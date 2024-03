Samsung Galaxy Watch 7 verschijnt in drie versies en krijgt verbeterde chipset

We horen steeds meer over de Samsung Galaxy Watch 7, die deze zomer wordt verwacht. Er zouden drie nieuwe modellen van de Galaxy Watch 7 zijn en die zouden allemaal een nieuwe, snellere chip bevatten.

De informatie is afkomstig van leaker @kro_roe op Twitter, die aangeeft dat er dit jaar mogelijk een derde variant van de Galaxy Watch 7 wordt uitgebracht. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de nieuwe variant zou kunnen zijn, maar misschien is er wel een verband met de geruchten over een vierkante Samsung Galaxy Watch.

Sinds Samsung weer is overgestapt op Wear OS, heeft het bedrijf twee Galaxy Watch-modellen per jaar uitgebracht, te beginnen met de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic in 2021. In de zomer van 2022 zagen we de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro, maar geen Classic-versie. Vorig jaar konden we ten slotte kennismaken met de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic. Voorlopig lijkt het erop dat het Classic- en Pro-model elkaar afwisselen.

Als de geruchten over een derde variant kloppen, kan Samsung dit jaar een Galaxy Watch 7, Watch 7 Pro én Watch 7 Classic introduceren. Of misschien wordt er wel een geheel nieuwe Ultra-versie gelanceerd om te concurreren met de Apple Watch Ultra 2.

Exynos W940, the processor powering the Galaxy Watch7 series, will apparently be 50% more efficient and 30% faster than the previous model pic.twitter.com/XUFAe0c8ZAMarch 14, 2024 See more

Naast deze geruchten over een model met een vierkant scherm heeft @TheGalox_ op Twitter gemeld dat de Galaxy Watch 7-serie gebruik zou kunnen maken van een nieuwe Exynos W940-chip, die 30 procent sneller zou zijn dan de Exynos W930 die de Galaxy Watch 6 gebruikt. Als deze info klopt, zou de nieuwe chip ook 50 procent zuiniger zijn dankzij het 3nm-productieproces waar Samsung al sinds 2022 aan werkt.

Dit bouwt voort op een gerucht dat eerder dit jaar opdook. Hier werd ook gesproken over een grote chipset-upgrade in de Galaxy Watch 7-serie. Het horloge zou hierdoor sneller worden dan bijvoorbeeld de Pixel Watch 2.

Lanceringsdatum Galaxy Watch 7

Hoewel we nog een tijdje verwijderd zijn van een officiële aankondiging, zou het logisch zijn dat Samsung zijn nieuwe smartwatches onthult tijdens het volgende Galaxy Unpacked-evenement.

De datum en locatie van dat evenement zijn nog niet bekend, maar het zal waarschijnlijk ergens in juli plaatsvinden. Vorig jaar vond het Unpacked-evenement plaats op 26 juli en werden de Samsung Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 onthuld, samen met de Galaxy Watch 6-serie en Galaxy Tab S9-serie. We verwachten daarom dat het evenement dit jaar opnieuw in juli zal plaatsvinden.