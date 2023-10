De B3 OLED TV is een geweldig instapmodel in LG's line-up van OLED TV's voor 2023. Met een uitstekende beeldkwaliteit die beter is dan verwacht bij deze prijs, geweldige gaming prestaties en nu ook een erg competitieve prijs, is de B3 een echte winnaar. Helaas stellen het ingebouwde geluidssysteem en het design wel enigszins teleur en dat maakt de tv toch net iets minder aantrekkelijk voor sommigen.

LG B3 OLED: review in een notendop

De LG B3 zet een trend voort die LG nu al een aantal jaren volgt, door een OLED-paneel van geweldige kwaliteit te leveren voor een relatief betaalbare prijs. Toen hij uitkwam in april 2023, bood de LG B3 niet echt bepaald de beste prijs-kwaliteit op de markt. Hij was toen namelijk maar net iets goedkoper dan de geavanceerdere LG C3 uit LG's OLED-line-up van 2023. Tegelijkertijd heeft hij wel duidelijk minder features en levert hij minder goede prestaties. Sindsdien zijn de prijzen van de B3 al flink gedaald en hij is dan ook vaak bij verschillende retailers voor een zeer goede prijs te vinden. Daardoor zit er nu dus ook wat meer ruimte tussen deze tv en LG's midrange OLED TV's.

Hoewel de LG B3 niet beschikt over de 'Micro Lens Array'-technologie van de LG G3 of zelfs het Evo-paneel van de LG C3, is zijn beeldkwaliteit nog steeds fantastisch. Het blijft namelijk een OLED TV en dat betekent levendige kleuren, diepe zwartwaardes en een geweldig contrast. De B3 levert een beeld dat verrassend genoeg toch nog enigszins kan concurreren met dat van de C3 en zelfs de G3. Dat terwijl de LG G3 een van de beste tv's is die je in 2023 kan kopen.

De geluidskwaliteit is wel een van de zwakke punten van de LG B3. Het 2.0-speakersysteem levert een geluid dat niet echt past bij de uitstekende beeldkwaliteit. Dat is zelfs het geval in de Cinema-audiomodus die over het algemeen nog de meest redelijke audioprestaties levert. Dit is een tv die erg goed gebruik kan maken van een audio-upgrade in de vorm van de beste soundbars.

Qua gaming prestaties is dit instapmodel van LG wel weer erg indrukwekkend. Dankzij zijn uitstekende beeldkwaliteit, soepele bewegingsverwerking en een erg handige 'Game Optimizer'-feature is de B3 zeker een tv die het overwegen waard is voor gamers die op zoek zijn naar een enigszins budgetvriendelijke OLED TV. Het is wel jammer dat maar twee van de vier HDMI-poorten beschikken over HDMI 2.1.

De LG B3 gebruikt webOS 23 als zijn smart tv-software en dit besturingssysteem heeft een mooie upgrade gekregen ten opzichte van webOS 22 van vorig jaar. We hebben nu te maken met een overzichtelijkere homepagina, meer aanpassingsmogelijkheden en een Quick Cards-feature die je sneller en gemakkelijker toegang kan geven tot al je apps.

Op het gebied van design ziet de LG B3 er stijlvol uit met zijn extreem dunne bezels. De standaard die bij de B3 geleverd wordt heeft een mooie kleur, maar is helaas gemaakt van een plastic materiaal dat heel goedkoop aanvoelt. Andere tv's zoals de C3 beschikken over veel degelijkere standaarden.

De LG B3 zit qua features en helderheid misschien niet op het niveau van OLED TV's zoals de LG G3 en de Samsung S95C, maar met zijn huidige prijs is er eigenlijk maar weinig om over te klagen. Je wel een beter geluid vinden op bijvoorbeeld de Sony A80L of de Samsung S90C en uitgebreidere gaming-features op LG C3, maar de B3 laat mensen met een wat lager budget ook genieten van de fantastische OLED-beeldkwaliteit.

