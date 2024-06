Samsung Galaxy Watch Ultra: nieuws, geruchten en meer

Er ontstaat onderhand steeds meer hype rondom de lancering van de Samsung Galaxy Watch 7 en het zal dan waarschijnlijk ook niet meer lang duren voor deze plaatsvindt. We hebben echter ook geruchten gehoord over een nieuwe premium versie van de smartwatch die misschien de Samsung Galaxy Watch Ultra zou gaan heten (een benaming die Samsung natuurlijk ook al gebruikt bij zijn krachtigste smartphones, zoals de Samsung Galaxy S24 Ultra).

Hieronder hebben we alle leaks en geruchten verzameld die we tot nu toe voorbij hebben zien komen over een potentiële Galaxy Watch Ultra. We weten nog niet 100% zeker dat dit de uiteindelijke naam van het apparaat zal worden. Het kan namelijk ook de Galaxy Watch 7 Ultra of de Galaxy Watch 7 Pro (als opvolger voor de Samsung Galaxy Watch 5 Pro) worden.

We zijn in ieder geval erg benieuwd naar wat Samsung van plan is met dit apparaat, hoe de smartwatch uiteindelijk ook zal heten. Wanneer de Galaxy Watch Ultra eindelijk verschijnt, zal hij waarschijnlijk verschijnen naast een hele reeks andere nieuwe Samsung-apparaten.

In het kort

Wat is het? Een premium Samsung-smartwatch

Een premium Samsung-smartwatch Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk op 10 juli 2024

Waarschijnlijk op 10 juli 2024 Hoeveel zal hij kosten? Mogelijk meer dan 400 euro

Samsung Galaxy Watch Ultra: prijs en releasedatum



We hebben inmiddels niet één, maar twee verslagen gezien die aangeven dat het volgende Samsung Unpacked-evenement zal plaatsvinden op 10 juli. Het is nog niet officieel aangekondigd, maar veel bronnen speculeren dat het evenement rond die datum zal plaatsvinden.

We verwachten tijdens het Unpacked-evenement meerdere nieuwe apparaten te zien, waaronder de Samsung Galaxy Z Fold 6, de Samsung Galaxy Z Flip 6, de Samsung Galaxy Buds 3 en de Galaxy Ring. Of deze apparaten ook echt allemaal hun debuut zullen maken tijdens het evenement valt nog te bezien, maar dit zijn wel de apparaten die volgens meerdere geruchten en leaks worden zullen worden gelanceerd.

Die datum van 10 juli klinkt overigens ook wel geloofwaardig, want er was vorig jaar een Samsung Unpacked-evenement op 26 juli en tijdens dat evenement werd de Samsung Galaxy Watch 6 onthuld. Samsung onthuld zijn nieuwe producten meestal wel rond dezelfde tijd elk jaar (wel verschillende data voor verschillende productreeksen) en gezien de datum van de onthulling van de vorige Galaxy Watches en alle geruchten, lijkt 10 juli dus inderdaad wel waarschijnlijk.

Qua prijs lijkt het erop dat dit misschien wel Samsungs duurste smartwatch tot nu toe zal zijn. De Galaxy Watch 6 Classic had bij zijn release een adviesprijs van 339 euro, maar dit aankomende premium model zal waarschijnlijk nog wel meer gaan kosten. Misschien zal hij qua prijs zelfs wel in de buurt zitten van de 899 euro van de Apple Watch Ultra 2.

Samsung Galaxy Watch Ultra: leaks en geruchten



Er zijn nog geen hele grote Galaxy Watch Ultra-leaks verschenen die echt alles over het apparaat onthullen, maar er zijn wel meer dan genoeg kleinere details gelekt. Daarnaast horen we ook al maandenlang geruchten over extra Galaxy Watch 7-modellen.

In de eerste instantie werd er in leaks veel vooral gesproken over de Galaxy Watch 7 Pro, waaronder in dit gerucht dat een verhoogde batterijcapaciteit meldt, maar nu lijkt het steeds waarschijnlijker dat de aankomende smartwatch de Galaxy Watch Ultra zal heten (en waarschijnlijk dus ook niet de Galaxy Watch X, zoals één leak suggereerde).

Andere geruchten hebben simpelweg aangegeven dat er inderdaad een Ultra-model onderweg is, zonder verder iets te onthullen over het apparaat. We hebben inmiddels ook al meerdere hints gekregen die suggereren dat er binnenkort meerdere smartwatches aankomen, waaronder de Galaxy Watch Ultra en misschien ook een Samsung Galaxy Watch FE.

We hebben al wat onofficiële renders gezien van de zogenaamde Ultra (in deze leak werd hij de Galaxy Watch 7 Ultra genoemd) en deze renders suggereren dat Samsung niet echt kon kiezen tussen een vierkant of rond design en daarom iets ertussenin heeft gekozen. Er is waarschijnlijk ook een draaibare ring aanwezig, net als op de Galaxy Watch 6 Classic.

