Oudere Google Pixel Watches ontvangen update naar Wear OS 5

Gezien het feit dat de Google Pixel Watch 3 op 10 september 2024 werd gelanceerd, in twee formaten, met nieuwe Fitbit-integraties en Wear OS 5, was het slechts een kwestie van tijd voordat sommige functies zouden verschijnen op eerdere Pixel Watches. Google heeft aangekondigd dat de nieuwste software-update Wear OS 5 naar de originele Pixel Watch en de Pixel Watch 2 brengt. De update begint nu uit te rollen in fasen, dus het kan dat hij niet meteen beschikbaar op je horloge. De update bestaat trouwens uit meer dan alleen bugfixes en beveiligingspatches.

Wear OS 5 op de oudere Pixel Watches

Google's nieuwste versie van WearOS is niet per se een herontwerp, maar brengt wel een paar veranderingen waar Pixel Watch-gebruikers meer mee kunnen doen. Naast bugfixes kun je nieuwe kleuren verwachten voor de wijzerplaten en meer widgets. Je kunt ook verschillende grafieken in een wijzerplaat plaatsen.

Net als de Pixel Watch 3 komt het nieuwe raster met apps naar de oudere horloges, waardoor het makkelijker wordt om alle apps te vinden en te bekijken. Ook de camerabediening krijgt een update zodat je je smartphone beter kan bedienen met je horloge. Google belooft enkele quality-of-life-update in WearOS 5, waaronder bugfixes en prestatieverbeteringen. Om in aanmerking te komen voor de WearOS 5-update, moet je ervoor zorgen dat je eerste of tweede generatie Pixel Watch op Wear OS 3.5 of Wear OS 4 draait.

WearOS 5 maakt deel uit van de update van september 2024, die nu in fasen wordt uitgerold. Als je wilt controleren of de update al beschikbaar is op jouw horloge, veeg je naar beneden vanaf de wijzerplaat op de Pixel Watch en tik je op Instellingen. Van daaruit navigeer je naar Systeem en vervolgens naar Systeemupdates om te controleren of er een update is. Als er een is gevonden, kun je deze meteen downloaden en installeren.