Apple Watch 9 vs Apple Watch 8: alle verschillen uitgelegd

Apple heeft de nieuwe Apple Watch Series 9 op 12 september 2023 onthuld. De aankomst van de nieuwe Watch 9 heeft de Watch 8 nu ook enigszins overbodig gemaakt. Je kan dan ook geen Apple Watch 8 meer bij Apple zelf bestellen. Het tijdperk van de Series 8 is officieel over.

Als je echter binnen de komende paar weken nog een Apple Watch wil kopen, dan kan je natuurlijk voor de nieuwe Apple Watch 9 gaan, maar je kan de Apple Watch 8 natuurlijk nog steeds vinden bij verschillende online retailers. In werkelijkheid heb je dus nog steeds wel de keuze. Misschien heb je al een Apple Watch 8 en overweeg je een upgrade. Hoe dan ook, het is natuurlijk handig om te weten of de Apple Watch Series 9 ook echt in de praktijk echt merkbaar beter is dan zijn voorganger.

We hebben het nieuwe horloge van Apple nog niet volledig kunnen reviewen, maar we weten inmiddels wel al genoeg over het apparaat om hem te kunnen vergeleken met het model van vorig jaar. Aan de hand van deze vergelijking kan jij hopelijk bepalen wat de beste Apple Watch voor jou is. Hieronder volgen dus alle verschillen.

Apple Watch 9 vs Watch 8: prijs en beschikbaarheid

De Apple Watch Series 8 kwam uit op 16 september 2022 en is inmiddels alweer verwijderd van Apples eigen webwinkel. De Apple Watch Series 9 komt officieel uit op 22 september 2023 en kan nu al worden besteld.

De Apple Watch 9 heeft een adviesprijs van minimaal 449 euro (voor de aluminium behuizing), terwijl de Apple Watch 8 bij zijn release minimaal 499 euro kostte. Je kan de Watch 8 inmiddels echter ook hier en daar voor net iets onder de 400 euro vinden, omdat hij inmiddels wat ouder is.

Apple Watch 9 vs Watch 8: design en display

Het scherm van de Watch 9 is twee keer zo helder als het scherm van de Watch 8. (Image credit: Apple)

Het is vrij lastig om een verschil te zien tussen deze twee horloges als je er alleen maar naar kijkt. Kom je toevallig de roze kleurvariant tegen, dan weet je natuurlijk dat je met een Apple Watch 9 te maken hebt, want dat is een nieuwe kleur voor deze generatie.

Beide modellen zijn beschikbaar in de formaten 41 mm en 45 mm en ze beschikken ook allebei over scherpe Retina-displays met dezelfde resolutie. Toch zijn de displays niet helemaal hetzelfde.

Op de Apple Watch Series 9 is de piekhelderheid verdubbeld. Het nieuwe horloge haalt nu namelijk een piekhelderheid van 2.000 nits vergeleken met de 1.000 nits van de Watch Series 8. Dit betekent dat de Watch 9 net zo helder wordt als de originele Apple Watch Ultra (de Apple Watch Ultra 2 heeft een upgrade naar 3.000 nits gekregen) en daardoor kan je het scherm dus ook op de meest felle dagen nog prima zien.

Wat voor sommigen misschien nog handiger is, is dat de Apple Watch Series 9 nu ook kan dimmen tot minimaal 1 nit. Hij kan dus veel donkerder worden dan de Watch Series 8. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je hem in de bioscoop om wil houden of als je hem in bed draagt. Het is gewoon een erg handige feature wanneer je in een donkere ruimte bent.

De meeste andere onderdelen zijn vrijwel hetzelfde op de twee smartwatches. Je hebt bij beide de optie voor een aluminium behuizing of een duurdere roestvrijstalen behuizing. De aluminium variant beschikt standaard wel over GPS, maar niet over 4G (daarvoor moet je extra betalen), maar de stalen varianten hebben allemaal ook 4G-ondersteuning. Beide varianten van het nieuwe én het oude model beschikken ver 5ATM-waterbestendigheid.

Apple Watch 9 vs Watch 8: features

De Watch 9 kan je leiden naar je iPhone als je deze kwijt bent. (Image credit: Apple)

Veel van de standaard features zijn vrijwel hetzelfde op de Apple Watch Series 8 en Series 9. Deze horloges draaien allebei op watchOS 10 (de Watch 8 na een update) en delen daarom dus ook veel features.

Ze beschikken onder andere over gps, ECG voor het inzien van de gezondheid van je hart, de optische hartslagmeter en de temperatuursensor die in 2022 werd geïntroduceerd, waarmee je het moment van ovulatie kan inschatten.

De Watch Series 9 voegt niet echt revolutionaire nieuwe fitness- of algemene features toe, maar toch hebben er wel een aantal belangrijke veranderingen plaatsgevonden. Zo heeft het nieuwe horloge bijvoorbeeld 64GB opslagruimte, in tegenstelling tot de 32GB in de Watch Series 8. Dat betekent dat er ruimte is voor meer nummers in je afspeellijsten, meer apps en in de toekomst ook complexere versies van watchOS.

