Samsung onthult Galaxy Watch FE met adviesprijs vanaf 219 euro

Na talloze geruchten heeft Samsung de Galaxy Watch FE onthuld, een 40mm-smartwatch die een aantal functies van andere Galaxy Watches naar een lager prijspunt brengt. De Galaxy Watch FE heeft een aantal functies van de Samsung Galaxy Watch 6 en neemt ook enkele kenmerken van de Galaxy Watch 4 over. Zo heeft hij een saffierkristallen display, verwisselbare bandjes met het one-click-systeem en een uitgebreid aanbod gezondheidstools.

Er zijn meer dan 100 workouts, gepersonaliseerde hartslagzones en geavanceerde hardloopanalyses. Volgens Samsung analyseert de geavanceerde hardloopanalyse "de houding van de hardloper op asymmetrie en contact-/vluchttijd om de efficiëntie te verbeteren en blessures te voorkomen". De Watch FE behoudt ook de lichaamssamenstellingstool van de Galaxy Watch 4, waarmee het horloge je lichaam kan scannen en een schatting kan maken van de hoeveelheid vet, spieren en botten.

Andere functies zijn onder andere Zoek Mijn Telefoon, camerabediening, Samsung Wallet en toegang tot de Google Play Store. Je krijgt dus wel een volwaardige Wear OS-ervaring zoals op de andere Galaxy Watches. De Galaxy Watch FE is verkrijgbaar in drie kleuren: zilver, roségoud en zwart. Qua prijs en beschikbaarheid zegt Samsung voorlopig alleen dat het horloge "vanaf deze zomer" verkrijgbaar zal zijn vanaf 219 euro.

Vroege vogel

We wisten al dat er een FE-horloge zou komen, maar het is een verrassing dat het is onthuld vóór het Samsung Galaxy Unpacked-evenement, dat wellicht op 10 juli plaatsvindt. De FE-naam is Samsungs equivalent van de SE-producten van Apple, wat aangeeft dat het horloge goedkoper is, maar nog steeds dezelfde basisfuncties heeft als de andere modellen.

Wat betekent dit voor de rest van de horloges die dit jaar worden onthuld? Nu er al een goedkopere smartwatch is onthuld, kan Samsung proberen het succes van Apple te kopiëren door een premium smartwatch te introduceren. Aangezien we geruchten horen over een Samsung Galaxy Watch Ultra, zou dat zeker kunnen kloppen.

Het laatste grote vraagteken is natuurlijk de Samsung Galaxy Ring. We weten dat de Ring zal samenwerken met ten minste enkele Samsung Galaxy Watches door extra gegevens aan te bieden wanneer hij wordt gedragen tijdens het slapen en sporten. Het is dus mogelijk dat hij kan samenwerken met de Samsung Galaxy Watch FE hiervoor. Meer daarover komen we hopelijk in de loop van juli te weten.