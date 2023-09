Na een week met de Apple Watch Series 9 en een demonstratie van een aantal functies die dit jaar beschikbaar komen, is het duidelijk dat het grotendeels weer meer van hetzelfde is, maar met een twist. Dankzij de verbeterde S9-chip is het nieuwe Tik Dubbel-gebaar echt nuttig en zou het een concreet verschil moeten maken in de manier waarop je je horloge gebruikt.

Apple Watch Series 9: review in een notendop

Na een aantal redelijk iteratieve updates brengt de Apple Watch Series 9 eindelijk een echt spannende, dagelijks te gebruiken nieuwe functie naar het vlaggenschip van de Apple Watch in de vorm van Tik Dubbel. Het gebaar zal zeker voor opschudding zorgen als het later dit jaar beschikbaar komt, en tijdens de korte periode dat we het horloge hebben getest, was het een genoegen om het te gebruiken.



Een helderder scherm en Siri op het apparaat zijn ook welkome veranderingen. Hoewel er verder niet veel is veranderd, is de Watch 9 zoals gewoonlijk de beste Apple Watch voor de meeste mensen. Heb je een lager budget, dan blijft de Apple Watch SE 2 de beste keuze, en als je echt het beste van het beste nodig hebt, kan je terecht bij de Apple Watch Ultra 2.

De overstap naar Ultra Wideband-radiotechnologie is iets dat zijn vruchten zal afwerpen als volgende iPhones deze technologie gaan gebruiken. De verbeterde Nauwkeurig Zoeken-functie kan tot op de meter zeggen hoe ver je van je iPhone verwijderd bent dankzij Ultra Wideband. Op dit moment is deze technologie alleen beschikbaar met Apple Watch 9, Ultra 2 en iPhone 15, maar we zijn er zeker van dat elk nieuw product van Apple dit zal ondersteunen.



Innovatie kan echter maar tot op zekere hoogte gaan: de nieuwe Apple Watch heeft dezelfde batterijduur van 18 uur, dezelfde afmetingen, hetzelfde besturingssysteem en hetzelfde ontwerp als zijn voorgangers. Dit is jammer genoeg zo'n beetje elk jaar het geval. Zoals altijd is dit het iOS-horloge dat je moet kopen als je op zoek bent naar een nieuwe wearable, maar als je de Apple Watch Series 8 of Series 7 al hebt, kan je deze overslaan.

Apple Watch Series 9: specs

Swipe to scroll horizontally Component Apple Watch Series 9 (41mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Prijs Vanaf 449 euro Vanaf 479 euro Afmetingen 41 x 35 x 10.7mm 45 x 38 x 10.7mm Gewicht 32,1 gram (aluminum) 38,7 gram (aluminum) Case/bezel Aluminum of roestvrij staal Aluminum of roestvrij staal Display 352 x 430 px always-on OLED Retina Display 396 x 484 px always-on OLED Retina Display GPS Ja Ja Batterijduur 18 uur 18 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Waterproof? Ja, WR50 (geschikt om te zwemmen) Ja, WR50 (geschikt om te zwemmen)

Apple Watch Series 9: prijs en beschikbaarheid

Start bij 449 euro

Twee maten: 41 mm en 45 mm, met LTE-opties

Roestvrijstalen behuizing ook beschikbaar

De Apple Watch Series 9 werd aangekondigd tijdens Apple's evenement van 12 september en is nu verkrijgbaar, met prijzen die starten vanaf 449 euro. Dat is de prijs voor het goedkoopste 41mm model met een aluminium behuizing (met kleuropties Midnight (zwart), Starlight (een soort zilver/goud hybride), zilver, rood of het nieuwe roze) en alleen GPS-connectiviteit, zonder LTE.



Als je deze versie koopt, kun je geen verbinding maken met het internet zonder Wi-Fi of je telefoon bij de hand, hoewel je nog steeds GPS-functies kunt gebruiken terwijl je aan het sporten bent. Wie een groter model, LTE-connectiviteit of een roestvrijstalen behuizing wil, betaalt zoals gewoonlijk extra.

