Lancering Google Pixel 9: dit verwachten we op het Made by Google-event

Google onthult vanavond de langverwachte Pixel 9-serie tijdens zijn nieuwste Made by Google-evenement, maar de nieuwe telefoons zullen lang niet de enige grote onthullingen zijn. Google heeft al bevestigd dat de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro Fold zeker aanwezig zullen zijn op het evenement op 13 augustus, maar we hebben sterke vermoedens dat een paar andere telefoons ook hun debuut zullen maken, evenals enkele accessoires. Om in hét thema van 2024 te blijven, voorspellen we ook dat er enkele Gemini AI-updates aankomen.

Het evenement begint vanavond, om 19u onze tijd. Tot die tijd is hier onze gids voor wat je kunt verwachten van het Made by Google-evenement dat in het teken staat van de Google Pixel 9.

Google Pixel 9

(Image credit: OnLeaks / 91Mobiles)

De Google Pixel 9 komt vrijwel zeker op 13 augustus uit. Google heeft deze telefoon nog niet specifiek bevestigd, maar heeft wel gezegd dat we de Pixel 9 Pro zullen zien, dus het zou heel vreemd zijn als we niet ook de standaard Pixel 9 zouden krijgen.

Het zou zelfs bijna belachelijk zijn als die niet zou verschijnen, gezien de vele lekken die we de afgelopen weken hebben gehad. Op basis van die geruchten verwachten we dat de Pixel 9 een 6,24-inch OLED-scherm krijgt met een refresh rate van 120 Hz, een Tensor G4-chipset, 12 GB RAM, een dubbele camera en batterij van 4.558 mAh.

Dit zijn kleine upgrades, want de grootste verandering zou het ontwerp kunnen zijn. De nieuwe telefoon zal naar verwachting minder afgerond zijn dan de Pixel 8 en een herontworpen camerablok hebben. Je kunt zien hoe dit eruit zou kunnen zien in de afbeelding hierboven.

Dan is er nog de software. AI is al lange tijd een pijler van de Pixel-serie, dus we verwachten verschillende nieuwe AI-tools in de Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro

(Image credit: Google / Future)

Google heeft zelf al bevestigd dat de Pixel 9 Pro op 13 augustus verschijnt en het bedrijf heeft zelfs een afbeelding gedeeld, die je hierboven kunt zien. We kunnen hieruit opmaken dat de telefoon een herontworpen camerablok heeft, zoals de geruchten al voorspelden.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Google heeft nog niet veel gezegd over de Pixel 9 Pro, maar uit lekken blijkt dat hij een scherm heeft van ongeveer 6,3 inch, wat hem een stuk kleiner zou maken dan zijn voorganger van 6,7 inch. Het toestel zal ook een triple camera hebben (primair, ultrawide, telefoto) en zal vrijwel zeker worden aangedreven door de nieuwe Tensor G4-chipset.

Gelekte specs suggereren dat het toestel 16 GB RAM zal hebben, tegenover 12 GB in de Pixel 8 Pro, en een minimale batterijcapaciteit van 4.558 mAh. Net als bij de standaard Pixel 9, kun je verwachten dat ook de Pixel 9 Pro vol zit met AI.

Google Pixel 9 Pro XL

(Image credit: NCC)

Als je op zoek bent naar een echte opvolger voor de Pixel 8 Pro, dan is het waarschijnlijk de Pixel 9 Pro XL die je wilt hebben. Dit model is nog niet bevestigd door Google en het zou een nieuwe toevoeging aan de serie zijn, aangezien er de voorbije jaren geen XL-model is geweest. Uit lekken blijkt dat het formaat vergelijkbaar zal zijn met dat van de Pixel 8 Pro, ongeveer 6,7 of 6,8 inch.