Voor deze review hebben we het 55-inch model van de LG B3 getest.

LG B3 OLED review: prijs en beschikbaarheid

Uitgebracht in april 2023

Vanaf 1.899 euro voor 55 inch

Tot 3.799 euro voor 77 inch

De LG B3 is het best beschikbare instapmodel uit LG's OLED-productlijn, aangezien de LG A3 in meerdere regio's niet beschikbaar is (ook niet in Nederland en België). Het 55-inch model heeft momenteel een adviesprijs van 1.899 euro, het 65-inch model kost 2.599 euro en het 77-inch model kost 3.799 euro.

Dat zijn echter de adviesprijzen op LG's eigen website. In de praktijk kan je deze formaten inmiddels al voor veel minder geld bij andere online retailers bestellen. Het 55-inch model kan je momenteel voor net iets onder de 1.300 euro vinden, het 65-inch model voor ongeveer 1.700 euro en het 77-inch model voor 2.900 euro. Met deze prijzen is het dan ook een veel goedkoper alternatief voor de Sony A80L.

LG B3 OLED review: specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: OLED Refresh rate: 120Hz HDR-ondersteuning: Dolby Vision, HDR10, HLG Audio-ondersteuning: Dolby Atmos, DTS Smart tv-interface: webOS 23 HDMI-poorten: 4 (2x HDMI 2.1)

LG B3 OLED review: features

Alpha 7 Gen6-processor

Ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos

Twee HDMI 2.1-poorten voor gaming

De LG B3 is misschien niet voorzien van alle features die je ook op de high-end C3- en G3-modellen vindt, maar toch beschikt hij nog wel over veel van dezelfde features als die tv's.

Andere OLED TV's zijn inmiddels geëvolueerd dankzij nieuwe beeldtechnologieën, maar de LG B3 gebruikt nog steeds een standaard W-OLED-paneel (wit OLED) in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Evo-paneel dat zorgt voor een hogere helderheid op de C3. De G3 maakt daarnaast ook nog eens gebruik van 'micro-lens-array'-technologie om de helderheid met een extra 70% te verhogen. Die technologieën vind je hier niet, maar de LG B3 biedt wel ondersteuning voor de Dolby Vision-, HDR10- en HLG-formats (maar zoals alle LG-tv's geen HDR10+).

Voor gaming biedt de LG B3 twee HDMI 2.1-poorten aan met ondersteuning voor 120Hz Dolby Vision-gaming, VRR, ALLM, Nvidia G-Sync en AMD FreeSync. Hij heeft ook toegang tot dezelfde Game Optimizer en Game Bar die je terugvindt op de C3 en G3. Zijn Alpha 7 Gen6-processor is echter niet zo krachtig als de Alpha 9 Gen6-processor in de C3 en G3. Toch weet de B3 nog erg goede prestaties te leveren bij films en games.

De B3 beschikt over een 2.0-geluidssysteem en ondersteuning voor Dolby Atmos. Zonder omhooggerichte speakers kan hij echter geen volwaardig Dolby Atmos-effect leveren. Het speakersysteem is dus niet zo uitgebreid als op de C3 en G3, maar de B3 heeft nog wel ondersteuning voor veel van dezelfde audiofeatures zoals 'LG Sound Sync' en de 'AI Sound Pro'-geluidsmodus, waarmee de 2.0-audio omhoog wordt gemixt naar 5.1.2.

De LG B3 is ook voorzien van LG’s nieuwste smart-software, webOS 23. Een van de grootste updates voor webOS 23 is de toevoeging van het Quick Cards-systeem. Dit systeem laat je apps in verschillende categorieën sorteren, zoals Films, Sport en Muziek. Dit kan je allemaal aanpassen voor snellere navigatie naar je meest gebruikte apps. Het homemenu bestaat nu ook nog maar uit twee pagina's in plaats van de vier pagina's bij webOS 22. Dit is gedeeltelijk het resultaat van het verminderen van de hoeveelheid advertenties en aanbevelingen.

