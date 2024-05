Apple zegt dat aankomende iPad-lancering "een ander soort event" zal zijn

We zijn nog maar een paar dagen verwijderd van Apple's Let Loose-evenement op 7 mei en zoals je je kunt voorstellen, is het bedrijf begonnen met teasers te posten. Die teasers roepen echter vragen op. The Apple Post heeft namelijk advertenties gespot op sociale media waarin het bedrijf zegt dit "een ander soort Apple-evenement" zal zijn. Maar wat wil dat überhaupt zeggen?

Ten eerste wordt het evenement vroeger gehouden dan gebruikelijk, want het begint om 16u, onze tijd. Normaal gesproken vinden Apple evenementen een paar uur later plaats. Dat is echter niet genoeg om dit "een ander soort event" te noemen. Als dat blijkbaar wel genoeg zou zijn, stellen we ons voornamelijk vragen bij de marketingafdeling van Apple.

(Image credit: The Apple Post / Apple / Facebook)

Misschien wordt er wel iets onverwachts onthuld, maar lekken wijzen op een nieuwe iPad Pro en iPad Air, samen met een Apple Pencil en Magic Keyboard. Ook de eerste visuele teaser voor het event toont een Apple Pencil, dus het zou vreemd zijn als er een andere productcategorie ten tonele verschijnt.

Misschien zal de manier waarop het evenement wordt opgenomen anders zijn. Zo denkt 9to5Mac dat het misschien gefilmd en bewerkt zal worden op een iPad. Dat is zeker een mogelijkheid, want Samsung heeft onder andere bepaalde live streams van zijn lanceringen gefilmd met de Galaxy-toestellen die daar onthuld werden.

Hoe dan ook, het zou een interessant evenement moeten worden, met als hoogtepunten een krachtige nieuwe M4-chipset, een iPad Pro met een geavanceerd OLED-scherm en een groter iPad Air-model van 12,9 inch.