De overige specificaties van de Pixel 9 Pro XL zouden vergelijkbaar kunnen zijn met die van de Pixel 9 Pro. Lekken wijzen op een Tensor G4, 16 GB RAM en een triple camera, die bestaat uit een 50MP-hoofdcamera, 48MP-groothoekcamera en 48MP-telefotocamera (met 5x optische zoom). Het is mogelijk dat we ten slotte een 42MP-selfiecamera krijgen.

Ook deze Pixel zal waarschijnlijk verschillende AI-tools bevatten en wordt waarschijnlijk de duurste "traditionele" telefoon in de serie. Alleen de vouwbare Pixel 9 Pro Fold zou nog prijziger zijn. En nu we het daar toch over hebben...

Google Pixel 9 Pro Fold

(Image credit: @evleaks)

De Google Pixel 9 Pro Fold is een andere telefoon waarvan Google heeft bevestigd dat hij bestaat en die op 13 augustus wordt gelanceerd. Ook in dit geval heeft het bedrijf al een gedeeltelijke afbeelding getoond, die je bovenaan dit artikel kunt zien.

Dit is de opvolger van de originele Google Pixel Fold en uit lekken blijkt dat hij een 8-inch vouwbaar scherm en een 6,3-inch coverscherm zal hebben, waardoor hij groter is dan het originele model. Toch zou het toestel slanker zijn geworden. De Pixel 9 Pro Fold heeft naar verluidt ook een triple camera, Tensor G4-chipset en 16 GB RAM.

Dit wordt zeker de duurste telefoon in de Pixel 9-serie, maar uit lekken blijkt dat hij niet duurder wordt dan zijn voorganger, met een vanafprijs van 1.799 dollar. Hoewel de originele Pixel Fold hier niet werd verkocht, kon je hem wel in Duitsland kopen voor 1.899 euro. We verwachten dus dat de europrijs niet zal stijgen.

Google Pixel Watch 3

(Image credit: OnLeaks/Android Headlines)

Naast de Pixel 9-serie onthult Google op 13 augustus waarschijnlijk ook de Pixel Watch 3. Die zal naar verluidt dezelfde Snapdragon Wear 5100-chipset gebruiken als de Pixel Watch 2, en ook weer 2 GB RAM en 32 GB opslagruimte hebben.

Hij zou echter een veel helderder scherm hebben (2.000 nits), kleinere schermranden en ultra-wideband (UWB) kunnen ondersteunen, wat voor een betere nauwkeurigheid bij gps-tracking zou zorgen. Daarnaast zijn er geruchten over een grotere versie die een 1,45-inch display zou hebben tegenover het 1,2-inch display van het basismodel.

Google Pixel Buds Pro 2

(Image credit: OnLeaks / Android Headlines)

Op het gebied van hardware zullen we tijdens dit evenement ten slotte nog de Google Pixel Buds Pro 2 zien. We weten hier nog niet veel over, maar gelekte afbeeldingen laten een licht aangepast ontwerp zien, met onder andere een nieuwe uitstulping aan het uiteinde van het dopje. Verder verwachten we dat ze extra fitnessfuncties bevatten in vergelijking met de originele Pixel Buds Pro, en misschien ook wat AI-tools.

Gemini AI

(Image credit: Google)

Het zou natuurlijk geen tech-lancering in 2024 zijn zonder AI, dus we verwachten ook veel te horen over Google Gemini. Sommige van deze aankondigingen zullen waarschijnlijk te maken hebben met de nieuwe Pixel-telefoons en Android 15, maar het is mogelijk dat er updates komen over Gemini als geheel.

Een recent gerucht over Gemini en de Pixel 9 suggereerde dat de nieuwe telefoons een slimme cameratruc zouden kunnen uithalen om bijvoorbeeld de fotograaf naadloos toe te voegen aan groepsfoto's.

We hebben onlangs nog gehoord dat Gemini je binnenkort fijne bewerkingen zou kunnen laten uitvoeren op AI-gegenereerde afbeeldingen. Wees dus niet verbaasd als er een aantal Gemini-updates zijn die losstaan van Android 15.