Apple onthult Watch Series 9 en Watch Ultra 2 met extreem helder display

Bij de onthulling van Apple's nieuwe iPhones hoort tegenwoordig elk jaar ook weer de onthulling van nieuwe Apple Watches. Zo heeft Apple vandaag tijdens zijn Wonderlust-evenement niet alleen de nieuwe iPhone 15-modellen aangekondigd, maar ook de nieuwe Apple Watch 9 en de Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch 9

De Apple Watch 9 is dit jaar weer, net als zijn voorganger, in twee verschillende maten beschikbaar en deze zijn dan ook even groot als de twee varianten van de Apple Watch 8. Het gaat om een model van 41 mm en een van 45 mm.

Van buiten zien deze nieuwe Apple Watches er dus misschien niet heel anders uit, maar de Apple Watch 9 beschikt dit keer wel over de veel krachtigere S9-processor in vergelijking met de chip in zijn voorganger. Dit is dan ook de eerste keer sinds de Apple Watch 6 dat we echt zo'n grote processor-upgrade hebben gekregen.

De Apple Watch 9 draait natuurlijk op het nieuwe watchOS 10-besturingssysteem, waarvan we al meerdere bèta's voorbij hebben zien komen. Alle grote apps van Apple zelf hebben inmiddels een vernieuwd design gekregen en dit is over het algemeen ook gewoon een van de grootste software-updates in jaren voor de Apple Watches.

De Apple Watch 9 (en Ultra 2) beschikt over de nieuwe, krachtige S9-processor. (Image credit: Apple)

Een aantal van de nieuwste features van deze generatie zijn een nieuw 'Tik dubbel'-gebaar (waarbij je met twee keer met je wijsvinger en duim tegen elkaar tikt om de hoofdknop in een app te bedienen), een nog helderder display, Siri op het horloge zelf (voor een snellere en veiligere ervaring), nauwkeurig zoeken via de nieuwe UWB-chip (waarmee je gemakkelijk je iPhone terug kan vinden) en nog veel meer.

Die 'Tik dubbel'-functie is vanaf volgende maand beschikbaar na een software-update. De helderheid is verhoogd tot 2.000 nits en dat is twee keer zo helder als op de Series 8. Ook kan de helderheid nu helemaal tot 1 nit dalen voor als je niemand wil storen met het licht van je smartwatch. Als je een HomePod hebt, dan zal deze ook beter samenwerken met de Watch 9. Als je in de buurt komt van een HomePod met je horloge, krijg je automatisch suggesties voor media te zien als je nog niets aan het afspelen bent of bediening voor als je wel iets aan het afspelen bent.

Er is dit jaar ook veel veranderd op het gebied van de officiële horlogebandjes en andere accessoires voor de Apple Watch. Weg zijn de leren bandjes (vanaf vandaag en voor alle producten). Apple introduceert nu 'FineWoven'-bandjes gemaakt van een eco-vriendelijk materiaal en voelt aan als een soort suède.

(Image credit: Apple)

De Apple Watch 9 heeft een batterijduur van 18 uur. Op dat vlak is er dus helaas niets veranderd ten opzichte van de Apple Watch 8. Er zijn twee versies beschikbaar, eentje met een aluminium afwerking en eentje met een roestvrijstalen afwerking.

De kleuren van de aluminium versie zijn sterrenlicht, middernacht, zilver, '(PRODUCT)RED' en de nieuwe roze kleur. De roestvrijstalen versie is beschikbaar in goud, zilver en grafiet.

Je kan de Apple Watch 9 vanaf vandaag al bestellen en vanaf vrijdag 22 september ligt hij in de winkel. In Nederland en België betaal je minimaal 449 euro voor de Watch 9. Hij zal vanaf zijn release ook op watchOS 10 draaien, want dit nieuwe besturingssysteem wordt vanaf 18 september beschikbaar gemaakt voor alle Apple Watches vanaf de Series 4.

Apple Watch Ultra 2

(Image credit: Apple)

We kregen tijdens het Wonderlust-evenement ook de tweede generatie van de Apple Watch Ultra te zien. Dit is Apple's meest premium smartwatch en de Ultra-productlijn is dan ook meer geschikt als sporthorloge dan de standaard Apple Watches. De Apple Watch Ultra 2 zit steviger in elkaar dan de normale Apple Watches.

Apple heeft ook op het nieuwe Ultra-model de helderheid van het scherm verhoogd. De Watch Ultra 2 heeft een helderheid van 3.000 nits. Zo blijft je scherm goed zichtbaar, onder wat voor omstandigheden dan ook. Het scherm wordt nu ook beter gebruikt, want de buitenste randen kunnen nu ook in real-time handige data weergeven.

De Ultra 2 beschikt natuurlijk ook over de nieuwe S9-chip en het 'Tik dubbel'-gebaar. Er is ook een nachtmodus die automatisch wordt geactiveerd wanneer het donker wordt dankzij de 'ambient' lichtsensor. Als je van duiken houdt heb je ook geluk, want de Ultra 2 houdt nu elke duiksessie automatisch bij. Hou je meer van fietsen? Dan is het handig om te weten dat je nu Bluetooth-accessoires kan verbinden met de Apple Watch Ultra 2 voor betere metingen.

(Image credit: Apple)

Verder heeft ook de Apple Watch Ultra 2 helaas weer dezelfde batterijduur als zijn voorganger. Dat betekent dat hij normaal gesproken 36 uur meegaat en tot 72 uur in de 'low power mode'.

Tot slot is ook de Apple Watch Ultra 2 vanaf vandaag al te bestellen en vanaf 22 september zal hij ook dit model in de winkel liggen. De Apple Watch Ultra 2 kost minimaal 899 euro in Nederland en België.