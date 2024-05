Nieuw gerucht onthult lanceringsdatum Samsung Galaxy Ring, Z Fold 6 en Z Flip 6

Samsung zal naar verwachting binnenkort weer een heleboel nieuwe apparaten lanceren en een eerdere leak suggereerde al dat dit zou gebeuren op 10 juli. Inmiddels heeft ook een tweede bron dezelfde datum vermeld voor de onthulling van alle nieuwe apparaten.

Dit verslag komt vanuit The Chosun Daily in Korea (via Android Authority) en maakt het dus nog waarschijnlijker dat het volgende grote Samsung Unpacked-evenement inderdaad op woensdag 10 juli zal plaatsvinden. Natuurlijk is het wel belangrijk om te vermelden dat dit nog niet officieel bevestigd is door Samsung zelf.

Het verslag gaat ook dieper in op welke apparaten we waarschijnlijk allemaal te zien krijgen tijdens het evenement. De Samsung Galaxy Ring is natuurlijk al eerder officieel aangekondigd, maar we zouden op 10 juli waarschijnlijk meer details krijgen over de prijs en de releasedatum.

Daarnaast zullen ook de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6 naar verwachting tijdens dit evenement onthuld worden. We hebben inmiddels echter ook al veel geruchten gehoord over goedkopere FE-modellen, over duurdere Ultra-varianten en zelfs over dunnere versies van deze vouwbare toestellen die misschien naast de standaard Z Fold 6 en Z Flip 6 zullen verschijnen.

Nog meer nieuwe gadgets?

Volgens geruchten komen de opvolgers voor de Galaxy Buds 2 Pro er misschien ook aan. (Image credit: Samsung)

We krijgen als het goed is echter niet alleen nieuwe vouwbare smartphones en een Galaxy Ring van Samsung. De langverwachte Samsung Galaxy Buds 3 en Samsung Galaxy Buds 3 Pro zouden namelijk ook nog kunnen worden onthuld op 10 juli. Deze nieuwe draadloze oortjes zouden dan de huidige modellen uit Samsungs line-up vervangen.

Daarnaast zal de Samsung Galaxy Watch 7 waarschijnlijk ook te zien zijn tijdens het evenement. Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk hoeveel verschillende modellen van de nieuwe smartwatch zullen verschijnen, want we hebben al geruchten gehoord over een premium Ultra-model en een goedkoper FE-model.

We zullen je natuurlijk op de hoogte houden van alle nieuwe apparaten die uiteindelijk op het evenement worden gelanceerd. Het vorige Samsung Unpacked-evenement, dat op 17 januari plaatsvond, werd een paar weken van tevoren aangekondigd, dus het zou kunnen dat we ergens aan het einde van juni een officiële aankondiging krijgen.