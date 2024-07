3 functies die de Samsung Galaxy Watch Ultra nodig heeft om de Apple Watch Ultra te verslaan

Het volgende Samsung Galaxy Unpacked-evenement vindt plaats in Parijs op 10 juli. In principe staat het Unpacked-evenement van de zomer altijd in teken van de nieuwe vouwbare smartphones, maar het lijkt erop dat wearables dit jaar de show zullen stelen. Naast de langverwachte lancering van de Samsung Galaxy Ring , en de Samsung Galaxy Watch FE (die al onthuld is), krijgen we ongetwijfeld een Samsung Galaxy Watch 7 en ook nog een Samsung Galaxy Watch Ultra als alle geruchten blijken te kloppen.

De Samsung Galaxy Watch Ultra lijkt, zoals de naam ook suggereert, Samsungs antwoord te zijn op de beste smartwatch van Apple, de Apple Watch Ultra 2 . De Ultra 2 is op zijn beurt eigenlijk weer Apple’s antwoord op de beste Garmin-horloges . Het is dan ook een titanium tank van een horloge met een batterij die het zeker een weekend gevuld met buitenactiviteiten volhoudt. Hij heeft ook een accuratere gps en een handige actieknop waarmee je workoutfuncties kan bedienen.

De Apple Watch Series 9 is het dunnere, stijlvollere model, terwijl de Ultra iets groter en steviger is. We verwachten dat Samsungs Ultra-model een vergelijkbaar robuust design zal hebben.

"Vergelijkbaar" betekent echter niet "beter". De Apple Watch Ultra 2 staat misschien wel bovenaan onze lijst van de beste smartwatches, maar hij is zeker niet perfect. Er zijn aspecten van het horloge die Samsung zeker zou kunnen verbeteren. Voeg daar dan ook nog een uitstekende gebruikerservaring en het One UI Watch 5-besturingssysteem aan toe en je krijgt hopelijk een fantastische outdoor smartwatch voor Samsung-gebruikers.

1. Geïntegreerde kaarten en soepelere routecreatie

(Image credit: Samsung)

Voor de Samsung Galaxy Watch Ultra was er ook nog de Samsung Galaxy Watch 5 Pro . Samsungs eerdere poging tot een outdoor smartwatch was een indrukwekkende upgrade ten opzichte van de standaard Watch 5, met een "trackback"-feature waardoor je niet verdwaald raakt tijdens het wandelen of hardlopen en de mogelijkheid om stap voor stap een routebeschrijving te volgen via GPX-bestanden. GPX staat voor "Gps Exchange Format" en dit soort bestanden bevatten allerlei soorten informatie, zoals routepunten, routes en andere geografische informatie.

Wat dit voor gebruikers betekent, is dat ze bijvoorbeeld een route kunnen plannen via een dienst zoals Strava Premium, deze naar hun horloge kunnen downloaden en hem vervolgens kunnen volgen met de gps van het horloge. Dit is bij veel wandelingen eigenlijk ook bijna essentieel, want het streamen van kaarten vanaf je telefoon werkt niet altijd even goed.

Het probleem met GPX-kaarten is dat het nogal onhandig is om ze op je Samsung-horloge te importeren. Apple krijgt dit ook niet honderd procent voor elkaar. Je kan bij Apple wel eindelijk online kaarten downloaden naar je horloge (met watchOS 11), maar je kan deze kaarten niet automatisch synchroniseren met je workouts. Je moet dus de Kaarten-app gebruiken, vervolgens een workout starten en dan tussen de twee apps wisselen wanneer nodig.

De beste implementatie van dit soort functie hebben we bij Garmin gezien. Je kan een route plannen in Garmin Connect met een uitstekende tool hiervoor, binnen een paar seconden de routes synchroniseren met je horloge, de workout-app openen en als je daarna het soort workout kiest, krijg je de optie om een route te volgen die je hebt gecreëerd. Je wisselt vervolgens heel gemakkelijk tussen de data van je workout (zoals je hartslag) en de kaart door op een knop te drukken.