Een 45mm aluminium horloge in het roze, met alleen GPS, kost bijvoorbeeld 479 euro, terwijl de versie met GPS en LTE 599 euro kost. Als je voor de roestvrijstalen optie zou gaan, zou de prijs weer stijgen. Dit is niets nieuws in de Apple Watch-wereld, maar het is het vermelden waard als je overweegt om er voor het eerst een op de kop te tikken.



Als je een nog duurdere optie wilt, is er ook nog de Apple Watch Ultra 2. Deze biedt een heleboel op outdoor gerichte opties. Deze biedt een heleboel functies voor buitengebruik, een robuuster ontwerp en een beter scherm, maar nog steeds voor een hogere prijs. Je kunt daar meer over lezen in onze hands-on Apple Watch Ultra 2 review.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Apple Watch Series 9: Design

Veel gerecyclede materialen

Identiek design als voorgangers

Nieuwe banden en roze aluminium opties

Zoals je zou verwachten van een Apple Watch is dat Apple het wiel niet opnieuw heeft uitgevonden. Het bedrijf had de zaken al in een vroeg stadium goed voor elkaar en houdt voet bij stuk (met de mogelijke uitzondering van het 'radicale' Apple Watch Ultra-ontwerp). Dezelfde twee maten, dezelfde roterende digitale kroon, dezelfde knop aan de zijkant, de microfoon en luidspreker die een aantal generaties geleden zijn geïntroduceerd, zijn nog steeds aanwezig. Als je naar het chassis kijkt, is het vrijwel hetzelfde horloge. Series 8-gebruikers die op verandering hopen, kunnen beter ergens anders kijken.

Gelukkig is het nieuwe horloge nog steeds ongelooflijk eenvoudig in te stellen en meteen te gebruiken. Met behulp van een combinatie van de digitale kroon, zijknop en touchscreen, was onze eerste navigatie door het nieuwe watchOS 10 besturingssysteem soepel en intuïtief. Instellingen openen met de zijknop voelt als een logische stap en de nieuwe widgetstapel maakt het veel makkelijker om naar de gewenste widget te springen.



Meer dan enige andere functie hebben de widgets de Apple Watch-ervaring getransformeerd, maar dit is niet uniek voor de Series 9. Elke Apple Watch vanaf de Apple Watch 5 zal de watchOS 10-update ontvangen.

Wat wel is veranderd, is de samenstelling van de materialen die in de Series 9 worden gebruikt. Apple wil graag benadrukken dat elke nieuwe Apple Watch die wordt geproduceerd nu 'CO2-neutraal' is, deels dankzij een combinatie van gerecyclede materialen die zowel binnen als buiten het horloge worden gebruikt, zoals kobalt in de batterijen en aluminium in de behuizing.



Zoals gezegd zal iedereen die Barbie deze zomer heeft gezien wel een nieuwe roze kleur willen, maar de kleuren Midnight, Silver, Starlight en Product Red zijn allemaal een welkome terugkeer van vorig jaar. De hoogwaardige roestvrijstalen opties kunnen ook worden gekocht met een metalen band die bij de behuizing van het horloge past.

Design score: 4/5

Apple Watch Series 9: functies

(Image credit: Future / Matt Evans)

Tik Dubbel is een duidelijke uitschieter

Nieuwe Ultra Wideband is geweldig

Siri op het horloge stelt gezondheidsgegevens veilig

Laten we beginnen met "Tik Dubbel". Die functie kreeg veel aandacht kreeg tijdens de aankondiging, hoewel hij pas in oktober op de Apple Watch 9 zal verschijnen. Tik Dubbel maakt gebruik van de versnellingsmeter en de gyroscoop om de intentie te detecteren: je moet je horloge naar je toe draaien en dan je duim en wijsvinger tegen elkaar tikken. Het kan worden gebruikt om elke actie uit te voeren in elk menu dat toevallig open staat op je wijzerplaat, van het starten en stoppen van een timer tot het snoozen van een alarm en het beantwoorden van een oproep.

