Apple Watch 9: nieuws, geruchten en wat we willen zien

De Apple Watch 9 is momenteel nog een beetje een mysterie. Er zijn al meer dan genoeg geruchten te vinden over de iPhone 15 en een aantal andere aankomende Apple-gadgets, maar tot vrij recentelijk was er nog maar vrij weinig te vinden over de volgende Apple Watch.

Daar komt nu langzaamaan wel verandering in. We hebben nog steeds niet veel concreet nieuws over wat we kunnen verwachten van de Apple Watch 9, maar we hebben inmiddels wel al een aantal geruchten gehoord. Het WWDC 2023-evenement van 5 juni 2023 liet ons ook al een aantal van Tim Cook's plannen zien voor de Apple Watch van dit jaar, ook al zagen we niet echt veel over de Apple Watch zelf. We kregen wel al wat hints naar wat we kunnen verwachten van watchOS 10, zoals vernieuwde designs voor alle grote Apple-apps.

WatchOS 10 wordt dan ook het toekomstige besturingssysteem voor alle Apple Watches, dus de features die Apple heeft getoond, zullen ook naar bestaande Apple Watches komen. Dit geeft ons ook een indicatie van de hardwareveranderingen die we eventueel gaan zien wanneer het horloge wordt gelanceerd in september.

We wachten momenteel dus vooral nog op wat meer concreet nieuws, maar we hebben hieronder wel al een overzicht gecreëerd van alles wat we tot nu toe weten over de Apple Watch 9. We hebben ook een lijstje samengesteld met de dingen die we graag willen zien van Apple's aankomende smartwatch. We zullen dit artikel updaten wanneer er weer meer nieuws is om te delen, dus hou deze pagina vooral af en toe in de gaten voor nieuwe informatie.

Latest news De laatste leak suggereert dat de Apple Watch 9 wel eens een veel krachtigere processor zou kunnen krijgen dan de Apple Watch 8.

In het kort

Wat is het? De volgende Apple Watch

De volgende Apple Watch Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk september 2023

Waarschijnlijk september 2023 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk minstens 498,75 euro (prijs van de Series 8)

Apple Watch 9: prijs en releasedatum

De Apple Watch 9 zal waarschijnlijk in september worden gelanceerd. Daar gaan we van uit omdat de Apple Watch 8 in september 2022 werd aangekondigd en met uitzondering van twee modellen, verscheen elk voorgaand model van de Apple Watch ook in september van zijn respectievelijke releasejaar.

Als we het nog specifieker moeten voorspellen, dan gokken we dat de Apple Watch 9 waarschijnlijk weer op een dinsdag of woensdag in begin of midden september zal worden aangekondigd (gebaseerd op eerdere Apple-releases). Dat zou betekenen dat het om 5, 6, 12 of 13 september zou gaan. Naar verwachting zal de nieuwe Apple Watch samen met de iPhone 15-serie worden aangekondigd en vervolgens ongeveer 10 dagen later in de winkels liggen.

Qua prijs hebben we nog niet echt iets gehoord, maar hij zal waarschijnlijk, gezien de stijgende productiekosten, minstens net zo veel kosten als de Apple Watch 8, die een startprijs van 498,75 euro heeft.

De Apple Watch 9 zal waarschijnlijk minstens net zo duur zijn als de Apple Watch 8. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 9: nieuws en leaks

De grootste leak die we tot nu toe zijn tegengekomen over de Apple Watch 9 komt vanuit een analist bij het techbedrijf Omdia via dit MacRumors artikel en dit gerucht claimt simpelweg dat de Apple Watch 9 waarschijnlijk hetzelfde formaat zal hebben als de Apple Watch 8. Dat betekent dat hij in twee maten verschijnt: 1,89 inch en 2,04 inch met behuizingen van respectievelijk 41 mm en 45 mm.

Sindsdien hebben we ook gehoord van de betrouwbare Mark Gurman dat de Apple Watch 9 een veel krachtigere processor zou kunnen krijgen dan de Apple Watch 8. Dit zou de dan de eerste grote processor-upgrade zijn sinds de Apple Watch 6.

Op het gebied van software heeft Apple in juni 2023 een aantal dingen onthuld over zijn aankomende watchOS 10 Apple Watch-besturingssysteem. We hebben meegekregen dat alle grote Apple-apps een vernieuwd design krijgen, maar verder zou dit volgens sommige berichten ook de grootste software-update in jaren zijn voor Apple's smartwatches. Dat is natuurlijk een mooi vooruitzicht, maar diezelfde bronnen hebben ons ook verteld dat de hardware van de Apple Watch 9 misschien niet echt veel verbeteringen zal krijgen.

