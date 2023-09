Apple Watch Ultra 2: nieuws, geruchten en meer

De Apple Watch Ultra is de grootste en krachtigste wearable van Apple en een van onze favorieten voor de beste smartwatch die je op dit moment kunt kopen. Dus wanneer kunnen we de Apple Watch Ultra 2 verwachten en hoe wordt deze verbeterd ten opzichte van het origineel?



Volgens geruchten van onder andere Bloomberg's Mark Gurman is Apple van plan om tijdens het komende 'Wonderlust' evenement op 12 september nieuwe Apple Watches te lanceren: twee Apple Watch Series 9 modellen en de Apple Watch Ultra 2.

Dit is goed nieuws, aangezien we eerder dit jaar hebben gehoord dat de Apple Watch Ultra 2 mogelijk pas in 2024 of zelfs 2025 uitkomt.



Hoewel we nog geen officiële details hebben over hoe de Apple Watch Ultra 2 eruit komt te zien, suggereren dezelfde geruchten dat het horloge een nog groter 2,1 inch scherm krijgt dan de huidige Apple Watch Ultra, samen met 3D-geprinte onderdelen waardoor het horloge lichter is.



Mogelijk wordt ook het OLED-scherm van het origineel vervangen door microLED-technologie. Insiders suggereren echter dat die update pas later in de Apple Watch Ultra 3 of Apple Watch Ultra 4 zal gebeuren.



Details over de Apple Watch Ultra 2 zijn misschien schaars, maar in de onderstaande gids hebben we alle belangrijkste geruchten verzameld, evenals een aantal van onze beste voorspellingen over wat we kunnen verwachten van Apple's volgende high-end wearable.

Latest news Volgens een topanalist krijgen we later dit jaar de Apple Watch Ultra 2 te zien, maar zullen er veranderingen zijn in de manier waarop bepaalde onderdelen van de smartwatch worden gemaakt.

In het kort

Wat is het? De volgende Apple Watch

De volgende Apple Watch Wanneer komt hij uit? Mogelijk 12 september

Mogelijk 12 september Hoeveel gaat hij kosten? Waarschijnlijk minstens 999 euro

Apple Watch Ultra 2 releasedatum

We hadden reden om aan te nemen dat we de Apple Watch Ultra 2 pas in 2024 of zelfs 2025 zouden zien. Maar nu het volgende Apple evenement dat plaatsvindt op 12 september, hebben we het gevoel dat we de Apple Watch Ultra 2 wel eens kunnen zien, samen met de Apple Watch 9.



Het evenement heet "Wonderlust", wat kan wijzen op een overkoepelend thema van avonturen en ontdekkingen. Een Apple Watch Ultra 2 zou daar enorm goed bij passen.

Apple Watch Ultra 2 prijs

Er is nog geen nieuws over wat de Apple Watch Ultra 2 gaat kosten. De originele Apple Watch Ultra kostte 999 euro bij release, dus de opvolger kost minstens evenveel.

Als we dit jaar geen nieuwe Apple Watch Ultra zien, dan is de kans groter dat de prijs zal stijgen. Een verslag van Display Supply Chain Consultants (via Forbes) haalt dat aan en noemt nieuwe beeldschermtechnologie als oorzaak.



Toch is er bij het huidige model maar één configuratie, dus als dat ook geldt voor de Apple Watch Ultra 2, hoef je niet steeds hogere prijzen te betalen voor meer opslagruimte of iets dergelijks.

Apple Watch Ultra 2 nieuws en leaks

Als je dacht dat de Apple Watch Ultra groot was, met zijn scherm van 1,92 inch, dan heb je nog niets gezien, want een toekomstige Apple Watch Ultra zou volgens een gerucht een nog groter scherm kunnen hebben.



Dit komt van DigiTimes, dat beweert (via BGR) dat Apple in 2024 een versie van de Apple Watch Ultra zal uitbrengen met een scherm van 2,1 inch. Het zou ook gebruikmaken van micro-LED-displaytechnologie in plaats van OLED.



Door die laatste verandering zou het scherm mogelijk helderder worden, levendigere kleuren kunnen weergeven en een grotere kijkhoek hebben dan het huidige OLED-scherm. Volgens een bericht uit januari 2023 van Mark Gurman zou het scherm eruitzien alsof het "op glas is geschilderd". Die uitspraak hebben we al eerder gehoord over andere Apple-producten, met name toen het bedrijf de iPad Air 2 met een volledig gelamineerd scherm toonde in 2014.

Wat betreft de grotere afmetingen klinkt een overstap van 1,92 inch naar 2,1 inch misschien niet dramatisch, maar de Apple Watch 8 heeft slechts een 1,69 inch scherm en we merkten in onze Apple Watch Ultra review op dat het gigantisch kan aanvoelen als je overstapt van een ouder, kleiner model. Natuurlijk is dit niet per se slechte, want we vonden het scherm van de Ultra over het algemeen een hoogtepunt. Het grote formaat maakt het gemakkelijk te bedienen en goed leesbaar.



Zoals hierboven vermeld, zijn er elders ook geruchten geweest over micro-LED, waarbij analist Jeff Pu (via MacRumors) onlangs precies dezelfde bewering deed als DigiTimes.

While everyone else reported that the MicroLED Apple Watch would launch in 2024, we remained steadfast that it would be 2025, now essentially confirmed by its MicroLED supplier Osram: pic.twitter.com/gI9T6xcKfUFebruary 7, 2023 See more

Het is mogelijk dat we nog langer dan 2024 moeten wachten op een micro-LED Apple Watch Ultra, omdat Ross Young eerder in een tweet beweerde dat dit niet voor 2025 zal gebeuren. Hij verwijst hier ook naar een bericht van de verwachte micro-LED leverancier die 2025 aanhaalt als het moment waarop het serieuze inkomsten uit de technologie zal beginnen te krijgen. Dat betekent niet per se dat we tot 2025 of zelfs 2024 moeten wachten op een Apple Watch Ultra 2. Het zou juist kunnen betekenen dat de Apple Watch Ultra 3 of 4 deze upgrades krijgt.

Een andere upgrade die we mogelijk zullen zien in een toekomstig Apple Watch Ultra-model is de toevoeging van een camera. Apple heeft in de loop der jaren verschillende patenten gekregen voor Apple Watches met camera's. De meest recente is die waarbij de camera aan de onderkant van het apparaat zit en gekoppeld is aan een bandje waarmee je het horloge gemakkelijk van het bandje kunt halen als je een foto wilt maken.



Veel patenten worden echter nooit gebruikt voor commerciële apparaten, dus we zouden er niet op rekenen dat dit zal gebeuren. Als het toch gebeurt, is er geen echte indicatie dat dit op tijd klaar zal zijn voor de Apple Watch Ultra 2.



Tot slot wordt er gezegd dat de mechanische titanium onderdelen van de Apple Watch Ultra 2 gemaakt zullen worden met behulp van een 3D-printproces, wat Apple wat geld zou moeten besparen.