Samsung Galaxy Watch 7 Pro heeft mogelijk grotere batterij

Volgens de geruchten zien we rond juli mogelijk drie versies van de Samsung Galaxy Watch 7. Een nieuw lek wijst erop dat de Pro-variant een aanzienlijk grotere batterij zal krijgen dan de Samsung Galaxy Watch 6-serie.

Deze info komt van GalaxyClub (via SamMobile) en het bericht meldt dat de Galaxy Watch 7-modellen een batterijcapaciteit hebben die vergelijkbaar is met de Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Die heeft een batterij van 590mAh, terwijl de Galaxy Watch 5 slechts een capaciteit van 410mAh had en beide versies van de Galaxy Watch 6 een fractie meer, met name 425mAh.

De Galaxy Watch 5 Pro is gelanceerd in 2022 en is momenteel nog steeds te koop, aangezien er geen Pro-model is gelanceerd vorig jaar. In onze review haalden we 72 uur uit een volle batterij in smartwatchmodus en een kleine 50 uur als we tussendoor de gps gebruikten.

Meer batterij is altijd beter

(Image credit: Future)

We weten nog niet zeker hoe de drie versies van de Galaxy Watch 7 gaan heten. Op basis van de voorbije jaren gokken we dat er een basisversie komt (zonder achtervoegsel) een Pro-versie en een Classic-versie. Als dit gerucht klopt, vermoeden we dat de Galaxy Watch 7 Pro voorzien zal zijn van de grootste batterij. Daardoor zou hij beter kunnen concurreren met Garmin-horloges.

Bepaalde Garmins kunnen dagen of zelfs weken meegaan tussen oplaadbeurten, soms met behulp van zonne-energie. Als je op avontuur gaat in de natuur, kan het immers erg vervelend zijn om je smartwatch elke avond op te laden. Zo is ook de Apple Watch Ultra 2 uitgerust met een extra grote batterij ten opzichte van de standaard Apple Watch 9.

We zullen moeten afwachten of de Galaxy Watch 7 Pro een echte Garmin-concurrent wordt. Als we de lekken mogen geloven, worden deze horloges ergens in juli 2024 tijdens een Unpacked-evenement gelanceerd. Op hetzelfde moment zien we vermoedelijk twee nieuwe vouwbare smartphones en de befaamde Samsung Galaxy Ring.