Er is ook nog een twijfelachtige leak die suggereert dat de Apple Watch 9 misschien de Apple Watch X zal worden genoemd en dat Apple het nummer negen (alweer) over zal slaan. Deze leak komt vanuit een bron ergens binnen de productieketen die in gesprek was met iPhoneSoft.

De leak suggereert dat de smartwatch nog steeds in 2023 wordt gelanceerd, dus het kan ook alleen om een naamsverandering gaan. Aangezien X echter ook het Romeinse teken voor 10 is, lijkt dat ons onnodig verwarrend. We hebben daarnaast ook en via de MacRumors-leak gehoord dat we de Apple Watch X in 2024 kunnen verwachten naast de SE 3. Deze geruchten spreken elkaar dus tegen. De SE 2 werd trouwens uitgebracht naast de Watch 8 en de eerste versie van de Apple Watch Ultra, maar we hebben nog geen nieuws gehoord over de release van een Ultra 2 in 2024 waarmee er weer een vergelijkbaar nieuw aanbod zou ontstaan.

Wat we willen zien

De Apple Watch 8 kreeg vier sterren in onze review, dus als de Apple Watch 9 vijf sterren wil krijgen, dan willen wij graag de volgende dingen zien:

1. Betere batterijduur

De Apple Watch 8 heeft niet bepaald een fantastische batterijduur. (Image credit: TechRadar)

Een van onze voornaamste problemen met de Apple Watch 8 (en elke Apple Watch daarvoor) was zijn batterijduur. De batterijduur van de Watch 8 is niet verschrikkelijk, maar dit is wel een smartwatch die je elke dag of in het beste geval om de dag moet opladen.

Dat is niet ideaal en zeker niet voor een apparaat dat is ontworpen om constant bepaalde aspecten van je gezondheid, activiteiten en slaap te tracken. We zouden dus graag willen zien dat de Apple Watch 9 minstens drie dagen mee kan gaan zonder tussendoor te hoeven opladen, maar aangezien we hier eigenlijk elk jaar wel om vragen, hebben we helaas niet veel hoop dat dit ook echt zal gebeuren.

2. Een grote upgrade voor de processor

De Apple Watch 8 beschikt technisch gezien al over een nieuwe Apple S8-chip, maar die levert eigenlijk niet echt veel grote upgrades. Hij gebruikt in principe dezelfde CPU als de S7 en zelfs de S6 uit de Apple Watch 6.

Nu is de Apple Watch 8 eerlijk gezegd wel gewoon een snel apparaat, dus het voelt niet echt alsof hij niet krachtig genoeg is, maar het kan natuurlijk altijd sneller. Daarnaast kan Apple bij een nieuwe chip ook verbeteringen toepassen voor de efficiëntie en dus ook voor een betere batterijduur.

3. Een actieknop

De Apple Watch Ultra heeft een handige extra knop. (Image credit: TechRadar)

Een van de belangrijkste features van de Apple Watch Ultra is een extra knop genaamd de actieknop. Deze kan worden ingesteld om verschillende dingen te doen en werkt dus in principe als een snelkoppeling voor een app of feature naar keuze.

Dit is een erg handige toevoeging en iets dat we dan ook graag zouden zien op de Apple Watch 9 aangezien we dit niet echt een feature vinden waar je per se een Ultra-model voor zou moeten kopen.

4. Een vernieuwd design

De Apple Watch 8 ziet er in principe al erg goed uit, dus we zijn niet op zoek naar een drastische verandering voor het design, maar hij ziet er tegelijkertijd ook grotendeels hetzelfde uit als de Apple Watch 7, dus een aantal aanpassingen hier en daar zouden er wel voor zorgen dat de Apple Watch 9 ook echt als een nieuw apparaat aanvoelt.

Dit kan bijvoorbeeld al worden bereikt door het apparaat nog dunnere bezels, een nieuw materiaal voor de behuizing, een dunnere behuizing of iets dergelijks te geven. Die dingen zouden er namelijk al voor kunnen zorgen dat je nieuwe smartwatch ook echt nieuw en modern aanvoelt.

5. Een lagere prijs

Met een startprijs van 498,75 euro, die natuurlijk nog hoger wordt als je een groter formaat of een model met een internetverbinding wil, is de Apple Watch 8 een redelijk dure smartwatch. Dat terwijl hij niet eens veel meer te bieden heeft dan de veel goedkopere Apple Watch SE 2.

We zouden dus heel graag een lagere prijs zien voor de Apple Watch 9. Als dat niet het geval is, hopen we eigenlijk dat het dan toch een redelijk grote upgrade is. Met een lagere prijs (of grote verbeteringen) zou de Apple Watch 9 zeker een hoge plaats krijgen op onze lijsten van de beste Apple Watches en de beste smartwatches.