Vier valkuilen van goedkope OLED TV's

Je zal wellicht gemerkt hebben dat OLED TV's al enkele jaren behoren tot de beste tv's die je kan kopen. Aanvankelijk waren OLED TV's erg dure opties van meer dan 2.000 euro, maar we zien hun prijzen stilaan dalen. Wie op zoek gaat naar een nieuwe tv met een budget van iets meer dan 1.000 euro; kan tegenwoordig uit een mooi aanbod OLED TV's kiezen.

De ene tv is de andere niet en dat geldt ook voor OLED TV's. Wanneer je 3.000 euro uitgeeft aan een OLED TV, is het logisch dat je meer krijgt dan wanneer je 1.000 euro uitgeeft. De vraag is nu wat de grootste verschillen zijn en met welke compromissen je moet leven als je besluit om minder uit te geven. Het kan namelijk slimmer zijn om wat meer uit te geven als je bankrekening dat toelaat.

Voor de duidelijkheid: er zijn bijna geen dramatisch slechte OLED TV's. Dit type tv staat bekend om zijn uitstekende contrast, levendige kleuren en diepe zwartniveaus. Dat zijn die elementen die je zelfs bij de goedkoopste OLED TV's zal vinden. Toch schieten ze tekort op bepaalde vlakken en misschien is het dan interessanter voor je om een ander type tv te kopen.

Bekijk hier ons overzicht met de beste OLED TV's van 2024

1. Lage helderheid

Wie het tv-nieuws de laatste maanden in de gaten heeft gehouden, weet dat fabrikanten tegenwoordig uitpakken met extreem hoge helderheidsniveaus. Dit was namelijk een groot probleem bij OLED-panelen in hun beginjaren. Niet alleen tv's met OLED-schermen, maar ook smartphones hadden last van een beperkte maximumhelderheid. Je kon dan genieten van geweldig beeld op voorwaarde dat je de ruimte goed kon verduisteren.

De 55-inch versie van de LG B3, de goedkoopste OLED TV van LG uit 2023, kost momenteel ongeveer 1.099 euro. Deze tv maakt gebruik van een standaard W-OLED-paneel, waarbij de W staat voor White. Dit is het goedkoopste type OLED-paneel en ook het minst heldere. In onze testen haalde de tv een piekhelderheid van 133 nits op heel het scherm, terwijl de Samsung S95C bijna twee keer meer wist te behalen, met name 265 nits. De Samsung-tv kost dan ook bijna twee keer meer en gebruikt een geavanceerder QD-OLED-paneel, waarbij de QD staat voor Quantum Dot.

(Image credit: Future)

Zoals vermeld, is W-OLED de goedkoopste variant van deze panelen. Tv-fabrikanten hebben allerlei manieren gevonden om extra helderheid te creëren en momenteel zijn er technologieën die je alleen bij duurdere tv's terugvindt: OLED EX, QD-OLED en MLA (Micro Lens Array). Inmiddels is OLED EX alweer verouderd, omdat zowel QD-OLED als MLA betere resultaten opleveren op vlak van helderheid. In de praktijk doen QD-OLED en MLA ongeveer hetzelfde. Hier wordt namelijk een "laag" toegevoegd aan het tv-scherm die extra helderheid creëert.

Als je de ruimte waarin de tv staat goed kan verduisteren, is een lagere piekhelderheid geen ramp. De voordelen van extra helderheid mag je echter niet onderschatten. Dit zorgt niet alleen voor betere zichtbaarheid in felle ruimtes, maar ook voor een betere HDR-weergave, contrastwaarden en schaduwweergave. Hoe feller het ene element op het beeld, hoe donkerder andere elementen lijken.

2. Goedkopere schermen in kleine formaten

(Image credit: Future)

Ook bij tv's is het belangrijk om de kleine lettertjes te lezen. Zo kunnen er binnen dezelfde serie OLED TV's verschillende schermen gebruikt worden. De reden hiervoor is verrassend eenvoudig: de geavanceerde OLED-panelen worden uitsluitend voor tv's van 55 inch of groter gemaakt. Vooral bij kleinere OLED TV's moet je goed nakijken wat je precies koopt.

De LG C2 was onze favoriete OLED TV van 2022 en kan je momenteel nog steeds kopen. Zo kost de 48-inch versie van deze tv op dit moment 999 euro. We waren om meerdere reden tevreden over de LG C2. Het was een van de eerste OLED TV's die beschikbaar was in kleinere formaten (42 en 48 inch), hij had een 4K/120Hz-paneel, wat ideaal was voor gamers die eindelijk een PS5 hadden gekocht, en gebruikte een helderder OLED EX-paneel.

Wat LG echter niet duidelijk vermeldde, was dat de twee kleinste formaten van de LG C2 het nieuwe, extra heldere OLED EX-paneel helemaal niet gebruikten. Dat was voorbehouden voor de versies van 55 inch of groter. In de plaats daarvan waren die twee versies uitgerust met een minder fel W-OLED-paneel. Niet alleen LG, maar ook Philips deed hetzelfde later dat jaar. De Philips OLED807 was beschikbaar in vier formaten (48, 55, 65 en 77 inch) en pakte uit met zijn OLED EX-paneel, terwijl de kleinste versie een W-OLED-scherm had.

3. Ondermaatse speakers

Als er iets is waarop fabrikanten besparen bij goedkopere tv's, dan is het wel de ingebouwde audio. Er zijn amper tv's die we aanraden op basis van hun ingebouwde speakers en dat heeft te maken met een algemene trend in de tv-wereld. Fabrikanten willen hun tv's namelijk zo dun mogelijk maken. Het voordeel is dat ook goedkopere OLED TV's indrukwekkend dun zijn. Het nadeel is dat je echt wel moet investeren in een soundbar als je duidelijke audio wil.