Op de Watch 9 kan je ook, op een enigszins beperkte manier, Siri gebruiken zonder per se met het internet (of je telefoon) verbonden te zijn. Dit komt doordat Siri nu op het horloge zelf draait en de Watch Series 9 door de kracht van 'machine learning' dus zelf met spraakopdrachten kan omgaan.

Je kan op de Watch 9 dus bijvoorbeeld aan Siri vragen om te beginnen met een bepaalde training en dat is nu ook net iets wat je misschien wil kunnen doen zonder je telefoon per se bij je te hebben. Je kan Siri op het apparaat zelf ook gebruiken om je gewicht of bijvoorbeeld medicatie bij te houden en je kan Siri vervolgens ook vragen over allerlei gezondheidsdata, zoals onder andere hoeveel je de afgelopen nacht hebt geslapen.

De Apple Watch Series 9 heeft ook een nieuw gebaar geïntroduceerd, waarmee je het horloge kan bedienen zonder op het scherm te tikken of er tegen te praten. Je kan twee keer je wijsvinger en duim tegen elkaar aantikken om allerlei soorten acties uit te voeren, afhankelijk van de context.

Met dit gebaar kan je onder andere een oproep beantwoorden of juist beëindigen. Ook kan je je muziek ermee pauzeren en op sommige plekken met dit gebaar door verschillende menu's scrollen binnen watchOS.

Deze feature maakt gebruik van een combinatie van verschillende signalen vanuit de versnellingsmeter en de bewegingssensoren van de gyroscoop. Zelfs de optische hartslagmeter werkt mee, aangezien dit gebaar ook een invloed heeft op je bloeddoorstroming.

Dit nieuwe gebaar is alleen beschikbaar op de nieuwe Apple Watch Series 9 en de Watch Ultra 2. Je kan het dus niet op oudere modellen gebruiken. Het kan zijn dat dit komt doordat de mate van 'machine learning' op de oudere hardware niet geavanceerd genoeg is om deze datasignalen in real-time soepel te kunnen verwerken.

De Apple Watch Series 9 beschikt ook nog over een nieuwe “tweede generatie” ultra-wideband-chip (UWB) in plaats van de U1-chip in de Watch Series 8. Dit zorgt ervoor dat je 'Nauwkeurig zoeken' nu ook op het nieuwe horloge kan gebruiken om bijvoorbeeld je iPhone terug te vinden. het horloge toont namelijk de afstand en de richting van je iPhone, wanneer je hem niet kan vinden. Dat kan dus erg handig zijn als je wel eens de neiging hebt om je spullen kwijt te raken.

Apple Watch 9 vs Watch 8: prestaties en batterijduur

De S9-chip in de Watch 9 is een enorme verbetering ten opzichte van de chip in de Watch 8. (Image credit: Apple)



De Apple Watch Series 9 heeft twee nieuwe chips gekregen: de Apple S9-processor voor al de belangrijkste taken en de nieuwe ultrawide-band-chip voor de locatie-tracking.

Apple zegt dat de S9 60% meer transistors heeft dan de S8-processor in de Series 8. De chips in de Apple Watch Series 6, 7 en 8 waren dan ook allemaal gebaseerd op dezelfde Apple A13 Bionic-architectuur die inmiddels verouderd is. De nieuwe processor beschikt over 5,6 miljard transistors.

Het GPU-gedeelte van deze processor is volgens Apple ook nog eens 30% krachtiger en wat misschien nog de grootste invloed heeft, is dat de 'quad-core' neurale processor schijnbaar twee keer zo snel is.

De extra kracht die je hier krijgt, kan je niet echt vergelijken met bijvoorbeeld een upgrade voor je gaming pc, maar dit maakt de Apple Watch Series 9 wel een geweldig apparaat om de wereld van Apple Watches mee te betreden. Naar verwachting zal dit horloge namelijk verrassend lang updates krijgen. We kunnen deze processor (of in ieder geval een vergelijkbare processor) eventueel ook de volgende drie generaties nog wel terug zien keren.

Ondanks de grote interne veranderingen zegt Apple dat de batterijduur van beide horloges ongeveer hetzelfde zou moeten zijn. Dat betekent dat ze allebei ongeveer 18 uur lang moeten meegaan op een volle batterij. Dat willen we zelf natuurlijk graag ook nog testen, wanneer we het nieuwe horloge in handen krijgen.

Apple Watch 9 vs Watch 8: vroeg oordeel

De Apple Watch Series 9 is misschien geen revolutionaire upgrade waar iedereen van staat te kijken, maar de dingen die zijn aangepast ten opzichte van de vorige generatie(s), zijn wel erg interessant.

Een smartwatch die je gedeeltelijk via een eenhandig gebaar kan bedienen is in ieder geval al iets nieuws en ook het feit dat je met Siri kan communiceren zonder hulp van een iPhone of een internetverbinding is geweldig voor sommige gebruikers. Het fellere scherm moet daarnaast je Apple Watch ook nuttiger maken op de meest zonnige dagen.

We zijn ten slotte erg benieuwd wat Apple in de toekomst allemaal nog meer gaat doen met de bediening aan de hand van gebaren. De Apple Vision Pro-headset, die volgend jaar uitkomt, wordt namelijk bijna volledig bestuurd via gebaren. We kunnen hier dus maar beter gewend aan raken, want het lijkt erop dat het in de toekomst steeds vaker zal terugkeren.