Google kondigt grote AI-verbeteringen aan voor Google Search

Google heeft net grote AI-updates aangekondigd voor Search en Lens, waarmee iedereen in de toekomst AI kan gebruiken, of je het nu leuk vindt of niet. Google Search zal nu worden georganiseerd door AI, wat je moet gaan helpen om sneller die gewenste resultaten te vinden. Het bedrijf kondigde aan dat de uitrol in de VS zal beginnen, te beginnen met recepten en maaltijdinspiratie op mobiele apparaten. Wanneer deze nieuwe updates in Europa komen, weten we nog niet.

Google kondigde ook een nieuw ontwerp aan voor AI-overzichten, waarbij URLs worden opgenomen in de samenvatting, zodat gebruikers gemakkelijker toegang krijgen tot de websites die ze zoeken. Niet alleen zullen er nu links in de AI-overzichten zijn, maar Google integreert ook advertenties in AI-zoekresultaten en Lens. Dit betekent dat je aanbevelingen krijgt voor producten die gerelateerd zijn aan je zoekopdrachten, niet alleen samenvattingen en links naar nuttige webpagina's.

De belangrijkste AI-updates voor Google Lens omvatten een nieuwe Voice Search en Video Search, waarmee je nog meer manieren krijgt om Google’s ogen te gebruiken voor je online zoekopdrachten. Google zegt dat je video's direct naar Lens kunt uploaden en AI kunt vragen over bewegende objecten.

Een voorbeeld die Google geeft, is een bezoek aan het aquarium, waarbij je een video uploadt van vissen in een tank en vraagt: "Waarom zwemmen ze samen?" Lens kan vervolgens een AI-overzicht genereren met alle informatie die je nodig hebt.

Voice Search zal op een vergelijkbare manier werken, waardoor je met Lens kunt praten op een manier die lijkt op de geavanceerde spraakmodus van ChatGPT en Gemini Live. De nieuwe manieren om met Lens te communiceren zijn echter niet de enige AI-updates die naar het platform komen.

Google voegt een belangrijke shopping-update toe waarmee je foto’s kunt maken van producten in het dagelijks leven en snel een nieuwe resultatenpagina krijgt met belangrijke informatie over het product en waar je het kunt kopen. Al deze updates voor Google Lens zijn nu wereldwijd beschikbaar in de Google-app voor Android en iOS.

Circle to Search voor iedereen

Als laatste hebben Android-fans een nieuwe manier om met Google Search te interacteren met de introductie van Circle to Search op ‘meer dan 150 miljoen Android-apparaten’. Niet alleen zal Circle to Search toegankelijker worden voor meer gebruikers, maar Google heeft aangekondigd dat deze functie nu ook nummers kan identificeren in films en andere audio die je hoort tijdens het browsen op internet. Hoor je een liedje dat je leuk vindt in een YouTube-video? Dan hoef je alleen maar de video te omcirkelen en te zoeken om de titel van het nummer te krijgen.

De aankondigingen van Google vandaag luiden een nieuw tijdperk in voor Google Search en Lens. Met betere AI-optimalisatie in zoekresultaten en nieuwe manieren om te zoeken met behulp van video of spraak, is het duidelijk dat Google AI ziet als een pijler voor de toekomst van de zoekmachine van het bedrijf.

AI wordt geleidelijk geïmplementeerd in onze reguliere zoekresultaten, en met constante optimalisaties, zoals de toevoeging van links in de updates van vandaag, is het slechts een kwestie van tijd voordat je geen andere keuze meer hebt dan een door AI aangestuurde zoekmachine te gebruiken.