We vonden het erg leuk om te gebruiken en zijn ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is. De nachtmerries dat we steeds weer hopeloos onze vingers tegen elkaar bleven tikken, waren volledig ongegrond. We konden een timer stoppen, een oproep beantwoorden en andere apps openen met slechts één poging.

Andere nieuwe dingen zijn het gebruik van de Ultra Wideband-technologie door de S9 om de Zoek Apparaten-functie te verbeteren. Als je een iPhone 15 gebruikt, die ook is uitgerust met Ultra Wideband, kun je niet alleen de richting van je telefoon zien, maar ook hoe ver deze van je verwijderd is. Ultra Wideband kan verder worden gebruikt om muziek op je Apple HomePod te bedienen als je in de buurt bent. Uiteindelijk is dit wel een outdoorhorloge dus we hadden ook meer innovatie op dit gebied gezien.

We waren erg onder de indruk van de demo, maar op dit moment is deze beperkt tot alleen de Series 9, Apple Watch Ultra 2 en iPhone 15. Als er in de toekomst apparaten komen waarop deze technologie is geïnstalleerd, zal deze veel breder worden gebruikt (en terecht, de functie is geweldig), zelfs als relatief weinig gebruikers dit jaar het geluk zullen hebben om twee nieuwe Apple-producten te bemachtigen.



Siri is voor het eerst beschikbaar op het apparaat zelf, wat betekent dat het geen verbinding hoeft te maken met de cloud om je vragen te verwerken. Voor de meesten is dit een vrij kleine verandering, maar een grote sprong voorwaarts voor degenen die zich zorgen maken over privacy nu dat je Siri kunt gebruiken om toegang te krijgen tot je gezondheidsgegevens.

Functies score: 4/5

Apple Watch Series 9: prestaties

Verhoogde helderheid is niet zo nuttig als je zou denken

De magere batterijduur moet gewoon beter

Het nieuwe watchOS 10 komt natuurlijk naar alle recente Apple Watches dus daarvoor moet je niet per se de nieuwste in huis halen. We vermelden wel kort dat watchOS 10 de gebruikservaring drastisch verbetert via de Slimme Stapel. Met een swipe of een scroll naar boven konden we aankomende gebeurtenissen zien, de geanimeerde widget voor het weer, bewegingsringen, trending nieuws en alles wat we nog meer aan het doen waren, zoals workouts of Spotify.

De meeste Garmin-horloges hebben een vergelijkbare lijst met widgets, maar de ervaring hier is volledig anders dan Garmins sobere gezondheidsgerichte aanpak. De kleurrijke, vlotte animaties zijn geweldig bij het scrollen met de digitale kroon. We kregen snapshots krijg van alle informatie die we op een specifiek moment op het horloge wil hebben. Zoals gebruikelijk bij Apple is de interface prachtig ontworpen en we hebben gemerkt dat we alleen op de digitale kroon hoefden te drukken als we een bepaalde app, zoals de ECG, nodig hadden.

We hebben de Apple Watch 9 wel gebruikt om op verschillende dagen een rondje hardlopen en een wandeling op te nemen. Het was geen intensieve wandeling, maar de Apple Watch 9 biedt dezelfde trackingmogelijkheden als eerdere modellen, met gesplitste tempo's, een hartslaggrafiek en gps-tracking. Meer gedetailleerde informatie, zoals de tijd die in verschillende hartslagzones wordt doorgebracht en (voor hardlopers), de grondcontacttijd en verticale trilling, is beschikbaar door deze vensters uit te vouwen. Door tijdens de wandeling de AllTrails-app te openen, konden we onze voortgang zien zonder onze telefoon erbij te nemen.en.

Tot nu toe presteert de Apple Watch Series 9 vrijwel hetzelfde als zijn voorgangers, maar is de batterij in het gedrang gekomen door dat OLED-scherm met een maximale helderheid van 2000 nits? Gelukkig niet: we hebben de Apple Watch 9 gemiddeld nog steeds zo'n 20 uur kunnen gebruiken. Ons horloge stond weliswaar om de middelste helderheidsinstelling en we vermoeden dat de hoogste instelling wel enkele uren van de batterijduur afhaalt.