Features: 4,5/5

LG B3 OLED review: beeldkwaliteit

Levendige, felle kleuren

Natuurlijke beeldkwaliteit

Geweldige zwartwaardes

De piekhelderheid van de LG B3 (in HDR) was volgens onze metingen bij een 10% venster 619 nits in de Filmmaker-beeldmodus en 649 nits in de Standaard-modus. Dat is een verbetering ten opzichte van de helderheid op zijn voorganger, de LG B2, maar het is nog wel lager dan de helderheid van de LG C3. Daarbij maten we namelijk 830 nits in de Filmmaker-modus. Die tv beschikt echter over een feller Evo-paneel, dus die extra helderheid is dan ook logisch. Bij een 100% venster haalt de B3 133 nits in de Filmmaker-modus en dat is nog een redelijk goed resultaat gezien zijn piekhelderheid.

In de HDR Filmmaker-beeldmodus maten we op het gebied van kleurweergave een Delta-E van ongeveer 1,3 op de LG B3 en dat is een fantastisch resultaat. Zo'n Delta-E-waarde geeft aan wat het verschil is tussen een testpatroon en wat er ook echt op de tv te zien is en elk nummer onder de 3 wordt gezien als een onmerkbaar verschil). De gemiddelde Delta-E-waardes voor de grijswaarden zat rond de 1,4, dus dat is nogmaals een uitstekend resultaat. Voor de DCI-P3-dekking (de kleurruimte die wordt gebruikt voor het masteren bij 4K-films en digitale bioscoopreleases) zagen we een waarde van 98% en bij BT.2020 maten we 73,14%. Ook dat zijn weer fantastische resultaten, die overigens zelfs op hetzelfde niveau zitten als bij de premium LG G3.

Toen we de LG B3 in onze speciale testruimte gingen testen, hadden we eigenlijk verwacht dat hij moeite zou hebben met de flinke belichting van boven. Die kunnen soms voor nogal duidelijk aanwezige weerspiegelingen zorgen en de B3 heeft gewoon een standaard W-OLED-paneel, in plaats van de MLA-technologie of het Evo-paneel van de LG G3 of LG C3. We zagen wel wat weerspiegelingen bij donkere scènes, maar verrassend genoeg had de B3 er over het algemeen minder last van dan we hadden gedacht en de kijkervaring werd dus niet te veel gehinderd door weerspiegelingen.

De beeldmodi die LG aanbiedt op de LG B3 zorgen ervoor dat je ook meteen als je de tv uit de verpakking haalt al kan genieten van een prachtige beeldkwaliteit. In de Standaard-modus zagen kleuren er dynamisch en levendig uit en spatten ze echt van het scherm af. De tv leverde dus ook een redelijk goede helderheid die op kon tegen onze verlichting. Zwartwaardes en schaduwen werden niet op de allerbeste manier weergegeven, maar zagen er nog steeds wel goed uit. Toen we echter overstapten naar de Filmmaker-modus, verbeterde de gehele beeldkwaliteit. Toen konden we genieten van diepere zwartwaardes en een natuurlijker beeld, terwijl kleuren toch ook nog levendig werden weergegeven.

We hebben een aantal scènes uit John Wick en John Wick: Chapter 2 bekeken, want beide films hebben scènes in nachtclubs. In die beelden zagen we dan ook levendige, pulserende kleuren die goed in contrast stonden met de schaduwen in de scènes. De zwartwaardes waren erg diep, maar je kon nog steeds veel details zien in het donker. Dat was vooral te merken bij het zwarte pak van John Wick. De textuur van dit pak was altijd nog goed te herkennen, zelfs in die donkere scènes.

