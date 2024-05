Samsungs volgende smartwatch wordt misschien de Galaxy Watch X

Er is recentelijk nieuwe informatie gelekt over Samsungs aankomende Galaxy Watch en deze informatie suggereert dat de naam van dit model anders zal zijn dan verwacht. We hebben tot nu toe in meerdere geruchten de naam 'Galaxy Watch Ultra' voorbij zien komen wanneer het ging om het meest premium model uit de aankomende line-up. Nu geeft de Griekse outlet Tech Maniacs echter aan dat deze nieuwe high-end smartwatch de 'Galaxy Watch X' zal heten.

De website geeft hierbij geen reden waarom Samsung deze naamswijziging zou overwegen, maar er wordt online natuurlijk gespeculeerd dat dit een reactie zou zijn op de Apple Watch Ultra-serie. Het zou kunnen dat het bedrijf gewoon een unieke naam wil kiezen die het apparaat duidelijk onderscheidt van zijn concurrenten.

Het grappige is dat Samsung met dit X-model uiteindelijk misschien alsnog Apple imiteert. Andere geruchten gaven namelijk al aan dat Apple ook een 'Apple Watch X' aan het ontwikkelen is. Dat zou er voor kunnen zorgen dat Samsung eventueel toch de naam weer moet wijzigen. Het lijkt misschien vreemd dat er zo gefocust wordt op de namen van hardware-producten die nog niet eens officieel zijn aangekondigd, maar de naam van een product kan natuurlijk wel een grote invloed hebben op hoe het product door de consument wordt ontvangen.

Steviger design

Natuurlijk heeft Tech Maniacs meer gelekt dan alleen de naam van de smartwatch. Volgens de leak krijgt de nieuwe smartwatch een 578mAh-batterij en die is dus groter dan de 425mAh-batterij in de Galaxy Watch6 Classic. Dankzij deze grotere batterij zou de aankomende smartwatch schijnbaar tot 100 uur mee moeten kunnen gaan op een volle batterij.

Volgens SamMobile komt die indrukwekkende batterijduur gedeeltelijk door de Exynos W1000-chip. Er is dan ook al redelijk wat hype ontstaan rondom de nieuwe hardware. Een verslag van Korean Economic Daily claimt verder dat dit horloge 20% energie-efficiënter zal zijn dan zijn voorganger.

Naast het toevoegen van een efficiëntere chip, lijkt het er ook op dat Samsung zijn aankomende premium smartwatch extra stevig wil gaan maken. Tech Maniacs zegt dat de Watch X waterbestendig zal zijn tot 100 meter diep. Dat is net zo diep als de Apple Watch Ultra kan overleven.

Waarschijnlijk zien we de volgende Galaxy Watch tijdens het Unpacked-evenement dat waarschijnlijk op 10 juli plaatsvindt. Hij zal dan naar verwachting samen met allerlei andere Samsung-producten worden onthuld. Tech Maniacs claimt verder overigens ook nog dat dit evenement wordt verplaatst naar 24 juni.

De outlet geeft verder geen reden waarom Samsung de datum zou vervroegen, maar Tech Maniacs gelooft dat het te maken kan hebben met de Olympische Spelen. Samsung wil zijn nieuwe producten misschien nog voor de Spelen onthullen, zodat het nieuws niet overschaduwd wordt. Net als bij elke leak, raden we je wel aan om deze informatie weer met een korreltje zout te nemen.