Deze renders tonen een extra knop die we nog niet eerder hebben gezien, plus een nieuwe configuratie voor de sensoren die op de huidige modellen zitten. We weten nog niet hoeveel van deze veranderingen ook van toepassing zijn op de standaard Galaxy Watch 7.

Een ander gerucht suggereert dat de Galaxy Watch Ultra de eerste Samsung-smartwatch zal zijn met een Micro-LED-display (de huidige modellen maken gebruik van een OLED-display). Dat zou ervoor moeten zorgen dat het apparaat dunner kan worden of juist meer ruimte heeft voor een grotere batterij.

We moeten natuurlijk niet vergeten dat er ook qua software het een en ander kan veranderen. De Galaxy Watch Ultra zal namelijk waarschijnlijk draaien op Wear OS 5 bij zijn release of in ieder geval snel na de lancering. Nieuwe versies van Wear OS zijn in het verleden wel vaker gedebuteerd op Samsung Galaxy Watches.

Samsung heeft zelf nog geen officiële aankondiging gedaan van een potentiële Galaxy Watch Ultra, maar dat betekent niet dat het bedrijf helemaal niets heeft gedeeld. In één van de officiële persberichten van het bedrijf werd er gesproken over "premium" smartwatches die onderweg zouden zijn. Of Samsung daarmee doelt op de standaard Galaxy Watch 7 of een Ultra-model valt nog te bezien.

Samsung Galaxy Watch Ultra: wat we willen zien



Op dit punt kan Samsung waarschijnlijk niets meer veranderen aan zijn aankomende Galaxy Watch Ultra (als deze inderdaad bestaat), dus het is te laat voor het bedrijf om onze suggesties nog te implementeren, maar toch vind je hieronder een lijst van een aantal features waarvan we hopen dat ze aanwezig zijn op de aankomende smartwatch.

1. Batterijduur van Ultra-niveau

Eén van de redenen waarom je misschien bereid bent om meer uit te geven voor een Apple Watch Ultra 2 dan voor een Apple Watch 9 is vanwege de betere batterijduur. Apple's Watch Ultra 2 biedt 36 uur aan batterijduur vergeleken met 18 uur op de standaard Watch 9. Batterijduur blijft nog steeds een uitdaging te zijn voor veel smartwatchfabrikanten, maar we hopen dat de Samsung Galaxy Watch Ultra in ieder geval een paar dagen mee zal gaan voor je hem weer moet opladen. Dat zou hem ook geschikter maken voor allerlei buitenactiviteiten.

2. Stevig, maar stijlvol design

Nu we het toch hebben over buitenactiviteiten, als de Samsung Galaxy Watch Ultra het op wil nemen tegen de beste Garmin-horloges op de markt, dan moet het apparaat goed in elkaar zitten. Dat betekent dat hij gemaakt moet zijn van premium materialen, een verbeterde water- en stofbestendigheid moet hebben en gewoon geschikt moet zijn om overal mee naartoe te nemen. Hij moet echter ook stijlvol genoeg zijn om tijdens een nette gelegenheid niet uit de toon te vallen.

3. Geavanceerde functionaliteit

Als je kijkt naar de beste smartwatches die je op het moment kan kopen, dan verleggen deze de grenzen van wat je kan verwachten van een wearable. We weten dat Samsung ook erg ambitieus is als het gaat om het ontwikkelen van gezondheidsfeatures zoals bloeddruk- en bloedsuikermetingen. Die upgrades laten waarschijnlijk nog wel even op zich wachten, maar we willen wel graag een aantal "revolutionaire" nieuwe features zien op de Galaxy Watch Ultra.

4. AI, maar wel echt nuttige AI

Samsung heeft al officieel aangegeven dat AI-upgrades onderweg zijn voor zijn volgende lading aan smartwatches en dat vinden we in principe prima, als ze maar op de juiste manier worden geïmplementeerd. Je moet niet geforceerd worden om ze te gebruiken en ze moeten niet in de weg zitten.

Zeker op een smartwatch moet AI spaarzaam worden gebruikt en op een manier die ook echt behulpzaam is. Bepaalde inzichten geven aan de hand van een heleboel trackingdata bijvoorbeeld, of het identificeren van de belangrijkste notificaties om weer te geven op je pols.

5. Een redelijke prijs

Als Samsung inderdaad een Galaxy Watch Ultra gaat uitbrengen, dan gaan we ervan uit dat er vast wel mensen zijn die bereid zijn om meer geld neer te leggen voor een krachtigere smartwatch. We hopen echter ook dat het apparaat niet een al te hoog prijskaartje krijgt. Als we bij een prijspunt uitkomen dat op het niveau zit van de beste Samsung-smartphones, dan is het investeren in een smartwatch toch ineens veel minder aantrekkelijk en realistisch voor veel mensen.