Voor het testen van Dolby Vision hebben we wat scènes uit Star Wars: Ahsoka bekeken op de B3 in zijn Dolby Vision Cinema Home-beeldmodus. Het contrast was hier weer enorm indrukwekkend. Lightsabers spatten echt van het scherm af wanneer ze tegen een donkere achtergrond te zien zijn. Het meest opvallende bij het kijken naar Ahsoka was hoe natuurlijk texturen en huidtinten eruitzagen.

Voor het testen van hoe het scherm omgaat met beweging, hebben we de openingsscène van John Wick: Chapter 2 bekeken. In deze scène achtervolgt John Wick iemand op een motor. Tijdens de achtervolging drift de auto van John op een gegeven moment de hoek om terwijl de camera snel van links naar rechts beweegt. De beeldverwerking van de B3 wist heel goed om te gaan met deze snelle bewegingen. Alles zag er vloeiend uit.

We hebben ook wat specialer testmateriaal bekeken van de Spears & Munsil UHD HDR Benchmark Blu-ray en ook bij deze beelden wist de B3 erg goed te presteren. Nachtscènes in steden zagen er scherp uit en de lichten van wolkenkrabbers waren heel duidelijk te zien tegen de zwarte achtergronden. Ook bij natuurbeelden zagen kleuren er erg dynamisch uit. Heldere blauwe lucht zag er natuurlijk uit boven een rotsachtig landschap. Eén ding dat wel duidelijk werd, is dat de B3 net iets te koude kleuren weergeeft bij sneeuwachtig beeldmateriaal. Wit begint er daardoor een beetje blauwig uit te zien. Dit neemt echter niet al te veel af van de fantastische beeldkwaliteit en het kan ook worden aangepast in de beeldinstellingen.

Beeldkwaliteit: 4,5/5

LG B3 OLED review: audio

2.0-speakersysteem

Redelijk basgeluid

Dialoog wordt een beetje gebrekkig weergegeven

De LG B3 beschikt over een 2.0-speakersysteem met 20W aan kracht per kanaal en ondersteuning voor Dolby Atmos. Er zijn echter geen omhooggerichte speakers, dus LG gebruikt zijn AI Sound Pro-geluidsmodus om het 2.0-geluid te 'upmixen' naar een 5.1.2-output om op die manier het beste resultaat uit de speakers van de B3 te halen.

In de Standaard-geluidsmodus was het basgeluid redelijk goed, maar helaas waren vrijwel alle andere geluiden enigszins gebrekkig. Vooral dialogen konden een beetje verloren raken in de mix en hoge tonen konden af en toe een beetje schel klinken. Dolby Atmos-effecten waren bijna niet te horen in deze modus. Toen we echter overschakelden naar de Cinema-geluidsmodus werd het geluid over het algemeen veel beter. De bas, hoge tonen en middentonen zijn veel beter gebalanceerd in deze modus en dat zorgt dus voor een beter geluid. Dialogen waren nog steeds niet optimaal te horen, maar wel al veel beter dan in de Standaard-modus.

Zoals we hierboven al aanhaalden, heeft de B3 ook een AI Sound Pro-feature die het stereogeluid converteert naar een 5.1.2-geluid. Met deze geluidsmodus waren Dolby Atmos-effecten wel duidelijker aanwezig, en hoge tonen en dialogen waren ook iets beter te verstaan, maar het basgeluid ging er flink op achteruit. Bij het afspelen van Top Gun: Maverick in de Cinema- en AI Sound Pro-modi, vonden we het geluid over het algemeen het best gebalanceerd in de Cinema-modus, want het gerommel van de vliegtuigmotoren was niet zo goed te horen als verwacht in de AI Sound Pro-modus.

De geluidskwaliteit van de B3 is duidelijk een van zijn grootste zwaktepunten. Hij heeft nog steeds een beter ingebouwd geluidssysteem dan veel andere tv's, maar de B3 loopt op dit vlak wel achter op andere OLED TV's zoals de LG C3, Sony A80L en Samsung S90C. Nu zijn die tv's natuurlijk ook wel wat duurder, dus misschien kan je die extra kosten net zo goed besteden aan een soundbar voor bij deze tv.