Maar misschien heb je de helderste instelling nooit nodig. Zelfs tijdens de zonnige wandeltocht was het Retina Display-scherm helder genoeg met die middelste stand. De enige keer dat we naar de instellingen gingen om het scherm feller te zetten, was om de functie voor een helderder scherm met opzet te testen. Meestal is het horloge zo goed dat die extra heldere modus overbodig wordt.

Onze grootste klacht is dat de Watch 9 nog steeds dagelijks moet worden opgeladen. Er zijn concurrenten die je wekenlang kan gebruiken zonder ze op te laden. Helaas lijkt Apple bij elke update slechts kleine verbeteringen te willen bieden. Hoewel we 20 uur gebruik haalden in plaats van de geadverteerde 18 uur, is dat niet voldoende om twee dagen gebruik te halen. Het feit dat het horloge snel oplaadt, is een schamele troost.

Ondanks het gebrek aan innovaties naast Tik Dubbel en de slechte batterijduur, doet de Apple Watch 9 prima zijn werk.

Prestaties score: 4/5

Moet je de Apple Watch Series 9 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Na de prijsstijging van vorig jaar, is de prijsdaling meer dan welkom. 4/5 Ontwerp Bekend design met een ecologische twist. Ook het design van watchOS 10 is goed. 4/5 Functies Tik Dubbel en Siri op het horloge zijn geweldig, maar de verhoogde helderheid heeft weinig meerwaarde. 4/5 Prestaties Dit zijn de prestaties die we van een Apple Watch verwachten. De batterijduur moet wel echt beter dan dit. 4/5

Koop hem als...

Je een oudere Apple Watch hebt We gaan niemand met een Watch 7 of 8 aanraden om naar de Watch 9 te upgraden. Heb je een Watch 5 of 6, da nis de upgrade wel te verantwoorden.

Je handsfree je horloge wil bedienen Zowel Tik Dubbel als Siri op het horloge zorgen voor uitstekende bediening zonder dat je het scherm moet aanraken.

Je de iPhone 15 hebt Nauwkeurig Zoeken dankzij de verbeterde Ultra Wideband-chip is enorm handig voor mensen die hun spullen vaak verliezen. Voorlopig is deze functie alleen beschikbaar op de iPhone 15.

Koop hem niet als...

Je een Apple Watch 7 of 8 hebt De upgrades tegenover deze twee Apple Watches zijn niet gigantisch. Je kan beter nog een jaartje (of twee) wachten.

Je een Android-telefoon hebt Dit moeten niet uitgebreid behandelen. Een Apple Watch kan geen verbinding maken met een Android-telefoon.

Je niet elke dag je horloge wil opladen Wat je ook doet, je zal de Apple Watch 9 elke dag of nacht moeten opladen. Zelfs bij extreem licht gebruik, kan je hier geen twee volledige dagen mee verder.

Apple Watch Series 9: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Component Apple Watch Series 9 (41mm) Garmin Forerunner 265 Apple Watch SE 2 Prijs Vanaf 449 euro Vanaf 499 euro Vanaf 299 euro Afmetingen 41 x 35 x 10,7mm 46,1 x 46,1 x 12,9mm 44 x 38 x 10,7mm Gewicht 32,1 gram (aluminum) 47 gram 33 gram Case/bezel Aluminium of roestvrij staal Fibre-reinforced polymer Aluminium Display 352 x 430 px always-on OLED Retina Display 360 x 360 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 368 x 448 px OLED Retina Display GPS Ja Ja Ja Batterijduur 18 uur 13 dagen 2 dagen Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Waterproof? Ja, WR50 (geschikt om te zwemmen) Ja, 5ATM Row 9 - Cell 3

Garmin Forerunner 265 Zijn alle slimme functies en apps geen must, maar wil vooral meer batterij? Dan is de Garmin Forerunner 265 een goed alternatief. Zijn batterij kan tot twee weken meegaan en zijn sportfuncties zijn net zo uitgebreid. Lees de volledige Garmin Forerunner 265 review