties.

De Garmin Fenix 7 en Garmin Epix Pro, wat in feite een Fenix 7 met AMOLED-scherm is, worden nog steeds beschouwd als twee van de beste Garmin-horloges ooit. We wachten al enkele jaren op nieuws over een Garmin Fenix 8. Leaker Florian van de website Fitness Tracker Test heeft informatie gespot over het horloge bij de Finse outlet Multitronic. Als de informatie klopt, dan zou het horloge al in september van dit jaar gelanceerd worden.

Het lek vermeldt drie maten voor Fenix 8: 43mm, 47mm en 51mm. Dat komt overeen met de maten van de Fenix 7. De kleuropties zien er als volgt uit: Slate Grey Steel en Zwart met prefix "w/blk bnd", wat vermoedelijk betekent "met zwarte horlogeband". De bron schrijft dat hij denkt dat de Epix-naamgeving niet meer gebruikt zal worden en dat de Fenix 8 een AMOLED-scherm zal krijgen, tegenover met het low-poly MIP-scherm van de huidige Fenix.

Verder suggereert hij mogelijke prijzen, evenals het bestaan van een goedkoper Fenix-model met MIP-scherm om de instapkosten te verlagen. Dit model zou de naam Garmin Fenix E krijgen. De informatie bij Multitronic zelf vermeldt echter geen andere details dan de releasedata en modelinformatie.

Ons verlanglijstje voor de Garmin Fenix 8

(Image credit: Future)

De Garmin Epix Pro is misschien wel het beste premium hardloophorloge op de markt. Het doet echt alles wat hardlopers nodig hebben. De Fenix 8 zou minstens nieuw AMOLED-scherm moeten krijgen dat qua kwaliteit overeenkomt met de nieuwe Garmin Forerunner-serie. Verder zouden we graag een nieuwe, nauwkeurigere hartslagsensor zien en een soort AI-toevoeging in Garmin Connect. Met dat laatste kan de Garmin Epix Pro concurreren met andere premium horloges, zoals de Apple Watch Ultra 2 en de aankomende Samsung Galaxy Watch Ultra.

Garmin maakt al uitgebreid gebruik van geavanceerde personalisatiealgoritmes om dagelijkse workouts aan te bevelen, routes voor hardlopen en ritten te genereren en trainingsprogramma's te maken. Het gebruik van AI zal deze processen alleen maar efficiënter en sneller maken en het mogelijk maken om extra details en informatie toe te voegen.

Een Solar-model met Garmins Power Glass-technologie zou ook geweldig zijn. Horloges met dit glas kunnen zichzelf namelijk opladen door middel van zonne-energie waardoor je ze zelden moet opladen. We hebben echter nog geen Garmin-horloge gezien met een AMOLED-display en Power Glass, dus we weten momenteel niet of Garmin überhaupt in staat is deze twee te combineren.