Audio: 3,5/5

LG B3 OLED review: design

Mooie, dunne bezels

Standaard ziet er prima uit, maar voelt goedkoop aan

LG Magic Remote meegeleverd

De B3 is verrassend dun en heeft ook hele dunne bezels om zijn scherm. De onderste helft van de tv is wel wat dikker en dat is ook wel te zien vanaf de zijkanten en de achterkant. Toch heeft de tv over het algemeen nog een aantrekkelijk design als je hem gewoon vanaf de voorkant bekijkt.

LG heeft deze tv in principe ontworpen om op een standaard te staan (maar je kan hem natuurlijk ook ophangen) en die standaard staat centraal onder de tv. Hij heeft een donkergrijze afwerking en is over het algemeen simpel, maar effectief. Helaas is de standaard bij de B3, in tegenstelling tot bij de C3 en G3, van plastic in plaats van metaal. Hierdoor voelt hij een beetje goedkoop aan en het is nou niet alsof de B3 zó goedkoop is dat LG moet besparen op de standaard. In ieder geval zit er wel een standaard bij, in tegenstelling tot bij de LG G3.

LG’s Magic Remote, die ook weer bij de B3 word meegeleverd, is nog net zo goed als voorheen. Hij voelt gebalanceerd in de hand en heeft een goede bouwkwaliteit. Er zijn handige snelkoppelingsknoppen voor verschillende apps en alles is makkelijk terug te vinden. Het muiswiel en de muisfunctie zijn verrassend fijn voor het navigeren van je scherm, maar het is misschien wel even een kwestie van wennen.

Design: 4/5

LG B3 OLED review: smart tv en menu's

Vernieuwd webOS 23-design voor een overzichtelijkere homepagina

' Quick Cards'-feature voor het categoriseren van apps

Geen handsfree stembediening zoals op de LG C3 en G3

De LG B3 draait op de nieuwste versie van LG's eigen smart tv-software, webOS 23. Deze software is wat gestroomlijnder dan webOS 22 van vorig jaar. Zo vind je veel minder advertenties en aanbevelingen terug op de homepagina en dat maakt alles veel overzichtelijker.

De Quick Cards-feature is waarschijnlijk de grootste toevoeging in webOS 23. Je kan apps hiermee nu bijvoorbeeld categoriseren per genre, zoals Muziek, Game, Film enzovoorts. Dit betekent dat je heel snel en gemakkelijk kan navigeren naar je favoriete apps. Je kan de Quick Cards ook helemaal naar wens aanpassen.

De 'Quick Menu's' in webOS 23 zijn ook een zeer welkome toevoeging. Als je op het tandwiel-icoon klikt op de afstandsbediening, dan verschijnt er in de hoek van het scherm een menu waarmee je heel snel dingen zoals de beeldmodus, slaaptimer, de OLED-pixelhelderheid en nog meer kan aanpassen.

Dankzij de Alpha 7 Gen6-processor voelt het navigeren door de smart tv-software op de B3 ook erg soepel. Er is ook een soort spraakbesturing aanwezig op de B3. Deze kan je activeren door op de microfoonknop op de afstandsbediening te klikken. Dit is dus niet dezelfde handsfree spraakbesturing die op de C3 en G3 wordt ondersteund.

Smart tv en menu's: 4,5/5

LG B3 OLED review: gaming

Ondersteuning voor 4K- en Dolby Vision-gaming

Game Optimizer-modus voor betere gaming prestaties

Maar twee HDMI 2.1-poorten

Net als de andere OLED TV's uit LG's aanbod voor 2023 beschikt ook de B3 over een mooi aanbod aan handige gaming-features, waaronder ondersteuning voor 4K/120Hz Dolby Vision, VRR, ALLM, AMD FreeSync en Nvidia G-Sync. Verder is er ook een Game Optimizer-modus om de tv te optimaliseren voor jouw specifieke game-ervaring.

