Samsung Galaxy Fit 3: alles wat we weten en willen zien

Aangezien de Samsung Galaxy Fit 2 in september van 2020 uitkwam, zou je bijna denken dat Samsung deze productlijn van activity trackers helemaal vergeten is. Recente leaks en geruchten suggereren echter dat er nu wel een Galaxy Fit 3 onderweg is.

We hebben nog niet echt veel informatie over wat we precies kunnen verwachten, maar we kunnen het wel al hebben over een aantal voorspellingen en dingen die we graag willen zien. Als je ergens in 2024 op zoek wil gaan naar een nieuwe, geavanceerde activity tracker, dan kan dit wel eens een hele goede optie worden.

Naast het verzamelen van alle details die we tot nu toe voorbij hebben zien komen, hebben we ook een soort wenslijst gemaakt met een aantal dingen die we graag willen zien op de Galaxy Fit 3. Hopelijk zijn dit dingen die Samsung ook echt zal toevoegen aan de aankomende Fit 3.

In het kort

Wat is het? Samsungs volgende compacte activity tracker

Samsungs volgende compacte activity tracker Wanneer komt het uit? Hoogstwaarschijnlijk ergens in 2024

Hoogstwaarschijnlijk ergens in 2024 Hoeveel zal het kosten? Misschien rond de 120 euro

Samsung Galaxy Fit 3: prijs en releasedatum

Eerdere geruchten wezen op een lancering van de Galaxy Fit 3 in de eerste helft van 2023, maar dat is dus duidelijk niet gebeurd. Het lijkt er zelfs op dat deze activity tracker helemaal niet meer in 2023 zal verschijnen.

Aangezien het apparaat nu pas bij bepaalde toezichthouders verschijnt, suggereert dat de lancering nu waarschijnlijk niet meer heel lang al duren, maar we verwachten het apparaat niet meer voor 2024. Misschien dat hij in januari samen met de Samsung Galaxy S24 arriveert.

Qua prijs hadden we in de eerste instantie verwacht dat de Fit 3 ongeveer net zo veel zou gaan kosten als zijn voorganger. De Fit 2 kostte 59 euro toen hij uitkwam. De meest recente leak over dit aankomende apparaat geeft nu echter aan dat de nieuwe activity tracker wel eens twee keer zo duur kan worden als zijn voorganger.

De Galaxy Fit 3 kan wel eens twee keer zo duur worden als de Fit 2 (Image credit: Michael Sawh)

Samsung Galaxy Fit 3: nieuws en leaks

Er zijn nog niet echt veel leaks voorbij gekomen over de Samsung Galaxy Fit 3, maar toch zijn er al wel een aantal te vinden. Zo hebben we al gelekte renders gezien vanuit twee bronnen. Die renders tonen een groter scherm dan het 1,1-inch display van de Galaxy Fit 2. Het ziet ernaar uit dat de activity tracker iets meer richting smartwatch-territorium gaat.

Aan de rechterkant van het apparaat zien we een fysieke knop en een klein gaatje voor de microfoon. De zogenaamde kleurenopties zijn grijs, goud en zwart. Die kleuren zijn niet bepaald uniek, maar het zijn waarschijnlijk wel verstandige opties om aan te bieden. Dit alles is natuurlijk gebaseerd op de onofficiële renders, dus niets hiervan is ook echt officieel bevestigd.

Samsung Galaxy Fit 3 Renders#SamsungGalaxyFit3#Samsung pic.twitter.com/RN90KG1Y5fNovember 9, 2023 See more

Bijna elk product wordt momenteel ook voorzien van generatieve AI en er wordt dan ook gesuggereerd dat het grotere scherm misschien de toevoeging van een soort AI-assistent mogelijk kan maken op de activity tracker. We horen ook al dingen over AI-upgrades voor de Galaxy S24 en Samsung is duidelijk een fan van de technologie.

Een andere leak gaat over de batterij. Deze schijnt veel groter te worden dan de batterij in de Samsung Galaxy Fit 2. Het kan echter wel zo zijn dat je daar niet heel veel van merkt als de tracker inderdaad een groter scherm krijgt dat meer energie vereist.

Wat we willen zien

De Samsung Galaxy Fit 2 is een prima activity tracker. Hij kreeg dan ook 3,5 sterren in onze review, maar dat laat ook zien dat er duidelijk ruimte voor verbetering is. De volgende features kunnen dan ook voor flinke verbeteringen zorgen.

1. Accuratere hartslagmetingen

Een betrouwbare hartslagmeter is een vrijwel essentiële feature voor een activity tracker, maar dit is iets dat de Samsung Galaxy Fit 2 mist.

Hij heeft wel een hartslagmeter, maar in onze tests merkten we dat zijn metingen voor hartslagen tijdens het rusten en tijdens het sporten heel ver afweken van die van andere apparaten. Het is dus belangrijk dat Samsung dit verbetert op de Samsung Galaxy Fit 3.

2. Gps

De Samsung Galaxy Fit 2 beschikt niet over gps. (Image credit: Michael Sawh)

De Samsung Galaxy Fit 2 beschikt niet over gps. Dat is ook niet heel vreemd gezien zijn prijs, maar het is wel een erg handige feature om te hebben.

We zouden het dus erg fijn vinden als Samsung dit wel aan de Galaxy Fit 3 toevoegt of als het bedrijf het tenminste mogelijk maakt om de tracker de gps van je telefoon te laten gebruiken.

3. Betere batterijduur

De Samsung Galaxy Fit 2 heeft in principe al een vrij redelijke batterijduur, maar in de praktijk haalt hij de geadverteerde duur niet. Samsung claimt namelijk dat de batterij van de Fit 2 meer dan twee weken mee kan gaan, maar we merkten dat we per dag ongeveer 10% batterij verloren en zelfs 20% op de dagen dat we lange periodes aan het sporten waren. Dat betekent dat de batterijduur eerder rond de 5 à 10 dagen zit.

Voor de Samsung Galaxy Fit 3 zien we dus graag dat de batterij ook echt minstens twee weken lang meegaat, zonder dat je daarvoor heel zuinig moet zijn op je batterij door minder features te gebruiken.

4. Een always-on display

(Image credit: Michael Sawh)

Een always-on display is niet per se een essentiële feature voor een activity tracker, maar het is toch een erg fijne toevoeging. Hiermee kan je namelijk altijd snel de tijd en andere belangrijke notificaties zien op je tracker.

Natuurlijk zal dit wel een impact hebben op de batterijduur, maar als een always-on display goed wordt geïmplementeerd, dan hoeft het niet te veel energie te verbruiken. We zouden overigens ook willen zien dat dit een optionele instelling is. Als je liever wat meer batterij bespaart, moet je ook niet geforceerd worden om een always-on display te gebruiken.