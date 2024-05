Dit wordt de prijs van de Samsung Galaxy Ring (en het bijbehorende abonnement)

De Samsung Galaxy Ring komt eraan, maar er is nog veel dat we niet weten, zoals hoeveel hij gaat kosten. In de aanloop naar de officiële lancering van de slimme ring geeft een nieuw gerucht ons nog een aanwijzing over de mogelijke prijs.

Doorwinterde leaker Yogesh Brar en Android Authority hebben wat graafwerk verricht met hun bronnen en vermoeden dat de Galaxy Ring een dollarprijs tussen de 300 en 350 dollar zal hebben. Samsung rekent hun prijzen nooit rechtstreeks om naar euro en we zouden niet verbaasd zijn als de Galaxy Ring hier tussen de 300 en 350 euro zou kosten.

Dat is ongeveer dezelfde prijs als de Oura Ring (329 euro), wat momenteel de belangrijkste concurrent van Samsung is. Bij die ring hoort daarnaast een abonnement van 5,99 euro waarmee je extra functies krijgt. Denk onder andere aan meer gedetailleerde inzichten en analyses, bloedzuurstofmeting en meer. Volgens Brar heeft Samsung plannen voor een soortgelijk abonnement.

Wat je van abonneren leren kan

Galaxy Watch 6, geen abonnement vereist (Image credit: Samsung)

Het is niet verrassend dat Samsung een optioneel abonnement wil toevoegen aan de Galaxy Ring. Het is iets dat Apple en Google beide al doen voor hun smartwatches. Techbedrijven weten dat je veel geld kan verdienen aan dit soort abonnementen, deels omdat sommige gebruikers vergeten dit abonnement stop te zetten wanneer de gratis proefperiode afgelopen is.

Brar zegt dat de maandelijkse kosten minder dan 10 dollar zullen zijn, wat ook past binnen het rijtje van andere gelijkaardige abonnement. Toch is het bestaan van dit abonnement vrij onzeker. Er is momenteel geen extra abonnement nodig om de gezondheids- en fitnessfuncties van de Samsung Galaxy Watch 6 te gebruiken, maar dat zou kunnen veranderen zodra de Samsung Galaxy Watch 7 verschijnt. Net als de Galaxy Ring wordt deze naar verwachting op 10 juli onthuld.