We hebben de Leo Bodnar 4K input lag-tester gebruikt om een meting te doen van de LG B2 bij 60Hz en het resultaat was een input lag van 12,6 ms. Als je echter de de Boost-modus via de Game Optimizer aanzet, dan is er nog maar een input lag van 9,2 ms. Dat is niet alleen op zichzelf een uitstekend resultaat, maar ook nog eens precies hetzelfde resultaat als op de high-end LG G3.

De LG B3 presteert uitstekend op het gebied van gaming. We hebben wat Battlefield V gespeeld op een Xbox Series X en daarbij de Game Optimizer-modus aangezet om vervelende beeldverwerkingsopties uit te zetten en de B3 ging heel goed om met zelfs de meest intense momenten. Gameplay voelde heel erg soepel aan.

Met het Game-menu in webOS 23 kan je heel veel verschillende instellingen aanpassen om de best mogelijke beeldkwaliteit te krijgen. Zo kan je voor de juiste zwartwaardes kiezen en zelfs een bepaald genre kiezen om automatisch de beste instellingen voor dat genre te activeren. Toen wij de FPS-modus (First-Person Shooter) activeerden, werden de kleuren en bewegingsinstellingen automatisch passend gemaakt voor Battlefield V. Vervolgens waren de beelden erg scherp, de kleuren levendig en de zwartwaardes en schaduwdetails ook geweldig.

Ondanks zijn geweldige gaming prestaties, beschikt de LG B3 helaas wel maar over twee HDMI 2.1-poorten, in plaats van de vier die je inmiddels op de veel van de beste gaming tv's vindt. Mensen die een PlayStation 5, Xbox Series X én een soundbar (via eARC) willen aansluiten, kunnen misschien beter voor een alternatief gaan, zoals de LG C3 of de Samsung S90C. Verder heeft de LG B3 echter nog een uitstekend aanbod aan handige gaming features.

Gaming: 4,5/5

LG B3 OLED review: prijs-kwaliteit

Goedkoper alternatief voor de LG C3

Beeldkwaliteit vergelijkbaar met die van duurdere tv's

Na prijsdalingen erg aantrekkelijk geprijsd

Aangezien de B3 het (breedst beschikbare) instapmodel uit LG's OLED-aanbod is, hadden we ook niet verwacht dat hij net zo veel gaming-features en net zulke prestaties zou leveren als de duurdere C3 en G3. Dit betekent dat hij een goede prijs moet hebben om zijn bestaan te verantwoorden.

Toen hij uitkwam in april 2023 zat hij qua prijs eigenlijk te dicht bij de LG C3 en dat toestel heeft een betere Alpha 9 Gen6-processor, een helderder Evo-paneel en vier HDMI 2.1-poorten. Dit betekent dat de B3 toen niet echt het goedkopere alternatief was dat hij zou moeten zijn.

Inmiddels zijn de prijzen van de LG B3-modellen al flink gedaald, waardoor hij nu vaak wel goedkoop genoeg is om een goed alternatief te zijn voor de C3. Het geld wat je dan bespaart, kan je eventueel nog aan een soundbar of andere accessoires uitgeven.

De keuze tussen de B3 en de C3 is af en toe afhankelijk van de huidige deals nog steeds vrij lastig, maar in ieder geval kunnen we nu wel zeggen dat de B3 een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft. Het is namelijk een fantastisch presterende OLED TV met een beeldkwaliteit die op veel verschillende vlakken kan concurreren met de beeldkwaliteit van duurdere OLED TV's.

Prijs-kwaliteit: 4,5/5

Moet je de LG B3 OLED kopen?

