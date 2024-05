Samsung bevestigt komst van premium smartwatches, terwijl nieuwe geruchten wijzen op Galaxy Watch Ultra

Als we de geruchten mogen geloven, vindt de grote onthulling van de Samsung Galaxy Watch 7-serie over twee maanden plaats. Het lijkt er sterk op dat we minstens één premium smartwatch zullen zien.

Laten we beginnen met wat Samsung officieel heeft gezegd in een persbericht over de financiële resultaten. Het bedrijf zegt dat het in de tweede helft van het jaar "nieuwe topmodellen" in de smartwatchcategorie wil lanceren.

Dat is alles wat Samsung hierover zegt en dit is natuurlijk bedoeld om potentiële klanten warm te maken voor de nieuwe smartwatches. SamMobile ziet het als een hint naar de Galaxy Watch Ultra, waarover recent enkele geruchten zijn verschenen.

Je zou kunnen stellen dat de Samsung Galaxy Watch 7 reeds in die premium categorie zal thuishoren, want er zijn zeker goedkopere smartwatches op de markt. Er is echter gesproken over een derde horloge voor 2024. Gewoonlijk zien we slechts twee horloges van Samsung: één instapmodel en een tweede Classic- of Pro-versie. Dit jaar zou daar dus een Ultra-variant bijkomen.

Firmware gespot

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nog meer bewijs voor een nieuwe, duurdere Galaxy Watch komt van Android Headlines, die firmware hebben gespot voor een smartwatchmodel dat waarschijnlijk de Samsung Galaxy Watch Ultra is. Het is niet de eerste keer dat die naam wordt genoemd, hoewel er ook sprake is van een Galaxy Watch 7 Pro.

Volgens Android Headlines zijn de drie modellen die de komende weken al worden onthuld: de Galaxy Watch 7, Watch 7 Classic en Watch Ultra (zonder 7 in de naam). Hoewel geruchten eerst spraken over een Galaxy Watch 7 Pro, lijkt die niet te gaan verschijnen. Het zou natuurlijk ook kunnen dat de Watch 7 Pro in alle geruchten altijd al de Galaxy Watch Ultra was.

In dit stadium lijkt het waarschijnlijk dat we een Ultra-model krijgen, misschien met een grotere batterij om hem te onderscheiden van de rest. Die grotere batterij zou trouwens logisch zijn, aangezien de Galaxy Watch 5 Pro momenteel de langste batterijduur biedt van alle Galaxy Watches. Samsung gebruikt de Ultra-merknaam al voor zijn telefoons en tablets, terwijl Apple natuurlijk zijn eigen Ultra-smartwatch heeft. Het is bijgevolg niet heel gek dat er een Galaxy Watch Ultra onderweg is.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De geruchten wijzen tot slot naar 10 juli voor de grote onthulling van de nieuwe Galaxy Watches op het Unpacked-event. Naast die drie nieuwe Galaxy Watches verwachten we ook de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring en misschien zelfs meer.