Samsung zou dit simpele proces ook (deels) kunnen repliceren. Het zou fijn zijn als er echt een focus is op routecreatie, net als bij Garmin, en het niet gewoon iets is dat op het laatste moment nog even half wordt geïmplementeerd. Dit is één manier waarmee Samsung zich kan onderscheiden van Apple.

2. Een langere batterijduur

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Moderne smartwatches, en dan hebben we het echt over smartwatches en niet ook sporthorloges of activity trackers, hebben vaak een erg korte batterijduur. De Samsung Galaxy Watch 6 gaat ongeveer 40 uur mee, terwijl de Apple Watch Ultra 2 het maar 36 uur volhoudt.

Het klinkt natuurlijk vrij logisch, maar om de Samsung Galaxy Watch Ultra interessanter te maken voor gebruik bij outdoor activiteiten, zou een verbeterde batterijduur heel erg helpen. Garmin-horloges kunnen wekenlang meegaan en dat geldt zelfs voor de nieuwere modellen met AMOLED-displays. Daarnaast gaat de Coros Pace 3 (die om eerlijk te zijn ook niet heel erg "slim" is en niet veel energie verbruikt) bijna een maand lang mee.

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro wist twee jaar geleden ook al een batterijduur van 80 uur te bieden. Als Samsung die batterijduur ook weer kan bereiken met de Watch Ultra (bij het gebruik van de gps en andere features, niet alleen in de gebruikelijke "low-power mode"), dan kost het verder misschien al niet zo veel meer om Apple te verslaan. Een twee keer zo hoge batterijduur vergeleken met andere Ultra-modellen is namelijk erg aantrekkelijk.

3. Meer van Samsungs verbeterde herstelstatistieken

(Image credit: Future / Matt Evans)

Toen we in januari een presentatie van Samsungs Vice President of Health, dr. Hon Pak, over de Samsung Galaxy Ring bijwoonden, werd er bijna alleen maar gesproken over slaap en herstel. Samsung is nu al een lange tijd aan het investeren in slaap-, stress- en gezondheidstracking en een verbeterde batterijduur kan er dus ook voor zorgen dat je echt dag en nacht gebruik kan maken van de tracking. Met de huidige batterijduur van sommige smartwatches wordt het lastig om slaaptracking te gebruiken als je het horloge vervolgens de dag erna wil gebruiken zonder tussendoor op te laden. Samsung zal verder ook nog een 'Vitality Score' toevoegen aan de Galaxy Watch 6-serie en aan de Galaxy Ring, dus we kunnen er wel van uitgaan dat de Watch Ultra ook een focus op slaap zal hebben.

Die Vitality Score zal vergelijkbaar zijn met Garmins Body Battery, Apple’s nieuwe Vitals-app en Fitbits Herstelscore. Deze features analyseren allemaal met behulp van hun eigen algoritmes hoe je geslapen hebt en hoeveel stress je lichaam ondervindt om vervolgens een score op te stellen. Een hoge score betekent dat je klaar bent voor trainingen, terwijl een lage score betekent dat je het beter even rustig aan kan doen.

Dit soort features zijn erg belangrijk voor een smartwatch die je vooral veel voor het tracken van activiteiten gebruikt. Als het horloge ontworpen is om gedurende meerdere erg actieve dagen gebruikt te worden, dan moet Samsungs slaaptracking (waarvan we weten dat deze door AI wordt verbeterd) je gedetailleerde en gepersonaliseerde informatie bieden over je gezondheid, zodat je optimaal kan presteren én herstellen wanneer nodig.

Samsungs slaapprofielen geven je ook tips voor hoe je de beste slaap kan krijgen bij jouw "slaaptype". Die slaaptypes worden gerepresenteerd door verschillende dieren. Dit is één manier waarop Samsung al een stapje verder gaat dan Apple. Het bedrijf zorgt er dus voor dat gebruikers van hun smartwatches gerichter kunnen herstellen na workouts. Het zou echter nog beter zijn als dit soort herstelscores ook gebruikt worden om bepaalde workouts aan te bevelen aan de hand van de intensiteit en waar jij momenteel klaar voor bent. Dat is iets dat Garmin bijvoorbeeld al doet.