Swipe to scroll horizontally LG B3 Features Goede selectie aan gaming features en beeldinstellingen voor het verbeteren van je game- en kijkervaring. 4,5/5 Beeldkwaliteit Fantastische beeldkwaliteit met levendige kleuren en uitstekende zwartwaardes. 4,5/5 Audio Redelijk goede basprestaties en een oké geluid over het algemeen, maar dialogen worden niet heel helder weergegeven. 3,5/5 Design Dunne bezels en een dun design, maar de standaard voelt wel goedkoop aan vergeleken met de rest van de tv. 4/5 Smart tv en menu's webOS 23 levert een overzichtelijk homescherm en veel handige aanpassingsmogelijkheden. 4,5/5 Gaming Geweldige gaming prestaties en features, maar er zijn slechts twee HDMI 2.1-poorten aanwezig. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Verlaagde prijzen betekenen dat de B3 nu een goede prijs-kwaliteitverhouding levert als OLED-instapmodel. 4,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar de uitstekende OLED-beeldkwaliteit

De LG B3 biedt levendige kleuren, een uitstekend contrast en diepe zwartwaardes van een kwaliteit die je voornamelijk bij veel duurdere tv's terugvindt. Vooral content in 4K HDR ziet er prachtig uit.

Je een gamer bent

Hij biedt geweldige gaming prestaties en samen met de prachtige beeldkwaliteit maakt dat hem zeker het overwegen waard als je je game-ervaring wil verbeteren voor een enigszins redelijke prijs.

Je een enigszins budgetvriendelijke OLED TV zoekt in 2023

Zijn prijzen zijn inmiddels flink gedaald, dus de LG B3 biedt nu veel van dezelfde features als de high-end LG C3 voor een veel betere prijs.

Koop hem niet als...

Je een fantastisch ingebouwd geluidssysteem wil

Helaas zit de geluidskwaliteit van de B3 niet op hetzelfde niveau als zijn beeldkwaliteit. De mix klinkt nogal oneven in de meeste geluidsmodi en de Dolby Atmos-effecten komen niet bepaald overtuigend over. Als je op zoek bent naar goede ingebouwde speakers, kijk dan eens naar de Samsung S90C of de Sony A80L.

Je ondersteuning voor HDR10+ wil

Net als alle andere LG-tv's biedt ook de LG B3 geen ondersteuning voor HDR10+, hoewel er wel ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10 aanwezig is.

Je meer dan één next-gen console hebt

De B3 heeft maar twee HDMI 2.1-poorten, dus als je een PS5 én een Xbox Series X hebt (en je bijvoorbeeld nog een soundbar via eARC wil aansluiten), dan kan je misschien beter voor een andere tv gaan.

LG B3 OLED review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 LG C3 Sony A80L Samsung S90C Prijs (55 inch) 2.099 euro 2.300 euro 2.199 euro Paneeltype OLED (Evo-paneel) OLED QD-OLED Refresh rate 120Hz 120Hz 144Hz HDR-ondersteuning Dolby Vision, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Smart tv-interface webOS 23 Google TV Tizen HDMI-poorten 4x 2.1 4 (2x 2.1) 4x 2.1

LG C3 OLED

De LG C3 is het high-end alternatief voor de LG B3. Met zijn Evo-paneel biedt hij een hogere helderheid en met zijn Alpha 9 Gen6-processor levert hij ook betere prestaties. Hij heeft vier HDMI 2.1-poorten, dus dat is ook een voordeel tegenover de B3. Hij is inmiddels ook wel voor minder geld te krijgen dan tijdens zijn release, maar de B3 levert wel een betere prijs-kwaliteitverhouding, al levert de LG C3 een iets betere beeldkwaliteit. Lees onze volledige LG C3 review

Sony A80L OLED

Een van de grootste minpunten van de B3 is zijn matige ingebouwde geluidssysteem. De Sony A80L biedt een veel beter ingebouwd speakersysteem, dankzij de betere positionering van deze speaker en de betere geluidskwaliteit. Zijn beeldkwaliteit is ook gedetailleerder en helderder dan die van de B3. De A80L is echter wel nog vrij prijzig vergeleken met de B3. Lees onze volledige Sony A80L review