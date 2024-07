Nieuwste lek rond Samsung Galaxy Ring wijst op enorm hoge prijs

In januari kregen we een eerste teaser van de Samsung Galaxy Ring te zien en vervolgens zagen we de Ring weer in februari. Inmiddels gaan we ervan uit dat hij waarschijnlijk tijdens het volgende Galaxy Unpacked-evenement op 10 juli wordt gelanceerd. Dan zullen we dus ook eindelijk alle details te horen krijgen over de nieuwe slimme ring. Bij die details hoort natuurlijk ook de prijs en als we een nieuw gerucht moeten geloven, kan die prijs wel eens erg hoog zijn.

Deze leak komt vanuit Dealabs (via WinFuture) en suggereert dat men in Frankrijk 449 euro moet gaan betalen voor de Galaxy Ring. We gokken dat we in Nederland en België met (ongeveer) dezelfde prijs te maken zouden krijgen.

De grootste concurrent van de Galaxy Ring, de 3e generatie Oura Ring is te koop vanaf 329 euro, hoewel er ook veel duurdere versies van de Oura Ring zijn. De Galaxy Ring zou dus echter wel flink duurder kunnen zijn dan het instapmodel en als dat inderdaad het geval is, moet Samsung die prijs wel kunnen verantwoorden.

Eerdere leaks over de prijs suggereerden dat de prijs van de Samsung Galaxy Ring waarschijnlijk tussen de 300 en 350 euro zou zitten. Dat klinkt ook veel redelijker. Met zo'n prijspunt zou de smart ring van Samsung concurreren met een aantal opties op onze lijst van de beste smartwatches.

Abonnement en opvolger

(Image credit: Samsung / USPTO)

We hoorden eerder ook al dat we bij de Galaxy Ring misschien met een optioneel abonnement te maken zouden hebben. Dit is iets dat we momenteel al zien bij bedrijven zoals Oura, Fitbit en Apple. Via dat abonnement zou je dan waarschijnlijk toegang krijgen tot extra gezondheidstrackingfeatures en uitgebreidere analyses van je data.

In deze leaks van Dealabs wordt echter niet gesproken over een abonnement, al weten we wel dat Samsung duidelijk de gezondheids- en fitnessfeatures zal promoten bij deze wearable. Je kan namelijk daarnaast natuurlijk niet dingen doen zoals het streamen van je muziek, het opnemen van telefoontjes of het bekijken van je berichten op een ring.

De volgende Galaxy Ring zou echter wel wat veelzijdiger kunnen worden. 91mobiles heeft namelijk een Samsung-patent gespot voor een smart ring met een display. Dat display zou misschien gebruikt kunnen worden om notificaties en fitnessdata op weer te geven. Dit model ziet er ook iets dikker uit dan het model dat op het punt staat om gelanceerd te worden.

We moeten hierbij wel benadrukken dat patenten nooit een garantie zijn voor een toekomstig product, maar vaak wel op zijn minst een hint zijn naar wat een bedrijf van plan. We zullen ons voor nu dus vooral maar blijven concentreren op de eerste Galaxy Ring, voordat we ons focussen op een mogelijke opvolger met een display.