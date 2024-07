Verborgen code in Samsung Health-app onthult functies van Galaxy Ring

Terwijl we geduldig wachten op de officiële onthulling van de Samsung Galaxy Ring op 10 juli (na een eerste teaser in januari en prototypes in februari), zijn er enkele screenshots gelekt waarop de verschillende trackingfuncties van de slimme ring te zien zijn. De afbeeldingen zijn afkomstig van Android Authority, dat in de code van de Samsung Health-app voor Android is gedoken. Deze code is toegevoegd aan de app, maar is nog niet ingeschakeld of zichtbaar voor gebruikers.

We krijgen een blik op de Samsung Health-app die zowel hartslag als stress meet via de Galaxy Ring. Dat zijn dus alvast twee statistieken die de wearable zal kunnen meten. Er wordt ook gesproken over de mogelijkheid om de menstruatiecyclus te voorspellen en huidtemperatuur te meten.

Snurkdetectie is blijkbaar ook aanwezig als je de Galaxy Ring koppelt aan een compatibele Samsung-telefoon. Dit werkt op dezelfde manier als met de Galaxy Watch. De telefoon detecteert hier de eigenlijke audio als je snurkt en dit wordt aangevuld met de data die de ring verzamelt.

Ring of horloge?

Here's your first look at some of Galaxy Ring's health tracking features✅ https://t.co/D0Z5HEQCQV#SamsungUnpacked pic.twitter.com/DbzsOK7gfmJune 30, 2024

Wat we uit deze screenshots kunnen opmaken, is dat de Galaxy Ring ongeveer deels dezelfde zaken kan tracken als de Galaxy Watch 6 (en vermoedelijk de Galaxy Watch 7), maar dan in een lichtere vormfactor die voor sommigen comfortabeler is om te dragen. Met dat in gedachten zou de keuze kunnen neerkomen op persoonlijke voorkeur. Voorlopig lijkt het er alleszins niet op dat de Galaxy Ring meer zal kunnen dan de Galaxy Watch of dat deze twee elkaar aanvullen.

Smartwatches bieden hoe dan ook meer functies, want die hebben natuurlijk een scherm. De compacte en lichte vormfactor van smartwatches maakt ze over het algemeen beter geschikt voor scenario's als slaaptracking, sporttracking en meer. Toch vinden sommigen het niet aangenaam om voortdurend met een horloge rond te lopen en te slapen, dus voor deze doelgroep zal de Galaxy Ring een prima alternatief zijn.

Op 10 juli organiseert Samsung ten slotte hun volgende Galaxy Unpacked-event en dan komen we officieel te weten wat de slimme ring precies kan.