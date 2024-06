Gelekte cases voor Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 hinten naar nieuwe designs

Eerder deze week onthulde Samsung de officiële lanceringsdatum van de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 en nu lijkt het erop dat we ook al de eerste beelden binnen hebben gekregen van Samsungs eigen cases voor deze vouwbare smartphones. Deze cases onthullen ook het een en ander over de designs van de aankomende toestellen.

De bekende leaker @MysteryLupin heeft, via een cryptisch bericht dat leidt naar een fotogalerij, vier afbeeldingen gedeeld van een aantal van de officiële cases voor de Z Fold 6 en vier afbeeldingen van de cases voor de Z Flip 6 (via 9to5Google).

It looks good. pic.twitter.com/6Dx4EYxnO3June 27, 2024

De telefoons zelf zijn hier in de cases te zien en daardoor zien we dus ook details zoals het grote coverscherm op de Z Flip 6 en de drie cameralenzen achterop de Z Fold 6. Wat voor nieuwe designelementen zijn er te zien? Nou, er zitten nu gekleurde ringen rondom de cameralenzen van de Z Flip 6 en de Z Fold 6 heeft een breder coverscherm, waardoor hij in zijn dichtgevouwen staat meer lijkt op een normale telefoon.

Het lijkt erop dat de Galaxy Z Flip 6 een nieuwe case met een ring eraan krijgt en bij de Z Fold 6-cases zit een nieuwe variant met een handgrip én een kickstand. Eén case voor de Z Fold 6 toont ook een opbergplaats voor de S Pen, dus dat suggereert dat deze weer niet geïntegreerd zal zijn in de behuizing van de telefoon zelf. Dit is iets waar we in onze Samsung Galaxy Z Fold 5 review ook al kritiek op hadden.

Samsung geeft zelf ook al hints

Samsungs Galaxy Z Fold-modellen door de jaren heen. (Image credit: Samsung)

In de tussentijd heeft Samsung ons ook al een aantal hints gegeven over wat we kunnen verwachten van de volgende vouwbare smartphones. In een nieuw persbericht (via SamMobile) ging Samsung in op hoe de Fold (later Z Fold) steeds lichter is geworden, van 276 gram in 2019 tot 253 gram in 2023.

"Samsung heeft steeds de dikte van de Galaxy Z Fold-serie verminderd, zodat de telefoon altijd, overal mee naartoe kan," vermeldt het persbericht van Samsung. "Elk jaar verfijnt Samsung de Galaxy Z Fold-serie via precieze engineering en zorgvuldige productieprocessen."

De implicatie hiervan is dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 dus ook weer lichter (en dunner) zal zijn dan zijn voorgangers. Dat hoorden we ook al in verschillende geruchten. Zo zou hij nu nog maar 239 gram wegen. Over iets minder dan twee weken zullen we erachter komen of die voorspelling accuraat was.

Het Samsung Unpacked-evenement staat gepland voor woensdag 10 juli en we krijgen hier waarschijnlijk meer te zien dan alleen de nieuwe vouwbare toestellen. Zo verwachten we ook de Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro en Galaxy Ring te zien.