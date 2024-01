Samsung Galaxy S24 wordt op 17 januari aangekondigd

Samsung heeft een van de vragen over de Galaxy S24-serie zelf beantwoord. Het is nu officieel bevestigd dat de telefoons worden gelanceerd tijdens een Unpacked-evenement op 17 januari 2024. Dat is ook de datum die het meeste voorkomt in recente geruchten.

Het volgende Unpacked-evenement wordt op grote schaal gepromoot op de verschillende websites en officiële sociale media van Samsung. De Galaxy S24 wordt nog niet bij naam genoemd. We zien wel in grote letters "Galaxy AI is coming", wat eveneens overeenkomt met alle geruchten over de focus op AI.

Het evenement wordt live uitgezonden op de website van Samsung en vermoedelijk ook op het YouTube-kanaal. Je kan je momenteel al registeren zodat je een e-mail krijgt wanneer het evenement van start gaat. In tegenstelling tot in sommige andere regio's kan je je in Nederland en België niet aanmelden voor bepaalde pre-order voordelen.

Gewoonlijk lanceert Samsung nog enkele andere gadgets bij hun nieuwe smartphones. Misschien zien we dus de Samsung Galaxy Buds 3 Pro of Samsung Galaxy Fit 3, waarover steeds meer geruchten opduiken.

Who's ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don't miss out. ❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6sJanuary 2, 2024

AI voor iedereen

De meeste geruchten en leaks spreken over geavanceerde AI-functies in de Galaxy S24. Dat is ook logisch, want de Google Pixel 8 stond eveneens in het teken van AI en Samsung wil die natuurlijk overtreffen. Een van de meer recente lekken wijst op AI-gestuurde functies zoals live vertalingen bij gesprekken en verbeterde zoom voor foto's bij weinig licht.

We krijgen waarschijnlijk nog een paar slimme beeldbewerkingstrucs, aangedreven door generatieve AI. Die biedt de mogelijkheid om objecten in foto's te verplaatsen of lege ruimte in te vullen met één tikje. Ook dit zagen we vorig jaar voor het eerst bij de Google Pixel 8. De vraag is nu of de software van Samsung op hetzelfde niveau zal zitten als die van Google.