Google Lens-update brengt 'Circle to Search' misschien naar meer smartphones

Google schijnt plannen te hebben om zijn Circle to Search-feature verder te verspreiden naar andere Android-telefoons via de Google Lens-app. Recentelijk liet de nieuwswebsite Android Authority weten dat het hints had gevonden naar een zogenaamde update in de recente bètaversies van de Google-app en heeft deze ook op een rijtje gezet.

Wat vooral interessant is, is dat ze deze feature werkende hebben gekregen op een smartphone en dat suggereert dat de update misschien al erg dichtbij is. Volgens het verslag wisten ze zelfs een pop-up notificatie naar voren te laten komen waarin gebruikers werden geïnformeerd over de komst van de update.

Hierin staat onder andere dat men de homeknop ingedrukt moet houden om Circle to Search te activeren. Dat is ook hoe je de feature activeert op de Galaxy S24-serie. Na de feature te starten, verschijnt er een navigatiebalk met drie knoppen onderop en is er een instructievideo te zien waarin je kan zien hoe de feature gemarkeerde gedeelten van de Play Store opzoekt via Google Search. De gebruikersinterface ziet er erg vergelijkbaar uit als bij de feature op Galaxy-telefoons, maar dat komt ook niet echt als een verrassing. Ze zie je hier dus ook dat de zoekresultaten onderaan het scherm verschijnen.

Hoe zit het dan met Gemini?

Je zag misschien in de bovenstaande video dat de "regenboogfilteranimatie" weg is en is vervangen door meerdere stippen en lijnen. Dat schijnt de look te zijn van de oude bèta. In de nieuwere versie zien we wel de gebruikelijke animatie en ook de Google Translate-knop rechtsonder in beeld.

Op het eerste gezicht lijkt het er dus op dat Circle to Search binnenkort al naar Google Lens zal komen. Het is echter nog een "work in progress" en er zijn nog wat problemen die moeten worden opgelost. Zo vragen we ons bijvoorbeeld ook af hoe dit gaat werken op telefoons waar ook de Gemini-app op geïnstalleerd is. Op die telefoons activeer je namelijk de chatbot wanneer je de homeknop ingedrukt houdt. Google zal Circle to Search misschien prioriteit geven in dit geval, dus misschien moet de AI-chatbot dan op een andere manier worden opgeroepen. We zullen zien wat voor oplossing Google hiervoor bedenkt.

Nieuwe manier van navigeren

Android Authority vond ook nog "XML-bestanden die verwijzen naar 'pill'-gebaseerde bewegingsnavigatie". 'Pill' refereert hier naar de ovale balk onderaan Android-displays waarop swipe-gebaren worden gebruikt voor navigatie in plaats van de drie knoppen onderaan. Via deze balk kan je tussen apps wisselen met simpele gebaren. Google Lens kan dus ook deze optie gaan bieden, waardoor de drie oude vertrouwde knoppen kunnen vervangen. Het kan echter nog even duren voordat deze bedieningsoptie wordt toegevoegd aan de app, want hij werkt nog niet in de bètaversies.

Circle to Search in Google Lens zal het waarschijnlijk dus nog even bij de drie navigatieknoppen houden. In het oorspronkelijke verslag staat ook een theorie hierover. Het gebruiken van navigatie via gebaren zou betekenen dat er systematisch OTA-updates (over-the-air) naar miljoenen Android-toestellen moet worden verstuurd en dat zou misschien lastig zijn. Om Circle to Search toch wel al eerder naar meer mensen te brengen, zou die nieuwe manier van navigeren nog even worden uitgesteld. Het is momenteel nog gemakkelijker om de variant met de standaard drie knoppen te implementeren.

We weten nog niet precies wanneer de update al arriveren, maar we hopen dat het binnenkort zal zijn. Circle to Search is namelijk een erg handige feature en een highlight van de relatief kleine selectie aan Galaxy- en Pixel-toestellen die er toegang toe hebben.