Zo is de Samsung S95B momenteel sterk in prijs gedaald en kan je hem al kopen voor zo'n 1.199 euro. Hoewel dit het topmodel van Samsung was in 2022, waren zijn speakers ondermaats voor zijn adviesprijs. Vooral de bas liet te wensen over en ook de algemene impact van het geluid matchte niet met het kwalitatieve beeld. Dit is eveneens een kwestie van technologie die zich verder moet ontwikkelen. De Samsung S95C uit 2023 had de grootste audioproblemen aangepakt terwijl hij zelfs nog dunner was dan zijn voorganger.

(Image credit: Future)

Fabrikanten zijn zich bewust geworden van het feit dat er beperkingen zijn van de alsmaar dunnere OLED TV's. Daarom hebben Samsung, LG en Sony hun duurdere tv's een upgrade gegeven om beter te werken met soundbars. Bepaalde soundbars van deze merken hebben namelijk de mogelijkheid om hun geluid te combineren met de speakers in de tv. Bij Samsung heet dit Q-Symphony, bij LG heet het Wow Orchestra en bij Sony heet het Bravia Acoustic Center Sync. Aangezien deze functies recent zijn toegevoegd, werken ze alleen met de nieuwste tv's en soundbars. Ook moeten de tv en soundbar van dezelfde fabrikant zijn.

Ten slotte moeten zowel de soundbar als tv deze functie ondersteunen. Sommige soundbars en tv's konden via een software-update ondersteuning krijgen voor Q-Symphony en Wow Orchestra. Zo is Samsung met zijn update teruggegaan tot tv's en soundbars uit 2020. LG ging daarentegen maar terug tot 2022, terwijl Sony alleen Bravia Acoustic Center Sync aanbiedt op tv's en soundbars vanaf 2023. Als je dus denkt dat je een uitstekende deal op een iets oudere soundbar en/of tv hebt gevonden, is de kans groot dat ze deze functies missen.

4. Verouderde aansluitingen

(Image credit: Future)

De beschikbare aansluitingen zijn een laatste onderdeel waarop je moet letten. Dan hebben we het voornamelijk over HDMI-aansluitingen. Afhankelijk van hoeveel en welke apparatuur je hebt, moet dit hoog op je lijstje staan. Er is namelijk niets vervelender dan heel de tijd kabels te wisselen, omdat je niet alles tegelijk kan aansluiten.

De meeste OLED TV's hebben tegenwoordig vier HDMI-aansluitingen, inclusief de goedkopere opties. Niet het aantal, maar vooral het type HDMI-aansluitingen is belangrijk. Ook goedkope OLED TV's hebben tegenwoordig een refresh rate van 120Hz, wat belangrijk is voor gamers met een PS5, Xbox Series X of gaming pc die ze aan de tv willen koppelen. Sommige soundbars ondersteunen bovendien HDMI (e)Arc, wat ervoor zorgt dat je de soundbar kan bedienen met de afstandsbediening van je tv en nodig is voor features als Dolby Atmos. Vaak is er ook maar één HDMI-poort die dit ondersteunt.

Hoe kan dit voor problemen zorgen bij goedkopere OLED TV's? We nemen de LG B3 er opnieuw bij. Die heeft vier HDMI-aansluitingen, waarvan er slechts twee een 4K/120Hz-signaal kunnen overzetten. De overige twee poorten ondersteunen maximaal 4K/60Hz. In dit geval maakt de HDMI (e)Arc-ondersteuning deel uit van een van de twee 4K/120Hz-aansluitingen. Als je dan een soundbar, PS5 en Xbox Series X wil aansluiten, moet je voortdurend de HDMI-kabel tussen de PS5 en Xbox wisselen.

De ene fabrikant is iets "vrijgeviger" met deze geavanceerde HDMI 2.1-poorten dan de andere. Zelfs de LG C2 heeft vier HDMI 2.1-poorten en die kost tegenwoordig niet veel meer dan de LG B3. De Philips OLED807 was dan weer duurder dan de LG C2 bij zijn lancering en had ook maar twee HDMI 2.1-poorten. Kijk dit daarom goed na in de specificaties als je weet dat je meer dan twee HDMI 2.1-poorten nodig hebt.

Wat zijn de alternatieven?

We weten dat niet iedereen zomaar hun budget met 500 euro kan optrekken om deze valkuilen te vermijden en daarom proberen we enkele alternatieven te geven. Voor een OLED TV met hoge helderheid moet je nu eenmaal meer uitgeven en als je geen ruimte hebt voor een 55-inch tv met extra helder scherm, kan je ook niet zomaar een muur slopen.

Omdat tv-technologie zich zodanig snel ontwikkelt, zakken de prijzen van OLED TV's steeds sneller. De meeste fabrikanten maken elk jaar nieuwe versies van hun tv's met als gevolg dat de tv's van het jaar daarvoor honderden euro's goedkoper worden. De Samsung S95B dateert bijvoorbeeld van 2022 en zolang je een degelijke soundbar hebt om te compenseren voor de zwakke speakers, is dit een uitstekende tv voor iets meer dan 1.000 euro.

Als helderheid enorm belangrijk is en je geen duizenden euro's wil uitgeven, dan zal je OLED TV's toch links moeten laten liggen. QLED TV's zijn dan een goed alternatief, kosten aanzienlijk minder en hebben een veel hogere helderheid. Ook mini-LED TV's worden steeds goedkoper en bieden een nog hogere helderheid dan QLED. Onder andere de TCL C745 is een uitstekend QLED TV die maar 699 euro kost en bijna twee keer helderder is dan OLED TV's die twee keer meer kosten.